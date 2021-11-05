 会见特朗普——马云和北京关系恶化的转折点？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.11.2021

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时政风云

会见特朗普——马云和北京关系恶化的转折点？

中国知名企业家马云淡出公众视野一年多后，路透社猜测，其遭遇可能与其曾在美国和当选总统特朗普高调会晤有关。

Donald Trump und Jack Ma

（德国之声中文网）阿里巴巴创始人马云去年10月在一次公开演讲中批评中国监管体系后，基本就离开了公众视野。他的商业帝国随即也受到监管机构的严格审查，蚂蚁集团370亿美元的首次公开招股(IPO)也被叫停。中国网民一度将蚂蚁金服戏称为“马已经服”。

路透社如今猜测，马云的遭遇也许与他曾在美国和当选总统特朗普高调会晤有关，因为马云没有事先向中国政府报备这场会晤。该通讯社援引了四位接近阿里巴巴公司的知情人士和一位北京政府的消息人士，并在报道中将马云称为“飞得离太阳太近的中国亿万富翁”。

“负面转折点”

2017年1月9日，马云在纽约的特朗普大厦与当选总统特朗普进行了一对一的会晤，讨论的重点是帮助美国小企业触达中国消费者，为美国创造100万个就业岗位。路透社在本周五（11月5日）发表的报道中指出，据消息人士透露，这次高调会晤惊动了中国政府官员，他们是从马云在特朗普大厦回答记者提问时才和外界同时知道这一消息的。

其中两位接近阿里巴巴的消息人士告诉路透社，中国官员随后告诉阿里巴巴的政府关系团队，中国政府对马云未经事先报批就与特朗普会面感到不满。

马云和特朗普当年会面正值中美两国关系紧张之际，此前特朗普在竞选期间批评中国，指责中国造成了美国就业岗位流失。四位接近阿里巴巴的人士透露，他们认为该次会面是马云和北京之间关系的一个负面转折点。这些人士没有进一步详细说明想法。

坚持反垄断

上个月马云现身西班牙马洛卡岛，这是他一年多来首次在海外露面。阿里巴巴的市值在此行见报之后立刻蹿升了420亿美元。路透社援引股票经纪人称，投资者将马云出国旅行视为中央放松对该集团审查的一个迹象。

中国政府一度收紧对该国互联网巨头的监管力度，阿里巴巴只是其中一个例子。美联社上个月总结道，这场以反垄断和保护数据安全为名的打压行动，始于2020年底，让经历了20年宽松管制下蓬勃发展的中国互联网行业深受重创。投资者的不安已导致电子商务平台阿里巴巴、游戏和社交媒体运营商腾讯和其他科技巨头的总市值减少了1.3万亿美元。

北京表示，反垄断执法将是2021-2025年发展纲要中的一个优先事项，强调竞争将有助于创造就业机会和提高国民生活水平。 商界人士、法律人士和经济学家认为，即使经济增长受到影响，习近平领导的中共政权似乎也会坚持这一方针。 

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