传染多人的英国男子宣布康复

（德国之声中文网）英国男子维尔士(Steve Walsh)在新加坡参加一个会议时感染了新冠状病毒，然后在法国阿尔卑斯山区度假时，将新冠病毒传给了其他度假者。这名男子后来回到英国后确诊患病。周二(2月11日)，维尔士发布一份声明称其“完全康复”，并感谢英国医疗系统。

今年1月20日至22日，维尔士出差去新加坡参加一个有100多人出席的会议，据悉，与会者中至少有一名来自湖北省的中国人。

新加坡会议结束后，维尔士从1月24日至28日同全家在法国阿尔卑斯山滑雪胜地莱孔塔米讷-蒙茹瓦（Contamines-Montjoie）度假5天，在同一酒店下榻的还有其他英国人。

维尔士称，度假之后意识到自己可能曾同病毒携带者有接触，便通报了他的家庭医生以及英国公共卫生部门。“虽然我没有任何症状，医生建议我住隔离病房观察，回家后自我隔离。”“确诊后，我被送到医院隔离治疗。我现在仍在那里，作为防范手段，我的家庭也在进行自我隔离。”

确诊后的2月6日，他被转送至伦敦圣托马斯医院的传染科，与他在法国同住一家酒店的其他4名英国人也在医疗机构被确诊携带冠状病毒。维尔士也是受到新冠状病毒感染的第一位英国人。

另一名与他滑雪的西班牙人假期结束后回到马约卡岛，因有症状求医。西班牙有关部门称，此人在1月25日至29日之间染上病毒，目前症状消失。他的妻子和两个女儿也没有任何感染症状。

维尔士被感染以及传染其他人的经历被媒体报道后，法国健康部门立即对莱孔塔米讷-蒙茹瓦滑雪胜地包括儿童在内的60多人进行体检，甚至短时间关闭了多个学校。但检查显示，法国当地没有人病毒检验呈阳性。莱孔塔米讷-蒙茹瓦的经营者、酒店老板等，尽量避免夸大该事件的潜在威胁，他们担心会影响法国家庭前来滑雪的计划。

专家认为，鉴于传播的速递之快，新冠状病毒疫情有成为全球流行病的潜质。英国东英吉利大学（University of East Anglia）医学教授汉特（Paul Hunter）说，"最近有关英国人在法国度假被传染的报道让人感到忧虑，但也是意料之中的发展"，"它让人们不得不面对一个事实，即病毒的传染不局限于中国，但它是否成为全球传染病、何时成为全球传染病......对这一切下结论，目前还为时过早。"

李鱼/叶宣（美联社、法新社等)