 传禁止中企美国上市 白宫斥假新闻 | 经济纵横 | DW | 01.10.2019

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经济纵横

传禁止中企美国上市 白宫斥假新闻

有多个消息来源指出，美国正考虑限制美国投资流入中国企业，但是白宫出面严正否认。北京也强调，中美经贸以及财金合作的本质是互利共赢。

USA US-Börsen auf Talfahrt (Getty Images/AFP/J. Eisele)

中美贸易战不断升级，现在还传出美国可能禁止中企在美上市。

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美国可能再度加大贸易战的力度，迫使中国在美上市企业摘牌。中国商务部长钟山也承认，中国企业面临较多困难。 (29.09.2019)

分析人士认为，面临弹劾压力的特朗普可能会因此而加快与中国达成贸易协议的步伐，从而转移国内舆论的关注点。这位擅长“推特治国”的美国总统日前还发表了一段视频，呼吁选民支持自己，不要让民主党“诡计得逞”。 (29.09.2019)

(德国之声中文网) 周一，北京警告，中美经济「脱钩」将导致国际市场不稳定。这是传出特朗普政府考虑禁止中国公司在美股票交易所上市之后，中国的最新回应。

中国外交部发言人耿爽说:「搞极限施压，甚至企图强行让中美经济『脱钩』，势必损害中美两国企业和民众利益，引发金融市场动荡，进而危及国际贸易和世界经济的增长，也不符合国际社会的共同利益。」

据路透社引用知情人士消息报导，特朗普政府正讨论采用多种措施，限制美国投资流入中国企业。如果为真，这将使美中贸易紧张局势急剧升级。

彭博社早前也曾报导相关消息。另外还有一个消息来源指出，特朗普政府内部对中国公司活动的安全担忧加剧，所以提出这些可能措施。

白宫贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）周一说这些报导是「假新闻」。纳瓦罗对CNBC说：「这个彭博社的报导，我读得比他们写得还要仔细.....其中一半以上的内容错误百出或虚构无端。」

在白宫澄清之后，在美国上市的中国股票的股价周一止跌回升。阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Ltd）和京东（JD.Com Inc）在早盘交易中分别上涨2％。京东上周五跌幅超过5％。

同样在周一，在线学习公司有道(Youdao Inc)成为了最新的在美国申请首次公开募股的中国公司。中国网路药局易恒健康(Ecmoho)上周申请在纳斯达克上市。

不过中国股市却因为相关报导在周一跌至近一个月来的最低点。

夏立民/罗法 (路透社等)

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