传媒：台湾银行或为应对两岸局势动荡增加美元储备

（德国之声中文网）明年1月台湾将举行新一届总统大选。根据台湾民调机构近期做出的民调，民进党候选人蔡英文的支持率明显高于国民党候选人韩国瑜。路透社认为，相较于民进党，国民党更主张同中国大陆保持紧密联系。

北京过去曾以战争威胁台湾人不要将选票投给主张独立的党派，但是看起来这种努力却适得其反。

随着大选临近，路透社从两位熟知内情的人士那里获悉，台湾中央银行指示兆丰银行和台湾银行大量储备美元现钞。兆丰银行和台湾银行获得的任务量分别为3000万美元和2500万美元。

两家银行均拒绝对此发表评论。

台湾中央银行一位负责人说，大选前要求外汇银行储备足够美元的做法不合乎规矩。

不过消息人士补充说，今次购入美元现钞量少于2016年的台湾大选。因为台湾央行的评估认为，美元现金储备仍充足。

通常台湾在大选前会储备足够的美元现金，以确保在出现紧张局势或者两岸政治出现不确定性的时候，台湾人被迫迅速离台或在危机发生时汇率暴跌的情况下仍能满足需求。

1996年，为了阻止李登辉连任中华民国总统，大选举行前，中国人民解放军举行军事演习，向台湾外海试射导弹。当时台湾人大量购入黄金以备不测。

这个月早些时间，中国自产的航母通过台湾海峡。台湾方面称，北京方面试图借此恫吓台湾人。路透社报道说，北京方面不喜欢台湾现任总统蔡英文已不是秘密。

台湾拥有大量的外汇储备。至今年10月底外汇储备额高达4720.48亿美元，居世界第六。

洪沙/凝炼 （路透社）