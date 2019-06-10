传与习近平G20晚餐会 特朗普：不成就加税

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周一(6月10日)表示，如果在本月底G20峰会上与中国国家主席习近平的贸易谈判无法取得进展，准备对中国进口商品实施另一轮惩罚性关税。

他对于与习近平的会面信心满满，并在白宫对记者说：「我们计划会谈和见面。我觉得会发生有趣的事情，让我们看看会发生什么事。」

上个月中美在华盛顿的贸易谈判陷入僵局后，特朗普一再表示，希望6月28日至29日在日本大阪举行的G20峰会上与习近平见面。中国方面尚未确认这次会面。

根据《南华早报》的消息来源，习近平和特朗普不会只是短暫聊天和握手，而是像去年12月在阿根廷一樣共进工作晚餐，正式面对面谈判。

特朗普上周表示，见过习近平后，他将决定是否对至少3000亿美元的中国商品征收关税。美国已对价值2500亿美元的中国商品征收25％的关税。中国外交部周一表示，中国愿意与华盛顿进行更多贸易谈判，但没有任何关于G20会面的消息。

特朗普针对中国发言错误百出

美媒CNN针对特朗普周一早上接受CNBC采访内容做事实查核，发现他的发言破绽连连，有些根本错得离谱。

1. 特朗普﹕自我当选以来，中国已「损失了15至20万亿美元」。

CNN报导，中国经济的整体规模估计约为13万亿美元，损失不可能超过这个数字。更重要的是，在特朗普执政期间，中国经济继续扩张。即便他的贸易政策损害中国经济为真，经济学家指出美国经济同样受到伤害。

2. 特朗普﹕中国是汇率操纵国。

特朗普的发言和他所領導的美国财政部相矛盾。特朗普反复重申中国透过贬值货币获得巨大竞争优势。根据CNN引用一家经济研究公司的数据，过去一年人民币兑美元汇率下跌了9％，但美国政府5月并没有将北京标记为汇率操纵国。

3. 特朗普﹕许多美国公司正离开中国，去其他国家或回到美国。

根据CNN，的确有证据表示自特朗普征收关税以来，美国进口商正在将部分生产转移到中国境外，但很少有公司表示要大规模外迁，甚至完全迁离中国。即便要这么做，都需要数年时间。但其实在特朗普开始征收关税之前，一些生产早就已经转移到了中国之外 工资更低的地方，像是越南、台湾，韩国和孟加拉。

4. 特朗普﹕中国在支付关税带来的成本。

特朗普声称，对中国商品征收关税的产品没有造成美国商品价格上涨。CNN报导，虽然美国通货膨胀率仍然相对较低，但新的研究表明，关税产品的价格已大幅上涨。CNN引用高盛估计发现，40％的关税成本已转嫁给消费者，其余部分则分散在生产商和零售商上。例如洗衣机，研究发现，消费者吸收的费用超过了初始关税的成本。在这种情况下，辅助商品烘衣机的价格也上涨了。

夏立民/李芊 (综合报导)