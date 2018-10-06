会晤金正恩 蓬佩奥为美朝二次峰会铺路

（德国之声中文网）在举世瞩目的新加坡美朝峰会之后，美国国务卿蓬佩奥周日与朝鲜领导人金正恩在平壤举行了会晤。据路透社报道，会谈持续了大约两个小时，会后蓬佩奥表示，双方将会继续努力推动朝鲜无核化进程。

在结束会谈抵达首尔之后，这位美国国务卿在推特上发布了一段推文，表示自己此行平壤非常顺利，感谢"金主席"的招待。据悉金正恩和蓬佩奥还在百花园国宾馆共进了午餐。

这次短暂的停留是蓬佩奥从今年3月以来第四次访问朝鲜。这次行程原本计划在8月底，但是在临行前被特朗普取消，理由是朝鲜无核化缺乏进展。

"这是非常美好的一天，相信会给我们两国带来美好的未来"，金正恩在和蓬佩奥坐下来共进午餐之际表示。

而蓬佩奥则表示："感谢您的招待，特朗普总统让我转达问候。我们今天上午会谈十分成功，非常感谢，我们也很高兴我们能够一起共进午餐。"

在6月份与特朗普在新加坡会谈的时候，金正恩许诺以朝鲜无核化作为目标来努力，但是在峰会之后，平壤方面所采取的实际弃核行动没有达到华盛顿的预期要求。

一位作为美国代表团成员随蓬佩奥出访的官员表示，此行朝鲜所取得的成果"比上一次好"，但是他也补充道："这将是一个漫长的过程。"

蓬佩奥7月份访问平壤时，没有与金正恩会面，而朝鲜方面指责美方提出的是"强盗般的要求"。

蓬佩奥周日还计划在首尔会见韩国总统文在寅。在访问朝鲜半岛之前，这位美国国务卿周六已经与日本首相安倍晋三进行了会晤。按照此行计划，他将在周一抵达北京，结束在中国的行程之后返回美国。

在开启东亚之行之前，蓬佩奥就表示此行旨在"确保我们能理解各方真正想要实现的是什么"。他表示，还希望就特朗普和金正恩举行第二次峰会的"大概日期和地点"达成一致。

雨涵/李鱼（路透社、德新社）