会见特朗普——马云和北京关系恶化的转折点？

（德国之声中文网）阿里巴巴创始人马云去年10月在一次公开演讲中批评中国监管体系后，基本就离开了公众视野。他的商业帝国随即也受到监管机构的严格审查，蚂蚁集团370亿美元的首次公开招股(IPO)也被叫停。中国网民一度将蚂蚁金服戏称为“马已经服”。

路透社如今猜测，马云的遭遇也许与他曾在美国和当选总统特朗普高调会晤有关，因为马云没有事先向中国政府报备这场会晤。该通讯社援引了四位接近阿里巴巴公司的知情人士和一位北京政府的消息人士，并在报道中将马云称为“飞得离太阳太近的中国亿万富翁”。

“负面转折点”

2017年1月9日，马云在纽约的特朗普大厦与当选总统特朗普进行了一对一的会晤，讨论的重点是帮助美国小企业触达中国消费者，为美国创造100万个就业岗位。路透社在本周五（11月5日）发表的报道中指出，据消息人士透露，这次高调会晤惊动了中国政府官员，他们是从马云在特朗普大厦回答记者提问时才和外界同时知道这一消息的。

其中两位接近阿里巴巴的消息人士告诉路透社，中国官员随后告诉阿里巴巴的政府关系团队，中国政府对马云未经事先报批就与特朗普会面感到不满。

马云和特朗普当年会面正值中美两国关系紧张之际，此前特朗普在竞选期间批评中国，指责中国造成了美国就业岗位流失。四位接近阿里巴巴的人士透露，他们认为该次会面是马云和北京之间关系的一个负面转折点。这些人士没有进一步详细说明想法。

坚持反垄断

上个月马云现身西班牙马洛卡岛，这是他一年多来首次在海外露面。阿里巴巴的市值在此行见报之后立刻蹿升了420亿美元。路透社援引股票经纪人称，投资者将马云出国旅行视为中央放松对该集团审查的一个迹象。

中国政府一度收紧对该国互联网巨头的监管力度，阿里巴巴只是其中一个例子。美联社上个月总结道，这场以反垄断和保护数据安全为名的打压行动，始于2020年底，让经历了20年宽松管制下蓬勃发展的中国互联网行业深受重创。投资者的不安已导致电子商务平台阿里巴巴、游戏和社交媒体运营商腾讯和其他科技巨头的总市值减少了1.3万亿美元。

北京表示，反垄断执法将是2021-2025年发展纲要中的一个优先事项，强调竞争将有助于创造就业机会和提高国民生活水平。 商界人士、法律人士和经济学家认为，即使经济增长受到影响，习近平领导的中共政权似乎也会坚持这一方针。

中国加强整顿科技公司 高额罚款 10月8日,中国市场监管总局对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚，处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，计34.42亿元。今年4月，阿里巴巴也因实施“二选一”垄断行被处以罚款182亿元，占该企业2019年国内销售额的4%，这张罚单也破了中国反垄断罚款迄今为止的记录。

中国加强整顿科技公司 美团《焚书坑》坑了自己 美团股价自2月份达到历史最高点以来，迄今已经下跌超过1万亿元（1542.8亿美元）。它尤其在对待其送货员和侵犯消费者权益方面受到批评，多次被法庭裁定赔偿合计数百万元。今年4月，美团成为反垄断调查的目标，一个月后，其创始人兼首席执行官王兴发布了唐诗《焚书坑》，被人认为是借古讽今，批评政府和习近平，其股票遭到抛售。

中国加强整顿科技公司 英媒：支付宝将被拆分 据《金融时报》9月消息，中国计划拆分支付宝，并为蚂蚁集团旗下的“花呗”和“借呗”贷款业务另设应用程序。早在今年4月的约谈中，因垄断遭批的蚂蚁集团被要求断开支付宝与“花呗”“借呗”的连接。据悉，蚂蚁集团答应将能影响到借贷决定的用户数据，交给国家拥有部分控制权的一家全新信用评分合资企业。

中国加强整顿科技公司 支付宝的“厄运”去年底开始 2020年11月，拥有中国最大数字支付平台支付宝的蚂蚁金服集团的港沪IPO计划被叫停。蚂蚁金服的创始人马云、也是电子商务巨头阿里巴巴的联合创始人，此前公开批评金融管制规定。后来数月之久马云没有出现在公众视野。这是支付宝“厄运”的开始。

中国加强整顿科技公司 腾讯半年内市值蒸发2.24亿 中国最大的游戏和社交媒体公司腾讯自今年2月中旬股价创下历史新高以来，市值蒸发超过2.24万亿元（3471.3亿美元）。今年4月,腾讯因未向反垄断监管机构报告过去的交易而被罚款50万元，7月,该公司合并虎牙和斗鱼的计划被官方叫停。8月，新规禁止青少年每周玩电子游戏超过3小时，冲击公司游戏业务。

中国加强整顿科技公司 滴滴上市刚刚几天 中国打车叫车公司滴滴今年6月30日在纽约首次公开募股后仅数天，便成为当局网络安全调查的目标，其应用程序从应用程序商店被删除，并禁止注册新用户。这一打击令滴滴蒸发市值约370亿美元，或超过募股40%的价值。此外，滴滴处理其数据管理和监测活动手段也受到诟病。据悉，该公司正在与国有西通信息公司进行相关的谈判。

中国加强整顿科技公司 监管部门进驻滴滴出行 今年7月，中国国家网信办宣布，监管部门进驻滴滴出行等7家公司，对其进行网络安全审查。根据网信办最新发布《网络安全审查办法》修订草案，拥有百万以上用户个人信息的科技企业在境外上市前，必须接受官方部门的安全审查。中国网信办还出台了《网络安全三年行动计划》。

中国加强整顿科技公司 海外上市前将数据移交给国家控制的公司 有滴滴的前车之鉴，Keep、喜马拉雅等数家中企取消了赴美IPO的计划。8月，中国监管机构考虑一项新的计划：如果握有丰富数据的公司想在美国上市，就得将其数据管理和监督权移交给第三方最好是国家控制的公司，这样可以有效限制它们将中国国内数据转移到海外的能力。



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