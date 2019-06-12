伞运领袖黄之锋出狱 称林郑"必须下台"

(德国之声中文网) 香港2014年伞运学生领袖之一的香港众志秘书长黄之锋17日刑满出狱，上午10点30分离开荔枝角收押所。他带着少量的个人物品，在警员的陪同下走出收押所，迎向在外等候的支持者和记者。香港众志宣布黄将「马上归队」，加入「不撤回不撤退」的抗争活动。

针对出狱前一天香港两百万人上街的6.16大游行，黄之锋表示:「过去几周，上百万名香港民众上街抗议，这显示了香港人民的精神。他们呼吁的是，林郑月娥这个邪恶的特首应该立即撤回逃犯条例。我们试图做的，只是用公民不服从以及直接行动的方式，让全世界以及国际社会认知到，香港人民不会在习近平主席与林正月娥特首的压迫下保持沉默。林郑月娥必须下台，否则我相信在未来几周，在7月1日香港主权移交22周年纪念日之前，更多香港人会加入我们，不再只是一百万人或是两百万人，而是会有更多香港人加入我们，一起争取基本人权与自由。」

黄之锋现年22岁，因在2014年占领时在旺角阻碍执达主任清场，刑事裁定藐视法庭被判求3个月，早前就刑期上诉得直，入狱两个月。

黄之锋离开荔枝角收押所

黄之锋感谢台湾

前一天参与游行的百万民众大部份已经散去，立法会周围也已经清出通道让车辆通行。只有零星团体自发性发动罢工或罢课活动，继续向政府表达撤回逃犯条例的诉求。

最后，黄之锋也感谢台湾民众这次在「反送中」运动中的相挺。16日，在香港有两百万人上街反修例的同时，台北立法院外围也有数千民众身穿黑衣隔海响应。黄之峰说：「谢谢每一个在台湾支持香港，反对《逃犯条例》的每一个台湾人，我从监狱里的电视台看到很多台湾人也出来参加这个行动。 今天香港，今天台湾，我希望台湾朋友能继续努力，我们面对北京、习近平的压迫，我们是会一起共同努力的。 」

北京：坚定支持行政长官和特区政府

在周一（6月17日） 例行记者会上，中国外交部发言人陆慷就北京是否仍然支持香港特区行政长官林郑月娥的问题表态。

陆慷说，“中央政府对林郑月娥行政长官和特区政府的工作一直是予以充分肯定的，也将继续坚定地支持行政长官和特区政府”。他同时再次提醒提问记者，“香港事务，包括中央政府和特别行政区政府之间的工作交流与关系，这完全是中国的内部事务，不在外交部回应的范畴”。

罗法/杨威廉(综合报导)