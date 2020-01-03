 传媒：德、美情报机构数十年偷窥百多国家 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.02.2020

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时政风云

传媒：德、美情报机构数十年偷窥百多国家

据德、美媒体援引内部文件报道，德国联邦情报局和美国中央情报局在数十年时间里监听包括友邦在内的众多国家。相关文件在“#cryptoleaks”标签下被公布。

Bundesnachrichtendienstes in Pullach (picture-alliance/dpa)

德国巴伐利亚州巴德艾布林格（Bad Aibling）的监听站

（德国之声中文网）德国电视二台（ZDF）报道称，利用受德、美情报机构控制的瑞士加密通信设备公司Crypto AG，德美两国成功向其它国家出售经秘密改装的技术、然后得以偷窥被误以为是安全的通信。德国电视二台与《华盛顿邮报》和瑞士电视台SRF联手作了调查。

报道称，这3家媒体评估了此前未公开的约280页文件。该文件出自前德国情报局和美国中情局工作人员之手，涉及1970年至1993年间取名为"Rubikon"的行动。报道称，该文件指出，"许多第三世界重要国家，以及欧洲国家（……）的外交及军事交往得以（……）被广泛监听"。文件的作者称它是"战后时代最成功的间谍行动之一"。

报道称，自1970年起，德国联邦情报局和美国中情局各拥有Crypto AG的一半股权。该公司制造不易被监听的通信加密技术设备，并在全球销售。主顾们绝未想到，德情局和中情局让该公司在相关技术设备上作了手脚。

Schweiz Logo Crypto AG in Steinhausen (Reuters/A. Wiegmann)

瑞士加密通信设备公司Crypto AG

伊朗遭监听

报道称，被做过手脚的加密设备的最大主顾是沙特阿拉伯和伊朗，由此，德美情报机构得以在数十年时间里探知伊朗政府的秘密通信，1979年美国驻德黑兰大使馆人质事件期间亦然。

该文件还首次证明，1973年，德美情报机构早就知道了智利总统阿连德（Salvador Allende）可能被推翻，以及阿根廷军政府的严重侵犯人权行为。此外，由德美两国提供的被解码的阿根廷海军通信为英国赢得福克兰岛战争起了关键作用。

"Rubikon"行动获证实

Bernd Schmidbauer (picture-alliance/dpa)

德国前总理府部长施密德鲍尔（Bernd Schmidbauer）

在德国电视二台提出询问后，联邦情报局表示，涉及具体行动，该机构原则上不作公开表态。然而，前总理府部长施密德鲍尔（Bernd Schmidbauer）证实了情报机构的这一行动。这位基民盟政治家对德国电视二台表示，"Rubikon行动迄今为使世界多一份安全作出了贡献"。不过，他强调，德国情报局在1993年即已终止与中情局的相关合作。

瑞士联邦委员会已指令对这一情报丑闻展开调查。在德新社发出询问后，瑞士国防部表示，"成为讨论对象的这一事件起始于1945年，如今难以重构、解释"，为此，瑞士联邦委员会已于1月15日委任前联邦法官奥博霍尔策（Niklaus Oberholzer）负责调查、澄清事实，并于年底前提交报告。瑞士国防部称，联邦委员会是在媒体展开相关调查后，于2019年11月5日获知了这一事件。

凝炼/叶宣（德新社）

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