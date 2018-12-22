 伤心圣诞节: 美墨边界又有孩童离世 | 文化经纬 | DW | 26.12.2018

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文化经纬

伤心圣诞节: 美墨边界又有孩童离世

圣诞节，特朗普没去度假，还在为美墨边界的围墙预算和民主党僵持不下。 但是围墙还没盖起来，就已经有移民男童在边界告别人世，再也没有入境美国的可能。

BdTD Mexiko Grenze zu USA in Tijuana | Rosa Villa & Sohn Esteban aus Honduras (Reuters/L. Nicholson)

许多父母带着孩童尝试跨越美墨边界，进入美国寻求新生活，但是在特朗普执政下，变得困难重重

（德国之声中文网）来自危地马拉的男孩今年8岁。 他与父亲同行，周一抵达美墨边界时，被警察挡下。 边境巡警观察到他看似身体不适，接着把他们送去新墨西哥阿拉莫戈多的杰拉德冠军区域医疗中心(Gerald Champion Regional Medical Center in Alamogordo).

美国海关及边境保卫局(CBP)说，医护人员认为男孩感染的是普通感冒，所以让他离开医院。 当天稍晚，男孩开始呕吐，又被送回医院。 没想到病情急转直下，午夜旋即离世。边境保卫局说，目前尚不清楚男孩的死因为何。

危地马拉男孩是今年第二个在边境丧命的儿童。 12月初，一个年仅七岁的女孩贾桂林加尔 (Jakelin Caal)，同样来自危地马拉，也和父亲在边境遭到拘留，在新墨西哥辞世。她的家人选在圣诞节当天在她的故乡为她举行葬礼。

USA Präsident Trump (Getty Images/Z. Gibson)

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BdTD Bild des Tages Deutsch Karawane in Mexiko (Getty Images/M. Tama)

移民车队跨越中美洲抵达墨西哥大城提华纳，但是特朗普架起了高墙阻止他们入境

他也说如果预算法案不包括他所要求的美墨边境的建墙费用，他便会拒绝签署预算法案:「除非我们得到围墙的预算，不然联邦政府别想重新开门。」

这个僵局使得联邦政府从上星期六开始就已经陷入部份停摆，大约有四分之一的政府部门预算被延迟，有大约80万名公务员受到影响。

罗法/夏立民 (路透社、美联社)

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