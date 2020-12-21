传染力强70% “B.1.1.7”新冠亚种怎么回事？

（德国之声中文网） SARS-CoV-2冠状病毒（俗称新冠病毒）属于变异较为缓慢的病毒。平均每个月只出现1到2个突变。但是，英国科学家发现，被命名为B.1.1.7.的变异病毒株出现了前所未有的17个突变，包括14个氨基酸突变和三个蛋白质构件消失。其中8个突变发生于病毒包膜表面的棘突蛋白(S蛋白)。取名为“N501Y”的突变最为关键，为蛋白质结合点的一个氨基酸变异。实验结果显示，“N501Y”突变可增加病毒对人体细胞主要对接点ACE2受体的亲和力，即增加病毒蛋白质进入人体细胞的能力。此外，病毒结合位点的N439K和Y453F突变也有类似作用。这些位于棘突蛋白结合点的突变除了可以让病毒更容易进入人体外，还可以增加其再生能力，让病毒更具传染力。

B.1.1.7.变种新冠病毒株9月20-21日首次在英国南部和伦敦的样本中被发现。如今，英国已确认有1600例病例感染了这种变种新冠毒株。英国政府首席科学顾问瓦兰斯（Patrick Vallance）在上周日的新闻会上表示，11月中旬，伦敦所测的新冠病例中约26%感染了这种病毒株，而到了12月第二周，伦敦测试的病例中就有60%感染了这种病毒株。

新变种可能源于长期慢性感染病人

研究者认为，新冠病毒同时出现大量变异必定产生于特殊条件下。他们推测，有的免疫力低下的病人感染期长达数月，体内携带大量病毒，如果这些长期慢性感染病人再接受含有抗体的康复者血清治疗，就可能导致特别活跃的增生力高的病毒变种存活并传染给他人。

英国研究者的初步研究结果表明，和原始毒株相比，B.1.1.7.变种新冠病毒株的再生能力要强70%，代表病毒传播能力的R值（一个感染者平均传染人数）要高出0.5-0.7。R值必须低于1，新增感染人数才会下降。而新冠病毒的初始R值(即不执行任何防疫管控时)大约为3.5。

英国专家担心，必须采取更为严格的防疫措施才能控制住这种变种新冠病毒的传播。但好消息是，新冠病毒的新变异目前看来尚不会对疫苗的效力产生影响。研究者指出，目前也还没有明确证据表明新毒株更凶险，或让患者症状更严重。

德国病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten)12月21日夜在推特上表示，很遗憾，关于B.1.1.7.变种的新数据看起来不妙。“但积极的一方面是，B.1.1.7.病例迄今只在那些确诊总数高或呈上升趋势的地区增加。因此，减少接触也能抑制这种新变种的传播。”

乐然（综合报道）

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