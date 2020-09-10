伙伴？敌人？对手？充满难题的欧中关系

（德国之声中文网）原计划是三天的会议，在莱比锡举行：这原本会是中国领导人第一次和欧盟全体27国的领导人会聚一堂。如果欧盟中国峰会能够按原计划在9月13日到15日举行，由默克尔总理担当东道主，那将是德国担任欧盟轮值主席国任期内的地缘政治高光时刻。

而如今可能只有抗议示威的人才会去莱比锡了吧。因为欧中峰会已经改为线上举行，而且会期也缩短为一天。9月14日，中国国家主席习近平、欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）、欧委会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）和作为轮值主席的默克尔将在虚拟的会议厅进行会谈。

6月初，当柏林方面宣布取消这场大型峰会的时候，给出的理由是新冠疫情。但这背后的政治因素才是关键。最近一段时间，中国在欧洲各国政府圈的声望大跌。对维吾尔人的高压政策、对香港采取的强硬手腕，这些做法在欧洲各国议会也引发了不少抗议。柏林墨卡托中国研究中心（MERICS）研究欧中关系的学者卢可瑞（Lucrezia Poggetti）在接受德国之声采访时指出，尤其中国在处理新冠疫情方式上的不透明，还有所谓的"口罩外交"，都给欧洲各国造成了严重不满："这被视为毫无廉耻的公关攻势，因为中国在很多案例中甚至把出口的医疗物资打上援助的标签。"

体制竞争对手：中国

在欧洲，人们正在就对华关系进行重新的思考定位。面对中国越来越咄咄逼人的对外政策，以及对内不断压制言论自由空间和侵犯人权，欧盟在2019年3月以官方渠道表达了不满。当时欧盟委员会在布鲁塞尔公布了一份对华政策战略文件，其中第一页就明确指出： 对于欧盟来说，中国不仅仅是保护气候方面的合作伙伴，也不仅仅是经济领域的竞争对手，更是"制度上的对手"，因为中国推行的是不同于西方的"另一种治理模式"。说直白一点就是，北京试图在全世界推广自己的威权统治体系，作为可以取代欧洲式民主体制的替代方案。

中国在全世界销售的“Made in China”不止是产品，还有制度？

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Joseph Borrell）在今年5月初接受法国《星期日报》（Journal Le Dimanche）采访时再次强调了这一点，他非常明确地指出，欧洲过去在处理对华关系上"有一点太天真了"，而现在要采取更为现实的路线。

与之相应，布鲁塞尔在面对中国时也开始采取一种新的、更为强硬的声调。6月底，欧洲理事会常任主席米歇尔（Charles Michel ）、欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）在同中国国家主席习近平、总理李克强举行了视频会议之后，对媒体发表了一份声明，其中的措辞就体现了这种新的对华态度--米歇尔虽然也强调双方在经济上存在互相依赖的关系，以及必须在气候保护和抗击疫情方面展开合作等等，然而接下来还有个"但是"："我们也必须认识到，我们（欧盟和中国）的价值观、政治体系和对于多边主义的理解都不相同。我们将会以清晰的视角和自信的态度投入合作，同时有力地捍卫欧盟利益，坚守我们的价值观。"

欧委会主席冯德莱恩的论调也大致相似：如果欧中关系要继续向前发展，就必须要更加遵守规则，更加重视对等原则。

投资协议谈判陷入停滞

说到规则和对等，原本应该有一份"欧中全面投资协定"（CAI）来承担这一职责。双方之间的谈判已经持续了六年。其目标是：扩大市场准入，增强公平竞争，降低投资门槛，削弱国有企业所扮演的角色，以及促进可持续发展。在欧洲企业界看来，如果要达成协议，中国方面还需做出明显的让步。"欧洲方面已经明确表示，不会对中国做出妥协"，中国欧盟商会主席武特克（Jörg Wuttke）在接受德新社采访时表示。因为中国企业在欧洲已经可以享受开放的市场、公平的竞争环境，而欧洲公司在中国却不能。所以，现在必须是北京方面来"填补这个空缺"。但是武特克对此能否实现并不感到乐观。

去年12月中国外长王毅访问布鲁塞尔的时候再次强调，欧洲在北京2020年的外交议事日程上占据很高的地位，并且指出欧中投资协定是最重要的经济政策议题。但是来自德国绿党的欧盟议会对华关系代表团主席比蒂科夫（Reinhard Bütikofer）认为，在这方面目前没有取得任何进展。一份墨卡托中国研究中心的简报引用他的话指出，在所有关键的争议问题上，没有任何的突破。

蓬佩奥8月访问期间与波兰外长会面

蓬佩奥的"反华之旅"

两周之前，为了给欧中峰会做预热准备，王毅又访问了欧洲。而在此之前，美国国务卿刚刚走访了多个中欧和东南欧国家，德国《明镜周刊》将此行称为"反华之旅"。墨卡托的欧中关系专家卢可瑞坚信，中国政府意欲阻止一个跨大西洋反华战线的形成。她还补充道："在蓬佩奥访中东欧期间签署的5G网络建设意向声明，也引起了北京的忧虑。因为在此之前，英国和法国刚刚宣布，分别在2027和2028年之前，移除所有华为提供的移动通讯设备。"

如何对待华为，欧洲目前还没有形成一个统一的方案。几个月以来，美国不断地给盟友加压，敦促他们把华为排除在5G网络建设之外。华盛顿警告道，这个全球最大的网络设备供应商会通过其产品进行间谍行动，并且有可能毁坏关键基础设施。德国政府在这个问题上仍未给出明确的回答。

王毅的"魅力攻势"遭到冷遇

作为新冠疫情期间的第一次出访，王毅此次来到欧洲，原本应该是来施展"魅力"的。但是由于欧盟对华态度的转变，他没有得到预期的效果。德国外长马斯在柏林接待他的时候，也明确提出了要求北京收回港区安全法的观点，

因为该法事实上终结了香港的法治独立性。此外他还要求联合国观察团赴新疆调查维吾尔人问题。另外，对于此前王毅针对捷克议长访台做出的威胁言论，马斯也做出了明确的反驳。

就在王毅访问的同时，德国政府发布了一份"印太政策指导方针"。这反映了柏林希望在亚洲寻求合作关系的多样化，也就是说拓宽合作范围，签订更多的自由贸易协定，同时减少对于中国的经济依赖性。在介绍这份政策文件的时候，马斯还指出："我们希望强化我们对于多极化世界的理解，那就是任何一个国家都不应该被迫在两个大国之间做出选择。"其中的含义不言自明，他指的就是美国和中国。

而美中两个大国的地缘政治冲突，也将在这次的欧中峰会上扮演重要角色。