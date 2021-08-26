传四川百名藏人被捕 疑与保存达赖喇嘛图像有关

(德国之声中文网) 总部位於英国的组织「西藏观察」(Tibet Watch) 9月1日发布消息指出，近日中国四川省甘孜州石渠县温波镇有超过百名的藏人遭当地政府逮捕，这些被逮捕的人，都是因为疑似保存达赖喇嘛的图像，或是与流亡藏人保持联系。

该组织的消息显示，有超过50名藏人在8月21日至25日间遭当地警察逮捕，而在8月25日至8月30日间，又有另外53名藏人遭逮捕。除了逮捕藏人外，当地也传出军方与警方持续进行镇压。

消息人士透露，目前已有三人在8月31日获释，但其馀的50多人将被关押一个月。「西藏观察」点出，最新一波的抓捕是在中国共产党8月25日召开人民大会之后进行的。消息指出，温波镇18岁以上的居民都被传唤至会议现场，政府也对温波镇进行军事封锁，安全人员对每家每户进行搜查。

招募「民间间谍」

消息人士表示，当地政府持续在寺院和村里对可能与流亡藏人联系或手机上有达赖喇嘛图像的人进行搜查，而自8月31日起，当地警方也会以20人为一批的方式来传唤当地僧人。他们被迫向警察保证，不会再与境外藏人联系，并会遵守国家法律，不在社交媒体上传播敏感讯息。

中国当局已任命扎翁布寺寺院管理委员会的两名僧人监督其他僧人的行动，并监视那些拒绝参与和配合官方计划和搜查行动的僧人。据消息人士描述，当地政府除了在寺院和村庄的每个角落都安装监控摄像头，并在寺院和扎翁坡镇内外大规模部署武装力量外，中国当局还从寺院和村庄招募所谓的「民间间谍」，通报当地藏民和僧侣的动向和活动。

消息人士告诉「西藏观察」，由於藏族居民都担忧彼此之间有告密者，所以藏人社群间逐渐出现恐惧的氛围，而在严密监控的氛围下，与人通话或发送讯息都可能让藏人受到监视。

事实上，这并非四川省甘孜藏族自治州首次传出有藏人受到不人道对待的情况。今年1月，人权观察发布报告，表示有一名19岁的藏人僧侣去年12月被关押期间疑似受虐，最後因伤势严重，在多次送医後仍不幸丧命。

该名僧侣起初因与其他三名僧侣在四川省甘孜藏族自治州当地政府办公室外发传单，并高喊西藏独立的口号而被警方逮捕。在2020年5月获释後，他因在网上分享自己被捕的新闻并与在印度的人联系，所以再次被逮捕关押。

人权观察：藏人生活持续恶化

人权观察的中国部主任理查森 (Sophie Richardson) 告诉德国之声，她认为四川的这个藏族社群明显希望表达对宗教的忠诚，但此举却不被四川当局接受。她表示，当任何人遵从的是习近平之外的人或事时，地方当局对这种行为的容忍度是比平常还更低的。

「西藏观察」也指出，自从2019年11月有6名青年要求西藏独立後，温波镇藏人的生活便持续恶化。而今年8月当局展开了一连串镇压，也被视为是藏人僧侣在拘留期间死亡的延续。



「西藏观察」写道：「在3月的搜查行动中，当地藏民被警告说，任何拥有达赖喇嘛照片的人都将面临类似于持有枪支等非法武器的刑事指控。有消息称，温波村村民们被迫签署一封信，声明他们不会保留达赖喇嘛的照片，违反命令的人将被取消「扶贫国家补助」的惩罚。」

此外，当地政府甚至以个人安全为由，强制在每个人手机上安装软件。但後来藏人得知这些软件是被用来监视他们与跟踪他们的网上活动。

理查森指出，这种日益强化的监控，已导致中国境内藏人与海外藏人的联系变弱了，而这都是中国政府在设计与执行策略的结果。

她强调，过去这一年来发布与西藏有关的报告，是为了显示中国境内外藏人之间的交流是如何被监控和有效地被定罪。而从中国境内藏人社群的处境来看，这些打压跟迫害已对社群造成了真正的破坏。

理查森表示：「这些都是中国政府刻意设计的，而非偶然的，其目的是要削弱这些海内外的联系，尽量减少人们将几个世纪以来的修行方法从一代传给下一代的能力。」ㄒ

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