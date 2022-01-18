传播轨迹指向国外邮件 中国邮政要求全面消毒 

（德国之声中文网）距离北京冬奥开幕还剩下不到三周时间，新冠病毒变种奥密克戎已登陆中国，最先在香港发现，继而天津、广东、北京等多地均出现了感染病例。

本周一（1月17日），中国国家邮政局下达了对境外包裹进行严格消毒的指令，要求筑牢国际邮件疫情防控屏障，严防境外疫情通过寄递渠道输入中国。该通知做出具体规定，包括各企业要切实做好国际邮件快件处理场所消毒、通风等工作；对这些包裹在第一时间逐件进行外包装各面全覆盖消毒。这个对全中国邮政下达的任务要求实现"消杀工作的制度化、规范化、常态化"，并确保国际邮件快件处理人员和投递人员完成疫苗加强免疫接种。

国际邮件进入重点防疫范围同近期发现的病例以及传播链有关。

据《财新网》报道，中国广东省近期疫情多发，出现多条由不同新冠病毒变异株引起的传播链。经过专家溯源，已有3条传播链源头疑似与境外物品暴露感染有关。其中一个病例是深圳市1月16日新增的一名奥密克戎病例。1月17日，深圳市卫健委称，经国家疾控中心和广东省疾控中心比对，这名病例与天津、上海、珠海和北京等多起本土奥密克戎疫情报告病例均不在一个传播链上，与深圳以往境外输入病例也不同源，但与全球数据库中北美地区上传较多序列的基因组100%同源。该病例于1月12日接触和分拆了来自北美的快递，未做个人防护，14日出现咽痛症状，15日核酸初筛阳性。

新华社也报道了一名在北京感染新冠病毒的病例，对其接触史的排查未发现同其他病例有重合轨迹。该病例自述近期曾收发过国际邮件，该邮件于1月7日自加拿大发出，途经美国及中国香港到达北京。对病例标本进行全基因组测序，基因序列分析显示，病毒属于奥密克戎毒株，与北京既往病例以及近期国内外报告的奥密克戎变异株均存在差异，不属于同一传播链；与2021年12月北美和新加坡等地分离的部分毒株相似度较高。这一基础上，北京市疾控中心认为，不排除该病例经境外物品而感染病毒的可能。

一般认为，新冠病毒最主要通过含有病毒的气溶胶在空气中传播，说话、打喷嚏或者咳嗽是释放病毒的途径。世界卫生组织和美国疾控中心都认为通过污染的物质表面传播新冠病毒的概率非常低。根据美国疾控中心的分析，在大部分物体表面，病毒的活性3天之内降低99%。

北京冬季奥运会开幕在即，加上进入春运时节，中国全国人员流动规模巨大，中国政府已发出"能不外出就不外出"就地过年的号召。而奥运原本不对国外观众开放，但国内百姓可以买门票前往比赛现场，1月17日，随着疫情的发展，中国政府取消了对国内奥运观众的售票计划。

中国仍在执行严格的清零政策，发现传染病例后仍会动用封社区、甚至封城的手段，全员核酸检测以及全方位使用安全码也是中国主要的抗疫措施。尽管如此，每天仍会有百余新增确诊感染病例。周二，中国新增127个确诊感染病例。

(综合报道)

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