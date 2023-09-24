传言和《孤注一掷》令泰国旅游业倍受打击

（德国之声中文网）泰国高度依赖旅游业，而外国游客中，中国游客又占据多数。疫情前，每年来泰国的中国游客数量超过一千万之多。泰国方面正想尽办法，让中国游客的数量尽快恢复到疫情前的水平。

然而，社媒上的种种传言，却让泰国复苏旅游业的努力倍受打击。这些传言称，有游客在泰国遭到绑架，然而被贩卖至边境地区，被迫加入位于缅甸或柬埔寨的诈骗团伙。

中国游客贾雪琼（音）不顾家人的阻拦，和丈夫女儿一道来泰国度假一周。在没有了往日喧嚣的曼谷大皇宫前，这位现年44岁的中国女护士对法新社记者表示："他们都认为泰国太不安全，所以劝我们不要来。我的朋友们也都说，你们先去看看吧，如果一切都好，我们再过去。"

贾雪琼家人和朋友的担忧，也同近来走红的一部电影有直接关联。据称《孤注一掷》是根据"真实故事"拍摄而成，讲述一名编程员被骗进暴力诈骗团伙的惊悚故事。影片中虽未提及具体国家，但场景看上去却同泰国高度相似。

影片所描述的故事确实拥有一定的现实性。的确有成千上万的中国人被诱骗至缅甸和柬埔寨，被迫从事网络诈骗活动，对此，法新社和其他媒体都曾有过详细报道。

不过，这些受害者大多数都是被人以高薪工作诱惑到东南亚的，而绝非在街头巷尾被犯罪分子绑架走的游客。迄今为止，泰国境内没有发生过这类同诈骗团伙相关的案件。

《孤注一掷》今年八月刚刚上映，但已成为今年中国票房第三高的影片。这部票房已达38亿元的影片也对网络上有关泰国安全问题的讨论起到了推波助澜的作用。

现年22岁的北京大学生钱丽娜（音）对法新社表示，她也知道，有些传言"过度夸张"，但她本人对去泰国旅游还是心存顾虑。"我担心被人绑架到其他地方，比如缅甸或柬埔寨。"

2019年，前往泰国旅游的中国游客多达1100万，占外国游客总数的四分之一。但是在2023年，迄今为止只有大约230万中国游客入境泰国。上周，泰国政府宣布暂时对中国游客实施免签，希望以此推动中国人来泰国旅游的热情。

泰国旅行社联合会主席 Sisdivachr Cheewarattanaporn表示，社媒上的负面传言是造成游客人数下滑的原因之一。他说："这些犯罪事件并不是在泰国发生的，但泰国显然成了被攻击的目标。" 这类传言越传越广，以至于今年年初泰国驻华使馆不得不发表声明，向游客保证有关当局将 "采取措施确保游客安全"。

而在边境另一边，柬埔寨旅行社协会主席 Chhay Sivlin 对法新社表示，柬埔寨的情况比泰国更为糟糕。

她表示，在她所供职的公司今年还没有接待过一家来自中国的旅游团。而来自中国的反馈信息也证实了中国游客对柬埔寨安全状况的担忧。

Chhay Sivlin表示："只要中国政府能提供帮助，我们很快就会接待游客，因为中国人听政府的话。"

在中国，疫情前境外游曾占旅游业总收入的40%，但现在各大旅游社推广的旅行项目中仍以境内游为主。边境被关闭三年之后虽已重新开放，但境外旅游仍远远未能恢复元气。

旅游业咨询公司 Check-in Asia总裁波沃曼（Gary Bowerman）表示，中国人还需要一段时间，才能重新适应出国旅游。"人们一谈出国，就会听到这样那样的传言。这对人们出国旅游的意愿当然会产生负面影响。"

波沃曼表示，现在中国境内游非常火爆，尤其是年轻一代更是把国内游当成了一种时尚。

北京一家不愿透露名称的旅行社内，员工们正在设计国内游项目的广告。以前这家旅行社拥有员工200多人，但由于全球经济的低迷、签证申请难度增加以及航班数量仍未恢复等等原因，现在这里只剩下了几十名员工。

一名郭姓女员工对法新社表示："现在人们本来出国的意愿就不强，而去东南亚国家，还面临着有去无回的风险。"

在泰国首都曼谷大皇宫前，贾雪琼对很多中国人对泰国旅游安全度的担忧不以为然。"网上说的那些诈骗或者其他事情，都不属实，这里完全没有那些事情。"

（法新社）

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