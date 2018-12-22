伤心圣诞节: 美墨边界又有孩童离世

（德国之声中文网）来自危地马拉的男孩今年8岁。 他与父亲同行，周一抵达美墨边界时，被警察挡下。 边境巡警观察到他看似身体不适，接着把他们送去新墨西哥阿拉莫戈多的杰拉德冠军区域医疗中心(Gerald Champion Regional Medical Center in Alamogordo).

美国海关及边境保卫局(CBP)说，医护人员认为男孩感染的是普通感冒，所以让他离开医院。 当天稍晚，男孩开始呕吐，又被送回医院。 没想到病情急转直下，午夜旋即离世。边境保卫局说，目前尚不清楚男孩的死因为何。

危地马拉男孩是今年第二个在边境丧命的儿童。 12月初，一个年仅七岁的女孩贾桂林加尔 (Jakelin Caal)，同样来自危地马拉，也和父亲在边境遭到拘留，在新墨西哥辞世。她的家人选在圣诞节当天在她的故乡为她举行葬礼。

特朗普坚持筑墙

加尔的逝世引发民主党对特朗普坚持筑墙的不满。特朗普的团队表示，女孩加尔的逝世显示出非法入境伴随风险。

特朗普在圣诞节这天重申他的立场: 除非造起一道实质的围墙，否则无法有效杜绝非法移民。

他也说如果预算法案不包括他所要求的美墨边境的建墙费用，他便会拒绝签署预算法案:「除非我们得到围墙的预算，不然联邦政府别想重新开门。」

这个僵局使得联邦政府从上星期六开始就已经陷入部份停摆，大约有四分之一的政府部门预算被延迟，有大约80万名公务员受到影响。

罗法/夏立民 (路透社、美联社)