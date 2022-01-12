传美曾建议台湾驻立陶宛办事处改名 专家：此举不明智

(德国之声中文网) 过去几个月，台湾与欧盟国家的互动开始受到国际关注。立陶宛提升与台湾关系後，开始受到中国政府的经济与其他形式的威吓，导致部分立陶宛政治人物也开始呼吁政府，重新思考让台湾以该名设立代表处所带来的连锁效应。

此前，立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nauseda）接受立国媒体采访时更称，允许台北使用台湾的名字在维尔纽斯开设代表处是一个「错误」。立陶宛的副外长阿多梅纳斯（Mantas Adomenas）也坦言，来自中国的压力比政府原先预期的还要巨大。

英国《金融时报》周五 (1月21日) 在一篇独家报导中，引述多名消息人士指出，美国外交官曾建议立陶宛考虑更改台湾驻立陶宛代表处的名称，称此举或许能缓解立陶宛与中国之间的紧张关系。不过，美国白宫与立陶宛外交部都向《金融时报》否认相关消息，台湾官员也说不知道美国有做出相关建议。

美国白宫国家安全委员会发言人告诉《金融时报》：「任何提出其他建议的人都没有反映出美国和立陶宛之间的实际讨论。我们尊重并支持立陶宛和台湾为加强其关系和实际合作所做的努力。」

曾讨论但遭否决

立陶宛外交部也说，关於美国提出改变办事处名称的建议是「造谣」。一名匿名的台湾官员则告诉《金融时报》，一些立陶宛和欧盟官员曾考虑透过改变名称来安抚中国，但他们得出的结论是这样做不会解决问题。

该名官员表示：「一旦他们开始对台湾的名字作出妥协，就会让中国认为他们所做的事是有效的，并鼓励中国对立陶宛和其他国家施加更多压力。」

目前在台湾从事台湾与欧盟关系研究的前欧洲议会政治顾问冯儒莎 (Zsuzsa Anna Ferenczy) 向德国之声表示，若立陶宛考虑回过头来更改台湾代表处的名称，这会是不明智的举动，因为此举会向中国发出一个讯号，那就是中国的报复行为是有效的。

她说：「立陶宛是决定让台湾使用『台湾』这个名字来设立办事处的国家，所以若立陶宛之後决定更改名字，这会打击立陶宛自身的信誉。我不认为这样的情况会发生。」

台湾世代教育基金会的研究员叶皓勤 (Marcin Jerzewski) 也表示，即便立陶宛决定改变台湾代表处的名称，也无法遏止中国的胁迫行为。他告诉德国之声：「我相信台湾办事处改名会适得其反，因为这基本上表明中国在欧盟有很大的影响力。」

斯洛文尼亚：考虑与台湾互设代表处

虽然立陶宛因提升与台湾关系，而受到来自中国的巨大压力，但仍有其他欧盟国家最近公开披露将提升与台湾的关系。本周，斯洛文尼亚总理杨萨 (Janez Jansa) 在接受印度国家电视台Doordarshan访问时表示，该国正与台湾讨论互设代表处，但也重申代表处不会是大使馆等级的机构。

杨萨强调，若相关决定得到斯洛文尼亚议会支持的话，可能会更早实现，并指出他认为大多数欧盟成员国已经与台湾有「某种形式的代表机构」。

杨萨也在访问中批评中国的对台政策，称「很难听一个一党制的国家向全世界讲授民主与和平」，并说在新冠疫情肆虐全球的背景下，若台湾能被纳入世界卫生组织将会带来极大益处。

他说：「我认为让一个邻国成为这样一个组织的成员对中国也有好处，因为我们在这场疫情的情况下确切地看到，病毒不分国界。」

杨萨的相关言论也引来中国政府的强烈不满。中国外交部发言人赵立坚19日表示，对斯洛文尼亚的表态感到震惊且强烈反对，并说「任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心丶坚定意志和强大能力」。

赵立坚说：「世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识，也是中斯丶中欧关系的政治基础。」

前欧洲议会政治顾问冯儒莎告诉德国之声，斯洛文尼亚总理的表态十分重要，因为它表明中国的报复行为起不了真的作用。不过她也提醒，外界不该立即下定论，认为斯洛文尼亚是在完全复制立陶宛提升与台湾关系的做法。

她说：「斯洛文尼亚是把立陶宛的作法视为一个启发，并关注立陶宛与台湾提升关系一事会如何发展。斯洛文尼亚的情况将如何发展，不仅取决于中国，还取决于欧盟对立陶宛的立场。」

爱沙尼亚与捷克对台态度

叶皓勤则认为，接下来值得观察的是，其他欧盟国家在考虑提升与台湾关系时，态度是否够坚定。他预测，其他可能提升与台湾互动与关系的欧盟国家包含立陶宛的邻国爱沙尼亚与捷克。

他向德国之声表示，爱沙尼亚是除了立陶宛之外，另一个对中国发起的17+1机制提出质疑的中东欧国家。他提到，去年初，爱沙尼亚总统曾表示，欧盟应该以27+1的方式与中国互动，而爱沙尼亚也未派员参与去年在塞尔维亚举办的17+1成员国文化部长峰会。

另一方面，叶皓勤也提到，捷克新上任的外交部长近日也表示会检讨与俄罗斯跟中国的关系，而在捷克新政府本月初所提出的施政纲领中，也提到将强化与台湾在内的亚太地区民主夥伴的合作。

他表示：「我们看到明显的迹象表明，捷克有兴趣在此背景下寻求与台湾建立更紧密的联系，所以我认为，欧盟国家对於与台湾建立更紧密关系的兴趣并未消退。」

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