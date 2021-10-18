 传媒称脸书计划改名 | 科技环境 | DW | 20.10.2021

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科技环境

传媒称脸书计划改名

科技博客“The Verge”日前（10月19日）援引知情人士报道称，美国互联网巨头——脸书或将更名。

Symbolbild Facebook Metaverse

（德国之声中文网）根据该报告，这一全球最大社交网络企业计划下周推出新名称。 

脸书老板扎克伯格（Mark Zuckerberg） 2004 年创立该企业，2012 年上市。报道称，他很可能会在 10 月 28 日的年度公司大会上宣布更名，也可能更早宣布。

脸书表示，不评论相关传言或猜测。 

脸书用户目前已达 35 亿——超过全球人口三分之一。一段时间以来，该网络巨头遇到不少麻烦，例如，世界各国主管当局正调查这家美国康采恩是否违反了竞争法以及数据保护条例。而最近爆料人更是在美国国会听证时叙述脸书将公司盈利置于青少年健康之上，称其做法对公众构成伤害。一连串的宕机事件也令脸书的风光有所损失。

美国科技媒体 “The Verge”写道，若用新名称将使该网络能与 Instagram、WhatsApp 和 Oculus 一起被作为母公司旗下产品。2015 年，谷歌便有类似举动。当时，该公司将 Alphabet注册为一家控股公司，以便在搜索引擎之外有更广泛定位。 

近期，脸书力推建构新网络世界—— 所谓的“元宇宙”（Metaversum），为此，计划5年内仅在欧盟多国就创造1万个就业机会。根据扎克伯格的设想，最终，脸书用户将能在数字世界中，获虚拟现实之助，在不同设备和应用程序之间来回跳转、交换信息。 

（路透社）

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