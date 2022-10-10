传北京评估“有条件”放开 中港股市反弹

（德国之声中文网）思睿资产管理集团（Grow Investment Group）的合伙人、知名分析师洪灏在推特发文称，据闻中央已经成立一个筹备重新开放（Reopening）的委员会，由中央政治局常委王沪宁领导。该委员会"正在检视来自美国、香港及新加坡有关新冠疫情的数据，评估重新开放的可能性，目标是明年3月开放"。

在这一消息迅速传开后，香港和沪深股市周二暴涨。恒生指数收盘报15,455点，涨幅超过5%，恒生科技指数升幅将近8%。A股亦飆高，上证综合指数以2,969点收盘，升2.6%；沪深300指数（CSI300 Index）升3.4%。

经过上个月的猛烈抛售之后，中国大陆重启经济的前景触发了大幅反弹。洪灏发推回应称，「我认为从市场的反应可见对重新开放的预期有多强烈」。

在有关"重新开放"的推文下，评论留言的态度可谓将信将疑。有人"希望选择一条不影响生活又能防范新冠流行的道路"；有人"担心这有点太晚了"； 有人认为主要是"富士康员工都提桶跑路，没人干活赚外汇急了"；有人感慨"一个上午收到三个加强防疫信息……不过依然期待～期待"。

还有跟帖引述消息人士称，中央成立的专家小组讨论焦点是如何"有条件放开"，条件包括"疫苗、特效药、基层医疗物资和承载，甚至包括思想认识转变等多项工作"。

“清零”政策对于中国经济意味着什么？

多项田径赛事推迟、取消

不过，对这一传闻中国官方不予证实。中国外交部发言人赵立坚在周二的例行记者会上回答有关问题时说，不了解这一情况。

据路透社报道，上个月有迹象表明，由于外国投资者在中共20大后抛售中国资产，中国的低价买家纷纷涌入饱受打击的香港股市。

港媒引述上海幂数资产管理有限公司基金经理刘晓东称，网上流传关于有条件重新开放的传言，市场不感到意外。他表示，国务院可能在等待专家团队的讨论，以确定下一步行动，市场也期待动态清零政策的拐点来临。

不过，来自体育方面的消息则同这一期待不相符。就在周一（10月31日），世界田联宣布，因疫情影响，原定于2023年5月在广州举行的第23届世界田径接力赛推迟至2025年4月/5月。

此前，原定于2023年3月在南京举行的世界室内田径锦标赛已宣布推迟至2025年3月举行。此外，世界田联钻石联赛今年夏季在中国进行的上海、深圳两站比赛，也已因疫情形势影响被取消。

（综合报道）

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