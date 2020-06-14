传单宣传战：朝鲜准备向韩国发大量"惩罚传单"

（德国之声中文网）平壤近期多次谴责韩国向朝鲜散布反朝鲜传单的行为。在韩国的"脱北者"（逃离的朝鲜人）将反朝鲜传单绑在气球上或装入塑料瓶中送到朝鲜，此举引起了平壤的强烈不满。

朝鲜近日加大对韩国的施压力度，并在日前炸毁了开城的朝韩联络办公室所在大楼，威胁扩大边境驻军，如今还将散发反韩国传单。

朝鲜中央通讯社报道称，愤怒的朝鲜人正着手准备向韩国大规模派发"惩罚传单"。

报道写道:"所有行为都应得到适当的回应，只有当亲身经历后，才能体会到它有多令人不快。"

朝鲜《劳动新闻》刊登了朝鲜印制的传单照片，照片中大量烟蒂和烟灰散落在印着韩国总统文在寅照片的传单上。其中一张传单印着文在寅正喝着饮料的照片，上头写道："他吞下了一切，包括朝韩协议。"

数小时后，韩国统一部敦促平壤"立即"撤回计划，并表示朝鲜此举"令人非常遗憾"。

平壤方面正在排查反朝鲜传单

首尔上周向警方检举了两个脱北者组织散发反朝鲜传单，并警告将"彻底打击"向朝鲜散发传单的活动人士。但朝鲜方面仍继续对韩国散发传单进行谴责。这些脱北者团体散发的传单批评朝鲜领导人侵犯人权以及核武野心。

分析家认为，朝鲜可能会设法制造一场危机，进一步对韩国施加压力。

韩国现任总统文在寅长期以来主张促进朝韩交流。但本周稍早之前，金正恩胞妹金与正抨击文在寅"令人恶心"而且"厚颜无耻"。

首尔罕见对平壤针对文在寅的言论以及近期炸毁联络处大楼的行径做出了严厉批评，并称"不会再容忍朝鲜不合理的言行"。

在朝鲜领导人金正恩与美国总统特朗普的河内会晤以失败告终后，朝韩关系在近几个月里降至冰点。原本在这场"特金会"中，特朗普希望拥核的朝鲜以行动换取美国放松制裁。

朝鲜方面近日炸毁了南北联络处大楼

在朝鲜中央通讯社周六报道该国将以牙还牙散发传单的前一日，负责朝韩关系的韩国统一部长金炼铁向韩国总统请辞获准。金炼铁希望他的辞职能暂缓双边紧张局势。

"传单宣传战"

从1950年持续至1953年的朝鲜战争最终并未签署和平协议，理论上朝鲜和韩国仍处于战争状态。双方的"传单宣传战"也持续长达数十年。

韩国军方过去会在边界非军事区散发反朝鲜传单，但这个项目已在2010年终结。

许多脱北者领导的组织会定期向朝鲜派发传单、食物、1美金钞票、迷你收音机和存了韩剧及新闻的USB随身碟，放入气球升空或是塞进塑料瓶投入河中送往朝鲜。平壤则用气球向韩国发送反韩国传单。过去韩国人如果举报朝鲜发来的传单，就能获得文具奖励。

七十年朝鲜往事 在苏联支持下建国 二战末期，日本投降，失去了对朝鲜半岛的统治权。朝鲜半岛南北分别由美、苏托管，在三八线划地而治。1948年，大韩民国（简称韩国）和朝鲜民主主义人民共和国（简称朝鮮）相继成立。在苏联的支持下，朝鲜成为共产主义阵营的一员，朝鲜劳动党一党执政，第一任领导人是金日成（图）。

七十年朝鲜往事 “永远的主席”金日成 在朝鲜，金日成因为早年抗日经历，被描绘成军事和政治天才。在他未完成的回忆录《与世纪同行》中，金日成称自己6岁参加抗战、8岁加入独立战争。从1948年开始直至1994年去世，金日成一直担任朝鲜最高领导人，掌权长达46年。他去世后，朝鲜当局修改宪法，取消国家主席一职，将金日成追认“共和国永远的主席”。

七十年朝鲜往事 朝鲜战争 伴随着韩朝相继成立，一场大战爆发。在中、苏支持下，1950年6月25日，朝鲜向韩国发起进攻，朝鲜战争爆发。朝鲜人民军很快越过三八线向南部挺进，并在短短数天内控制了朝鲜半岛大部分地区。联合国在美国的迫切要求下，派军支援韩国，很快扭转了此前的不利局面，重夺汉城、控制平壤，眼见就要拿下几乎整个半岛。见此情形，中国在1950年10月出兵“抗美援朝”。此后南北双方陷入了近两年的激烈阵地战。

七十年朝鲜往事 停火但无和平 朝鲜战争共历时37个月，据估计近450万人在战争中丧生。1953年7月27日，朝韩签署了停战协议（图），以三八线为界，巩固了朝鲜半岛的分裂格局。朝鲜战争被认为是第一场代表着东西方体制对抗的战争。尽管停战，但是南北双方一直没有签署和平协议，也就是说，从国际法角度上两国至今仍处于战争状态。

七十年朝鲜往事 初期的外交与经济 朝鲜建国后，即与苏联、中国建交（图为毛泽东与金日成），并维持着亲密的关系。朝鲜战争后，三国之间在关系上曾经出现过一些波折，但总体上较为稳定。除了军事外，朝鲜也获得了中、苏在经济上的不少支援。朝鲜战争后的一段时间里，朝鲜在经济上一度领先韩国。1958年，朝鲜宣称完成了城市 、农村生产关系的社会主义改造，建立社会主义经济制度；1970年，宣称实现了社会主义工业化。

七十年朝鲜往事 朝鲜大饥荒 1991年9月，朝鲜与韩国一起加入联合国。然而随着苏联解体、共产主义阵营瓦解，朝鲜在国际舞台上变得孤立。由于内部糟糕的粮食政策和缺乏外部支援，朝鲜在1994年至1998年间爆发大规模饥荒（朝鲜官方称之为“苦难的行军”）。由于朝鲜对外信息封锁，饥荒中的具体死亡人数外界难以知晓。据不同文献统计估测，死亡人数24万至350万不等。图为饥荒中一位营养不良的朝鲜少年。

七十年朝鲜往事 先军主义 朝鲜的政治经济体系一直由先军政治所主导。概括来说，就是穷得叮当响，也要搞军事。这个两千多万人口的国家，有120万常备军和600万预备役、武警官兵，加起来占全国人口的1/4。朝鲜男子都被要求参加某种形式的军事训练，并且在任何时刻都可以被征召。

七十年朝鲜往事 集体化生活 和中国社会一样，朝鲜社会强调的不是个人而是集体。民众们过着集体化的生活——千篇一律的集体宿舍，整齐划一的集体舞以及阅兵式，都在强调个人的渺小与集体的伟大。

七十年朝鲜往事 第二任领导人金正日 七十年来，金氏家族牢牢掌握着朝鲜的党政军权。金日成1994年去世后，其子金正日接任最高领导人，此前金正日已在朝鲜高层有多年历练。在金正日掌权的16年里，积贫积弱的朝鲜经历了饥荒和经济危机，但分别在2006年、2009年进行了第一次和第二次核试验。去世后，金正日被封为朝鲜劳动党“永远的总书记”。

七十年朝鲜往事 “阳光政策”与六方会谈 在韩国，金大中1997年入主青瓦台，2000年开始推行“阳光政策”，希望通过和谈解决朝鲜半岛危机。同年6月，金大中与金正日在平壤举行了首次南北峰会（图），发表共同宣言。此后，朝鲜半岛局势缓和。2003年，美国、中国、日本、俄罗斯、韩国与朝鲜展开旨在解决朝核问题的六方会谈。然而此后朝鲜进行了核试验，并在2009年退出六方会谈。朝韩关系也在此后再度恶化。

七十年朝鲜往事 朝核试验 即便面对国际社会的巨大压力，平壤仍然积极推行其野心勃勃的核武计划。金正日领导下的朝鲜政府2005年首次宣称拥有核武器，但当时国际社会对此普遍表示怀疑。2006年10月14日，朝鲜进行了第一次核试验，并宣称获得成功。安理会一致通过了针对朝鲜的制裁决议，中俄均投了赞同票。2009年5月25日，朝鲜又进行了第二次核试验。

七十年朝鲜往事 接班人 2009年，西方媒体报道称，金正日已经将其子金正恩选定为自己的接班人。2010年，两人首次一同在一次阅兵式上现身（图）。一年后，金正日去世，金正恩全面接管权力。登上权力宝座之前，人们对金正恩知之甚少。他的确切年龄从未得到证实，有报道称他曾经在瑞士上学。

七十年朝鲜往事 巩固权力 肃清异己 在金正日的葬礼上，金正恩与七位朝鲜党政军高层一起为金正日扶柩（图），他们当时被看作是朝鲜政界的核心力量。然而在金正恩上台后，他进行了“六亲不认”的整肃运动，七位扶灵人多半被解职，他的姑父、中朝关系中的关键人物张成泽更是被处决。

七十年朝鲜往事 金正男遇刺 2017年2月，一名朝鲜男子在马来西亚遇刺身亡，他就是金正恩同父异母哥哥、金正日的长子金正男。虽然是“金氏家族”一员，但金正男长期游离于权力高层之外，据称多年来避居澳门。金正南是在吉隆坡机场受到神经毒剂VX袭击身亡，外界怀疑是朝鲜情报机构下令进行了这次毒杀。目前，该毒杀案仍在审判中。

七十年朝鲜往事 核问题峰会路转 在金正恩上台后，朝鲜又公开进行了4次核试验。最后一次是在2017年9月，朝鲜方面宣称成功引爆氢弹。然而，2018年4月20日，突然峰回路转：金正恩宣布，即日起中止核试验和导弹试验，并且关闭核试验设施，表现出与国际社会和解的态度。

七十年朝鲜往事 分别与习近平、文在寅、特朗普见面 2018年3月，金正恩掌权以来第一次前往中国，与习近平会面。之后不久，他在5月二访、在6月三访习近平。与此同时，金正恩在4月27日与韩国总统文在寅举行了11年以来的首次朝韩首脑会谈，签署了《板门店宣言》，再次表达朝鲜无核化的意愿，此后两人又在5月底和9月再次见面。6月12日，金正恩与美国总统特朗普在新加坡会面，进行“历史性握手”。

七十年朝鲜往事 不变的是领袖崇拜 在国际上，金正恩似乎开启了新时代，开始了180度的大转弯。而在朝鲜国内，各地依旧矗立着不计其数的领袖雕像，民众大都佩戴忠于领袖的徽章。与他的父亲和祖父一样，金正恩被朝鲜国家宣传机器奉为神明一般，享受着狂热的个人崇拜。

七十年朝鲜往事 不变的是侵犯人权 很多人权组织和观察人士指出，朝鲜是当今世界人权状况最恶劣的国家之一。理论上，朝鲜宪法赋予该国民众多种自由，然而实际上他们在公民自由和政治权利方面严重受限。朝鲜对外部信息进行严格封锁，国内密布关押政治犯的劳改营、黑监狱。联合国人权理事会曾就朝鲜人权状况进行调查，在2014年2月发表了长达400页的报告，对平壤政权提出严厉批评，称朝鲜当局犯下了反人类罪。 作者: 王凡



张筠青/王凡（法新社，路透社）