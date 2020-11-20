 传美海军少将访台 中国：视情势做必要回应 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.11.2020

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时政风云

传美海军少将访台 中国：视情势做必要回应

路透社报导，负责美国亚太地区军事情报的海军少将史都德曼22日搭乘专机抵台，不过台湾与美国都拒绝针对此事多做回应。中国外交部则是警告，北京将视情势做出必要回应。

Taiwan USA Keith Krach Wirtschaft

一架机身未有明显标示的美国行政专机于22日抵达台湾，但美国与台湾官方都拒绝透露出访官员的真实身份。(此图非22日当天的现场照片)

(德国之声中文网) 多家台湾媒体22日报导，有一架美国行政专机降落在台北的松山机场。路透社报导指出，搭乘该专机抵台的是负责亚太地区军事情报的美国海军少将史都德曼(Michael Studeman)。

不过，美国国防部拒绝针对此事发表评论，台湾外交部则仅证实一名美国官员22日抵达台湾，但是因出访行程未公开，所以外交部没有进一步说明。

台湾外交部在公开声明中说：「台美间互动交流频繁，对於美方官员来访台湾表示欢迎，但由於此行程并未公开，基於台美互信，外交部没有进一步说明，也没有评论。」

中国外交部发言人赵立坚23日在例行记者会上表示，中国坚决反对任何形式的美台官方来往和军事联系，并敦促美国充分认清台湾问题的高度敏感性，遵守一个中国原则和中美三个联合公报规定。赵立坚说：「中方将根据形势发展做出正当、必要反应。」

专家: 非无前例

此前，当美国卫生部长阿札尔 (Alex Azar)与美国国务院次卿柯拉克 (Keith Krach)访台时，中国都对美国的举动表达不满，并派军机靠近台湾的领空。过去一段时间，特朗普政府不断提升对台湾的支持，包含核准对台军售。

路透社写道，目前不清楚史都德曼是否会激怒中国。然而，他可能是过去几年，访台层级最高的美国军方官员之一。前美国在台协会处长包道格(Douglas Paal)告诉路透社：「如果访台的真的是负责亚太地区军事情报的史都德曼，我不记得美国曾派这个层级的军事官员访台。」

Taiwan USA Keith Krach Wirtschaft

此前，当美国卫生部长阿札尔(Alex Azar)与美国国务院次卿柯拉克(Keith Krach)访台时，中国都对美国的举动表达不满，并派军机靠近台湾的领空。

不过曾在特朗普执政期间出任助理国防部长的雪莱弗(Randall Schriver)则说，特朗普政府过去几年，都低调的定期派遣一星级军官访台。他表示，面对中国带来的军事威胁，台湾与美国一直密切的交换情报。

此外，美国智库战略与国际研究中心的高级研究员葛来仪(Bonnie Glazer)也告诉路透社，美国派遣星级军事将领访台并非前所未有之事。

机身未标示的美国行政专机

DW.COM

距离特朗普卸任只剩两个月，美国又传出将派内阁成员出访台湾。这次访台官员是美国环保署长惠勒，但他出访的必要性与目的却也受到国内质疑。北京方面周五重申“坚决反对任何形式的美台官方往来”。

美国副国务卿克拉奇访问台湾，成为自1979年以来访台最高级官员，这激起了北京军事反弹，台海局势再度紧张。

美国卫生部长阿札尔周二宣布将出访台湾，成为1979年来访台层级最高的美国官员。他还预计会见台湾总统蔡英文与卫生福利部长。北京方面已经表态“坚决反对”。学者认为，这次出访可能因美方用词而被导向影响中美关系。

台湾的联合报22日首先发布了几张机身未有明确标示的美国行政专机的照片，并指认该架专机为美国军方的飞机。专门掌握全球航班动态的网站「planefinder.net」则显示该架私人专机从夏威夷出发，美国国防部的印太地区指挥中心便位於夏威夷。

台湾外交部虽拒绝公开评论美国官员访台一事，但却发布另一则声明，强调部分台湾媒体报导搭乘该专机抵台的是美国中央情报局局长海斯佩尔 (Gina Haspel)一事并非属实。外交部在声明中写道：「美国中情局长并没有来访的安排，相关报导属於不实传言。」

美国在台协会也拒绝针对美国官员访台一事做出评论。在传出美国行政专机抵台之前，台湾行政院长苏贞昌20日刚表示，美国环保署长惠勒 (Andrew Wheeler)应台湾外交部长吴钊燮邀请，将於12月率团访台。惠勒预计自12月5日起访台3天，与台湾针对环保议题进行讨论。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、中央社)

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