会国台办受关注 韩国瑜表态支持九二共识

(德国之声中文网) 高雄市长韩国瑜昨天下午在深圳与国台办主任刘结一会晤，而双方也公开了前十分钟的谈话。 刘结一表示，韩国瑜为了高雄乡亲的福祉，不辞劳苦辛勤工作令人感动，而他也因此取得了丰硕成果。 新华社发出的新闻稿中也提到，刘结一欢迎两岸城市在坚持「九二共识」的基础上，加强交流合作，携手发展，让台湾同胞有更多获得感。

韩国瑜则是在公开谈话中再度重申支持九二共识，并形容该协议为两岸的交往定海神针。 他表示，有了九二共识后，两岸不管在文化、经济、体育各方面的交流都能很流畅。 他强调: 「这次我们高雄团出来，事实上万方瞩目，大家都是很关心，我们来的目标非常清楚，多交朋友、做生意、留下良好的情感交流，我觉得这个比什么都重要。 」

韩国瑜在结束会晤后的记者会上表示，他是国父孙中山先生的信徒，国父创立中华民国，为了追求民主、民权、民生，关于他在香港、澳门与深圳与中国官方会晤的各种批评，他呼吁台湾人民能睁开眼睛看清楚。 当被问到台湾总统蔡英文要他注意主权时，他强调虽然各界批评他出卖主权来换取利益，但随行的高雄市议员都把交流过程看在眼里，能证明所有谈话都是公开的。

他也说中央政府不断公开喊话，要他别越过两岸交流的红线，而当他真的将交流重心摆在拚经济时，中央却又改口要他顾及主权，质疑陆委会此举自相矛盾，并批评中央政府充满政治算计。 此外，他也强调民进党政府不该以双重标准来审视他的出访，因为陈菊与赖清德之前访中的行程，都有纪录可循。 他说: 「我是一以贯之，要拚经济，也要交朋友。 」

然而，民进党立委陈亭妃周一 (3月25日) 指出，前高雄市长陈菊五年前出访中国与当时国台办主任张志军会面时，都有向中央政府报备。 而陆委会则在周一接受立法院质询时说，因台湾官员与中联办会晤是高度敏感之事，陆委会已命高雄市公开说明韩国瑜与中联办会晤的过程，避免向国际社会传达错误讯息。

韩国瑜在记者会上，也公开分享了深圳之行的成果，包含深圳未来四年向高雄采购新台币十亿元的农产品、提供摊位使高雄市农渔产品在深圳销售、台商协会提供高雄学生实习机会、深圳市每年提供20名高雄清寒学生奖学金、 鼓励深圳居民到高雄观光、建立双城论坛并强化双边在体育、文化、会展信息、中医药生物科技及物流等方面的交流。

他最后再次重申: 「我身边的议员都在，大家可以证明，我们所有谈话都是情感交流，大家也有默契，我们不希望谈到太多政治议题，所有目的就是希望让高雄人民过好日子。 」

根据官方行程，韩国瑜周二将继续在深圳进行其他参访，并于周三搭厦深铁路转往厦门。