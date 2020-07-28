传港府押后选举一年 拟提请人大避覆核

（德国之声中文网）原订9月6日举行的香港立法会选举是否押后，近日消息满天飞。根据多家港媒的最新版本，港府拟押後选举一年至明年9月，特首将引用《紧急法》并提请全国人大常委会，避免受司法覆核挑战。

《星岛日报》报导，特首林郑月娥昨（28日）召开行会会议，商讨押後选举问题，行会内的立法会议员及政党成员因涉及利益冲突而没有参与。消息透露，出席会议的成员对延期一年投票皆无异议。

押後选举将造成议会真空，《巴士的报》专栏指，直接把现届立法会延任一年并「由人大常委会作出决定，更为稳妥」。新一届立法会任期究竟是完整的4年还是馀下的3年，也是「由人大常委会作出决定，较为稳妥」。

《香港01》则引述消息指，当港府正式公布选举押後，整场选举便作废，已报名的参选人将「不算数」，明年须重新报名；由於是港府主动提出押後选举，参选人已耗用的选举经费将由政府全额补贴，以减争端。

学者：恐加剧国际制裁

事件引起国际关注，美国与澳洲外长周二（28日）在华府会谈后发表声明，重申支持香港人可在 9月6日举行一次自由丶公正丶可信的立法会选举。

英国外交部同日表示，外交大臣拉布（Dominic Raab）与中国外长王毅通话，指英方将密切关注香港9月举行的立法会选举，并强调北京需要兑现其国际责任，在国际社会中重建信任。

与此同时，由德国担任主席、有27个成员国的欧盟理事会也就此发表声明，指在9月立法会选举前夕欧盟将密切关注香港政局，重申选举必须体现《基本法》保障的民主权利与自由。

中文大学政治与行政学系副教授黄伟豪周三（29日）在香港电台节目上分析，延迟选举不见得会对建制派选情很大帮助，反让人感觉当权者或亲北京阵营输打赢要，提请人大也会削弱香港宪法地位，进一步损害香港国际形象，恐加剧国际对香港的制裁力度。

为何押后一年？

黄伟豪也认为，北京押后立法会选举的考虑之一，有可能是希望在美国大选後再举行，如果特朗普落选、由较为亲华的民主党拜登上任，美国有望调整对港制裁力度，届时选举主任取消参选人资格要面对的心理关口也会减少。

香港疫情反扑成为港府押后选举的理据，但为何是延期整整一年，而非按《立法会条例》由特首将投票押後14天丶每14天检讨一次？港区人大代表丶行会成员叶国谦接受香港电台访问时表示，确诊数字短期内不会变零，「14日丶14日的押後没意思」，认为押後一年较稳妥。

对此，香港大学感染及传染病中心总监何栢良向商业电台指出，邻近疫情较严重的国家如韩国丶新加坡和日本，都可以如常举行选举，他相信只要做好防疫工作，如期投票问题不大。

立法会选举提名期于本周五（31日）结束，民主派早前举行大型初选，60万人参与投票，甄选出各区参选人，有分析指随着选举押後一年，民主派参选人恐将「重新洗牌」。

从“二十三条”到“港版国安法” 《基本法》埋雷 香港《基本法》在上世纪80年代起草时，北京方面就出于香港可能成为“颠覆基地”的担忧，写入了“香港特别行政区应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府及窃取国家机密的行为”之词句，并禁止香港政治性组织与外国的政治性组织建立联系。1997年英国将香港主权交还中国之后，北京方面多次表态希望香港尽快就此“自行立法”。

从“二十三条”到“港版国安法” “二十三条”立法遭阻击 2002年，“二十三条”立法进程启动，在香港社会引起了极大争议。反对者认为，这部威权主义色彩浓厚的法案会侵蚀自由权利，且受约束者过于广泛。支持者则认为，西方民主国家也有国家安全法案。2003年7月1日，数十万市民上街抗疫“二十三条”立法，建制派的自由党随后也宣布反对该法案。重重压力之下，特区政府宣布无限期搁置立法。

从“二十三条”到“港版国安法” “反送中运动” 2019年，围绕《逃犯条例》修订案，香港爆发了“反送中运动”。民众先是担心修订案会导致中国内地司法机构今后可以引渡香港人前往内地受审。法案撤回后，这场抗议运动演变成了香港市民对北京势力日益增强渗透的不满。而在北京当局看来，香港近年来的多次抗议示威浪潮已经构成了对国家安全的威胁。

从“二十三条”到“港版国安法” 北京亲自立法 2019年10月底，中共十九届四中全会的会议公报中，简略地提到“建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制”，外界当时猜测，北京会再度推动香港自行进行“二十三条立法”。12月，港版《国安法》在几乎无人关注的情况下悄然列入了全国人大常委会2020年度立法工作计划。根据香港《基本法》第十八条，全国人大常委有权将全国性法律置入《基本法》附件三而在香港实施，且该进程只需向香港特区政府及基本法委员会“征询意见”，无需香港立法会审批。

从“二十三条”到“港版国安法” 《国安法》浮出水面 5月21日，受新冠疫情影响而延期召开的全国人大会议将《关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》草案审议列入了会议议程，港版《国安法》真正引起了全球的高度关注。5月28日人大闭幕当天，该立法决定获得高票通过，港版《国安法》正式启动立法。

从“二十三条”到“港版国安法” 美国取消香港特殊地位 华盛顿方面指责北京此举严重破坏香港自治，正在将香港“一国两制”变为“一国一制”。5月29日，特朗普举行新闻发布会，表示启动取消给予香港特殊贸易地位的程序。商界担心香港的国际金融中心地位将受威胁，香港股市也陷入了动荡。美国还计划出台措施，制裁直接或间接涉及损害香港自治和自由的香港及北京官员。不少西方国家也纷纷对港版《国安法》表示忧虑、遗憾、不安或谴责。

从“二十三条”到“港版国安法” 法案全票通过 在巨大的国际压力下，6月30日，全国人大常委会依然以162票全票通过《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》。截至此时，官方仍然没有公开法案全文，只是在此前披露了内容概要。根据法案，分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结境外势力危害国家安全今后在香港将是刑事罪名。而新设立的驻港国家安全公署等中央机关将对危害国家安全犯罪案件具有一定的管辖权，事实上限缩了香港的自治权。 作者: 文山



李澄欣/杨威廉（综合报导）

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