 伞运五周年香港举行大规模集会 警方严阵以待 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.09.2019

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时政风云

伞运五周年香港举行大规模集会 警方严阵以待

从这个周末到接下来的“十一”，对于香港来说恐怕会是不平静的几天。周末有一系列“伞运”五周年纪念活动，全球各地预计也会有声援香港的游行示威活动。与此同时，学运领袖黄之锋宣布将在11月参选区议会。

Hongkong Anti-Regierungs-Protestbewegung (Getty Images/A. Kwan)

周五夜间在爱丁堡广场的集会

（德国之声中文网）在雨伞运动迎来五周年之际，香港本周末预计将有大规模的示威活动。据媒体报道，民阵发起的"928迎接黎明，反抗威权"集会已获警方批准，预计届时可能会有大批民众呼应，于周六晚间聚集在金钟添马公园。

香港的民主派示威者还计划以反政府宣言和涂鸦重建"连侬墙"。在上周六的"世界清洁日"（9月21日），有部分香港民众清理移除了贴在"连侬墙"上的便利贴和抗议海报。

距离中华人民共和国成立70周年庆典还有短短数天时间，民主派和亲北京派的力量都组织了大规模的示威游行。警方为了应对连场大型公众集会，已经加强部署，全面戒备。"香港01"记者报道称周六早晨看到三辆水炮车全数出动，其中两辆水炮车、两辆装甲车到中联办戒备，另外一辆水炮车及一辆装甲车则进驻政府总部，而政总外围亦已加设三米高的铁丝网围栏。

在过去的三个月里，反送中抗议者对立法会大楼、中联办、机场都发起过冲击或者占领行动，在地铁站等其它公共设施也造成了一定程度的破坏。警方动用了催泪弹、水炮车和橡皮子弹来驱散示威人群和控制局面。

"他们（勇武派示威者，编者注）不是我们的孩子"，一位支持政府的市民Yau Mei-kwang对路透社记者说，"因为在这个年纪，他们应该做的事情是好好学习，而不是跑去占领机场，去打人，打警察，骚扰民众。这是不对的。"

而一位自称姓黄的民主派示威者则为使用暴力辩护："我们知道，如果只是和平示威的话，他们（政府）根本不会听我们的，因为我们不是在同一个层面上。"

Hongkong-Aktivisten Joshua Wong und Denise Ho vor dem US-amerikanischen Kongress (picture-alliance/dpa/J. Martin)

黄之锋宣布参选区议会

2014年持续了79天的"占领中环"运动迎来五周年纪念。由于当时的"占中"示威者面对警方以胡椒喷雾驱散时使用黄色雨伞抵挡，因此该运动也被称作"雨伞革命"。

在当年的伞运以及今年的反送中运动中均扮演领导角色的黄之锋，周六宣布将参加11月区议会选举，出战港岛南区海怡西选区。这将是黄之锋首次参选，他表示议会、街头和国际是民主运动的三座大山，希望各方寸土必争。

外界关注黄之锋会否被禁止参选，他表示这次会以"民主派"作为参选的政治联系，民主派已经备有应变机制。同属香港众志的周庭去年曾因为相同政治主张，遭取消参选立法会资格。黄之锋说，在国际社会关注及香港本地抗争持续下，若政府取消参选人资格，反映政府所指的对话平台，都是公关及欺骗的手法，中国中央政府及特区政府也将会面对国际舆论压力。

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自从七月一日「反送中」示威者冲进香港立法会以来，已有不少年轻示威者因担忧被政府起诉或遭受人身威胁，而被迫离开香港。 德国之声专访了两位流亡海外的香港示威者，而他们认为，除了关注香港当地的情况，国际社会也该透过流亡香港人的经历，来了解香港年轻世代面临的艰难抉择。 (23.09.2019)

港府26日晚上举办首场「社区对话」。从两万多名报名者当中被抽中参与的150位市民中，有30位得到3分钟发言机会。针对许多发言者提到的各大诉求，林郑月娥反覆重申立场。这场对话会正反评价不一。支持者认为打开新的契机，批评者则嘲讽是政治作秀。 (27.09.2019)

伞运五周年，历史教训如何吸取

台湾中央社就伞运周年发表评论文章指出，"占中"结束后的5年里，示威者对港府的信任度不断下降。伞运过后，许多年轻的社运领袖尝试透过参选进到体制内，但2016年的立法会选举中，先是有本土派人士，被选举主任以支持港独和不拥护"基本法"为由裁定提名无效；选后，又陆续有6名民主派议员因就职宣誓的风波而被取消议员资格。

因此该文章认为，今年不少示威者是抱着"终局之战"（End Game）的想法上街。伞运过后，北京不断收紧对香港的管治，示威者担心若这次抗争失败，未来将更加严峻。

未来几天料难平静

据德新社报道，示威者还将在周日发起"全球反极权"大游行，呼吁各国民众在当天一起上街，表达对香港"反送中"的团结，向港府施压。据悉包括台北、巴黎、柏林、纽约、基辅和伦敦在内的多个大城市都将举行相关游行。

但规模最大的抗议有可能会在10月1日中国国庆期间举行。不过目前香港警方已否决了民阵在"十一"当天的集会申请。民阵表示，对警方决定不感到意外，许诺尽管如此仍将肩负主办方责任，保障参加者安全，劝止违法行为。

另据"香港01"报道，美国驻港澳总领事馆网页周五就香港近日游行示威活动发提示，并列出香港国际机场、中环、金钟及湾仔等地点，指传媒报道这些地区可能会出现示威活动，交通或会被阻，提醒美国公民避免到相关地点。

 

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