传美将从伊拉克撤军 美防长：无此打算

(德国之声中文网) 路透社报导，美军驻伊拉克指挥官思里 (William Seely) 周一 (1月6日) 传出致信伊拉克国防部，表示美国将在数周内从伊拉克撤军。然而，美国国防部长埃斯珀 (Mark Esper) 立即出面否认此传闻，表示华盛顿并没有打算将美军撤离伊拉克。

法新社报导，思里在信件中写道：「为了尊重伊拉克主权，并依照伊拉克议会及总理的请求，美军将在近日重新部署到其他地区，以确保继续执行任务。 我们尊重國会要求美军撤离的决定。」

信件内容还提到，由美国为首的打击「伊斯兰国」联军，将确保撤军行动以安全且有效率的方式进行。另外，为了协助撤军行动，信件中也提到直升机将频繁来往巴格达的国际区。

美国国防部长郑重否认撤军消息，表示：「我们正在查明该封传闻中的信件来自何处，并查明信件内容。 但直至目前为止，我们并没有决定从伊拉克撤军。 」

然而，美国参谋首长联席会议主席麦利 (Mark Milley) 却说该信件确实存在，但美国并无计划在这个时间点发出该信件。麦利向媒体表示：「我们不该现在发出这封信。 这是美军中央司令部（CENTCOM）司令麦肯锡的错。」

伊拉克议会议长周日 (1月5日) 宣布，國会已表决通过，敦促政府取消请美国为首国际联盟协助打击「伊斯兰国」的要求。该决议仍须得到伊拉克政府的同意。伊拉克前总理迈赫迪 (Adel Abdul-Mahdi) 在国内发动反政府示威后，被迫下台。目前伊拉克政府由其他官员暂时接管。

另一方面，德国外交部长马斯 (Heiko Maas) 周一也表示，德国及其他参与打击「伊斯兰国」联军的国家，都不会在伊拉克政府反对的情况下，持续坚持驻军伊拉克。 德国公共广播联盟报导，根据一封署名德国国防部与外交部的信件，德国考虑暂时将德军撤离伊拉克，并将他们转往约旦与科威特。

伊拉克议会的决议触怒了美国总统特朗普。 他周日表示，如果伊拉克决定将美军驱逐出境的话，美国将对伊拉克进行制裁。 他说，如果美军被迫撤离伊拉克的话，美国将要求伊拉克償還华盛顿过去几年投入的军事资源。

杨威廉/夏立民 (法新社、路透社)