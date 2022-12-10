伙伴多样化 沙特将中国加入“朋友圈”？

（德国之声中文网）沙特阿拉伯将在本周举办首届中国—阿拉伯国家峰会。中国国家主席习近平将会亲自出席。

据沙特官媒周二（12月6日）报道，习近平将于周三抵达沙特、对该国进行为期3天的访问。这将是习近平自2016年以来首次访问这个世界最大石油出口国。

沙特官媒还报道，按照计划，习近平将与沙特国王萨勒曼举行双边会晤，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼也将参加。中方和沙特方面将会签署价值高达1100亿沙特里亚尔（折合292.6亿美元）的初步协议。

中国是沙特阿拉伯最大的原油买家。习近平的访问正值沙特和美国在能源政策和人权等问题上紧张加剧之际。

政治风险咨询公司Eurasia Group的中东业务主管卡迈勒（Ayham Kamel）告诉路透社：“利雅得是从战略角度考量，希望与北京搞好关系，因为对方是不可或缺的经济合作伙伴。”他补充说，尽管美国仍然是海湾国家的首选合作伙伴，但沙特正在制定一个新战略：“加强与中国的关系当然有风险，这可能导致美国和沙特的关系（进一步）分裂。”

如何为俄罗斯能源设定“封顶价”？

本次峰会召开之际，美国和沙特阿拉伯的关系正处于低谷。与此同时，西方国家对俄石油价格设上限，全球能源市场面临着不确定性。

2018年沙特流亡记者卡舒吉（ Jamal Khashoggi）被害事件给美国和沙特阿拉伯之间的关系蒙上阴影。美国情报部门认为，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（ Mohammed bin Salman ）很可能在4年前批准了该次的谋杀行动，沙特也因此遭到国际社会的谴责。

而今这个石油大国重新走入国际舞台的聚光灯下。并正在加深其与中国的经济联系。它是中国最大的石油供应国；北京也一直主张沙特改用人民币，而不是美元出售石油给中国。

在上周五（12月2日）举行的中国外交部例行记者会上，中方还没有透露关于习近平沙特之行的消息。不过，沙特外交大臣费萨尔10月就曾向媒体表示，中国国家主席习近平将会访问该国。中国外交部当时并未证实此消息。不过中国外长王毅称，中国将沙特置于“外交全局的优先位置”。

伙伴关系多样化

有外交官透露，习近平将得到同前任美国总统特朗普2017年访问沙特时的隆重接待，而这将与美国总统拜登7月旨在修补与利雅得关系的尴尬访问之行形成鲜明对比。

2017年，特朗普在沙特受到“热烈欢迎”，国王萨勒曼亲赴机场迎接，两国达成了一笔价值高达1100亿美元的军火交易，这也是美国历史上数额最大的单笔军火交易。

拜登在竞选期间就曾因2018年记者卡舒吉遭暗杀事件称沙特是"贱民"国家，并表示卡舒吉遇害“令人愤慨”。他强调身为美国总统，不应该在人权问题上保持沉默，“我将始终坚持我们的价值观”。

当时沙特王储不满地回应说，他认为拜登应该关注美国的利益。拜登今年7月到访沙特时，并没有与穆罕默德·本·萨勒曼握手，双方仅相互碰拳致意。

拜登7月访问沙特时与沙特王储碰拳

外交人士告诉路透社，中国代表团此次预计将和沙特及其他阿拉伯国家签署数10份协议。沙特实际统治者、王储穆罕默德·本·萨勒曼正专注于《2030年愿景》计划，通过开发新行业，比如汽车，武器等等，摆脱经济对石油的单一依赖。该国正在大力投资新的基础设施和旅游大型项目，比如斥资5000亿美元打造NEOM未来智慧型城市。中国建筑公司已中标参建。

尽管美国对沙特及其其他海湾国家盟友与俄中关系持保留态度，不过后者已表示愿意促进伙伴关系多样化。华盛顿智库大西洋理事会（Atlantic Council）负责中东项目的非常驻高级研究员富尔顿（Jonathan Fulton）表示，穆罕默德王储希望向民众表明，该国对许多全球大国的重要性：“也许他也是在向美国发出信号……但他更在乎民众怎么想。”

华盛顿对海湾国家使用中国5G技术及在敏感领域投资表示关切。由于美国的担忧，阿联酋叫停了一个港口项目。联合早报报道，美国情报机构怀疑该项目是一处军事设施。

尽管沙特与中国增加了互动，不过专家认为，该国与中国和美国的关系没有可比性。国际战略研究中心负责人奥尔特曼（Jon Alterman）指出：“与美国的关系相比，（沙特）与中国的关系，无论是复杂性和亲密性，都相差甚远。”

（路透社，路透社等）

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