传港府押后选举一年 拟提请人大避覆核

距离立法会选举仅余一个半月，传港府决定以疫情为由押后投票至明年9月，参选人报名作废。英美澳外长及欧盟纷纷表达关注，学者料延迟选举恐加剧国际制裁。
（德国之声中文网）原订9月6日举行的香港立法会选举是否押后，近日消息满天飞。根据多家港媒的最新版本，港府拟押後选举一年至明年9月，特首将引用《紧急法》并提请全国人大常委会，避免受司法覆核挑战。
《星岛日报》报导，特首林郑月娥昨（28日）召开行会会议，商讨押後选举问题，行会内的立法会议员及政党成员因涉及利益冲突而没有参与。消息透露，出席会议的成员对延期一年投票皆无异议。
押後选举将造成议会真空，《巴士的报》专栏指，直接把现届立法会延任一年并「由人大常委会作出决定，更为稳妥」。新一届立法会任期究竟是完整的4年还是馀下的3年，也是「由人大常委会作出决定，较为稳妥」。
《香港01》则引述消息指，当港府正式公布选举押後，整场选举便作废，已报名的参选人将「不算数」，明年须重新报名；由於是港府主动提出押後选举，参选人已耗用的选举经费将由政府全额补贴，以减争端。
学者：恐加剧国际制裁
事件引起国际关注，美国与澳洲外长周二（28日）在华府会谈后发表声明，重申支持香港人可在 9月6日举行一次自由丶公正丶可信的立法会选举。
英国外交部同日表示，外交大臣拉布（Dominic Raab）与中国外长王毅通话，指英方将密切关注香港9月举行的立法会选举，并强调北京需要兑现其国际责任，在国际社会中重建信任。
与此同时，由德国担任主席、有27个成员国的欧盟理事会也就此发表声明，指在9月立法会选举前夕欧盟将密切关注香港政局，重申选举必须体现《基本法》保障的民主权利与自由。
中文大学政治与行政学系副教授黄伟豪周三（29日）在香港电台节目上分析，延迟选举不见得会对建制派选情很大帮助，反让人感觉当权者或亲北京阵营输打赢要，提请人大也会削弱香港宪法地位，进一步损害香港国际形象，恐加剧国际对香港的制裁力度。
为何押后一年？
黄伟豪也认为，北京押后立法会选举的考虑之一，有可能是希望在美国大选後再举行，如果特朗普落选、由较为亲华的民主党拜登上任，美国有望调整对港制裁力度，届时选举主任取消参选人资格要面对的心理关口也会减少。
香港疫情反扑成为港府押后选举的理据，但为何是延期整整一年，而非按《立法会条例》由特首将投票押後14天丶每14天检讨一次？港区人大代表丶行会成员叶国谦接受香港电台访问时表示，确诊数字短期内不会变零，「14日丶14日的押後没意思」，认为押後一年较稳妥。
对此，香港大学感染及传染病中心总监何栢良向商业电台指出，邻近疫情较严重的国家如韩国丶新加坡和日本，都可以如常举行选举，他相信只要做好防疫工作，如期投票问题不大。
立法会选举提名期于本周五（31日）结束，民主派早前举行大型初选，60万人参与投票，甄选出各区参选人，有分析指随着选举押後一年，民主派参选人恐将「重新洗牌」。
李澄欣/杨威廉（综合报导）
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