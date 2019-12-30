传刘鹤周六赴美 中美可望下周签署贸协

(德国之声中文网) 香港《南华早报》周二(12月31日)报导，熟知中美贸易谈判细节的消息人士透露，中国副总理刘鹤将于本周六 (1月4日) 率领中国代表团前往华盛顿签署第一阶段的贸易协议。消息人士表示：「北京已接受了华盛顿的邀请，而他们将从本周六开始在华府待数天。 」

然而，目前中美双方都没有公开证实此消息。中国商务部并没有回复《南华早报》的问题。专家认为，一旦中美签署了第一阶段的贸易协议后，进行长达一年多的贸易战将可稍微暂缓，全球市场与景气也将因此复苏。

过去几周，美国曾多次公开表示与中国已针对第一阶段的贸易协议达成共识，并可望于近期签署，但在文本未公开的情况下，各界不断猜测消息的真实性。

中美贸易停战协议也将缓和近期陷入僵局的中美关系。 在美国总统特朗普先后签署与香港跟新疆相关的法案后，中美的双边关系跌到低谷。特朗普在圣诞节假期前曾对外表示，他将与中国国家主席习近平替第一阶段的贸易协议举办签署仪式，并在该仪式上正式签署协议。

贸易协商的来龙去脉

美国贸易谈判代表莱特希泽12月13日曾说中美贸易代表将在2020年1月的第一周签署第一阶段的协议，但中方从头到尾都没有证实协议签署的确切时间。中国驻美大使崔天凯上周末接受央视访问时表示，北京将会履行中方在第一阶段贸易协议中做出的承诺。

崔天凯说：「我们对于贸易谈判充满信心，所以剩下的便是让中美贸易谈判代表团商议协议细节。 最重要的是，谈判过程仍是由两国领导人主导。 」

在经历了超过十轮的贸易谈判后，中美两国终于在12月13日宣布达成第一阶段协议，这也让两国暂缓了原先预计在12月15日启动的新一轮关税。美国也降低之前提高的关税，把对部分中国进口商品征收的关税从15%调降至7.5%。

外界目前对第一阶段贸易协议的认知是，中国将进口大量美国农产品以及其他美国商品。但即便如此，中国仍不愿对外公开太多与贸易谈判相关的细节。中国政府仅透过官媒证实，中美双方已针对第一阶段协议达成基础共识，但目前中方仍须翻译、校阅并确认第一阶段协议文本的合法性。

美国贸易谈判代表办公室则发布了一份协议大纲，强调大纲中所列出的重点都已列入第一阶段的贸易协议中。 除了确保中国强化保护知识产权及开放其金融市场外，美国称中国已同意在未来两年额外进口价值2000亿美元的美国商品。

在中美对外宣布针对第一阶段贸易协议达成共识后，特朗普表示双方已开始针对第二阶段贸易协议展开协商。 专家认为，第二阶段的协议将包含中国经济的结构性改革，然而他们也质疑中美双方是否能在美国2020年底的选举前，针对第二阶段贸易协议达成共识。

杨威廉/夏立民 (综合报导)