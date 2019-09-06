传禁止中企美国上市 白宫斥假新闻

(德国之声中文网) 周一，北京警告，中美经济「脱钩」将导致国际市场不稳定。这是传出特朗普政府考虑禁止中国公司在美股票交易所上市之后，中国的最新回应。

中国外交部发言人耿爽说:「搞极限施压，甚至企图强行让中美经济『脱钩』，势必损害中美两国企业和民众利益，引发金融市场动荡，进而危及国际贸易和世界经济的增长，也不符合国际社会的共同利益。」

据路透社引用知情人士消息报导，特朗普政府正讨论采用多种措施，限制美国投资流入中国企业。如果为真，这将使美中贸易紧张局势急剧升级。

彭博社早前也曾报导相关消息。另外还有一个消息来源指出，特朗普政府内部对中国公司活动的安全担忧加剧，所以提出这些可能措施。

白宫贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）周一说这些报导是「假新闻」。纳瓦罗对CNBC说：「这个彭博社的报导，我读得比他们写得还要仔细.....其中一半以上的内容错误百出或虚构无端。」

在白宫澄清之后，在美国上市的中国股票的股价周一止跌回升。阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Ltd）和京东（JD.Com Inc）在早盘交易中分别上涨2％。京东上周五跌幅超过5％。

同样在周一，在线学习公司有道(Youdao Inc)成为了最新的在美国申请首次公开募股的中国公司。中国网路药局易恒健康(Ecmoho)上周申请在纳斯达克上市。

不过中国股市却因为相关报导在周一跌至近一个月来的最低点。

夏立民/罗法 (路透社等)