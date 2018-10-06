 会晤金正恩 蓬佩奥为美朝二次峰会铺路 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.10.2018

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时政风云

会晤金正恩 蓬佩奥为美朝二次峰会铺路

蓬佩奥周日在平壤会见了朝鲜领导人金正恩，双方许诺继续努力推进无核化。这位美国国务卿此次东亚之行主要任务就是与平壤方面商议特朗普和金正恩二次会晤的大概时间和地点。

Malaysia Mike Pompeo (Getty Images/AFP/M. Vatsyayana)

蓬佩奥完成此行任务了吗？

（德国之声中文网）在举世瞩目的新加坡美朝峰会之后，美国国务卿蓬佩奥周日与朝鲜领导人金正恩在平壤举行了会晤。据路透社报道，会谈持续了大约两个小时，会后蓬佩奥表示，双方将会继续努力推动朝鲜无核化进程。

在结束会谈抵达首尔之后，这位美国国务卿在推特上发布了一段推文，表示自己此行平壤非常顺利，感谢"金主席"的招待。据悉金正恩和蓬佩奥还在百花园国宾馆共进了午餐。

这次短暂的停留是蓬佩奥从今年3月以来第四次访问朝鲜。这次行程原本计划在8月底，但是在临行前被特朗普取消，理由是朝鲜无核化缺乏进展。

"这是非常美好的一天，相信会给我们两国带来美好的未来"，金正恩在和蓬佩奥坐下来共进午餐之际表示。

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开启亚洲之行的美国国务卿蓬佩奥周六在东京会晤日本首相安倍晋三，确认盟友的共同对朝立场。蓬佩奥明天将抵平壤访问，对朝施压、放弃核武。 (06.10.2018)

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而蓬佩奥则表示："感谢您的招待，特朗普总统让我转达问候。我们今天上午会谈十分成功，非常感谢，我们也很高兴我们能够一起共进午餐。"

在6月份与特朗普在新加坡会谈的时候，金正恩许诺以朝鲜无核化作为目标来努力，但是在峰会之后，平壤方面所采取的实际弃核行动没有达到华盛顿的预期要求。

一位作为美国代表团成员随蓬佩奥出访的官员表示，此行朝鲜所取得的成果"比上一次好"，但是他也补充道："这将是一个漫长的过程。"

蓬佩奥7月份访问平壤时，没有与金正恩会面，而朝鲜方面指责美方提出的是"强盗般的要求"。

蓬佩奥周日还计划在首尔会见韩国总统文在寅。在访问朝鲜半岛之前，这位美国国务卿周六已经与日本首相安倍晋三进行了会晤。按照此行计划，他将在周一抵达北京，结束在中国的行程之后返回美国。

在开启东亚之行之前，蓬佩奥就表示此行旨在"确保我们能理解各方真正想要实现的是什么"。他表示，还希望就特朗普和金正恩举行第二次峰会的"大概日期和地点"达成一致。

雨涵/李鱼（路透社、德新社）

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