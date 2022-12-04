伙伴多样化 沙特将中国加入“朋友圈”？

（德国之声中文网）沙特阿拉伯将在本周举办首届中国—阿拉伯国家峰会。中国国家主席习近平可能将亲自出席。政治风险咨询公司Eurasia Group的中东业务主管卡迈勒（Ayham Kamel）告诉路透社：“利雅得是从战略角度考量，希望与北京搞好关系，因为对方是不可或缺的经济合作伙伴。”他补充说，尽管美国仍然是海湾国家的首选合作伙伴，但沙特正在制定一个新战略：“加强与中国的关系当然有风险，这可能导致美国和沙特的关系（进一步）分裂。”

本次峰会召开之际，美国和沙特阿拉伯的关系正处于低谷。与此同时，西方国家对俄石油价格设上限，全球能源市场面临着不确定性。

如何为俄罗斯能源设定“封顶价”？

2018年沙特流亡记者卡舒吉（ Jamal Khashoggi）被害事件给美国和沙特阿拉伯之间的关系蒙上阴影。美国情报部门认为，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（ Mohammed bin Salman ）很可能在4年前批准了该次的谋杀行动，沙特也因此遭到国际社会的谴责。

而今这个石油大国重新走入国际舞台的聚光灯下。并正在加深其与中国的经济联系。它是中国最大的石油供应国；北京也一直主张沙特改用人民币，而不是美元出售石油给中国。

关于习近平此行访问的行程，沙特政府没有回应路透社的置评请求。上周五（12月2日）举行的中国外交部例行记者会上，中方也没有透露关于习近平沙特之行的消息。根据中国外交部网站，法新社记者提问中国领导人是否将赴沙特参会？发言人赵立坚主持例行记者会表示“目前没有可以发布的消息。”

沙特外交大臣费萨尔10月曾向媒体表示，中国国家主席习近平将会访问该国。中国外交部当时并未证实此消息。不过中国外长王毅称，中国将沙特置于“外交全局的优先位置”。

伙伴关系多样化

有外交官透露，习近平将得到同前任美国总统特朗普2017年访问沙特时的隆重接待，而这将与美国总统拜登7月旨在修补与利雅得关系的尴尬访问之行形成鲜明对比。

2017年，特朗普在沙特受到“热烈欢迎”，国王萨勒曼亲赴机场迎接，两国达成了一笔价值高达1100亿美元的军火交易，这也是美国历史上数额最大的单笔军火交易。

拜登在竞选期间就曾因2018年记者卡舒吉遭暗杀事件称沙特是"贱民"国家，并表示卡舒吉遇害“令人愤慨”。他强调身为美国总统，不应该在人权问题上保持沉默，“我将始终坚持我们的价值观”。

当时沙特王储不满地回应说，他认为拜登应该关注美国的利益。拜登今年7月到访沙特时，并没有与穆罕默德·本·萨勒曼握手，双方仅相互碰拳致意。

拜登7月访问沙特时与沙特王储碰拳

外交人士告诉路透社，中国代表团此次预计将和沙特及其他阿拉伯国家签署数10份协议。沙特实际统治者、王储穆罕默德·本·萨勒曼正专注于《2030年愿景》计划，通过开发新行业，比如汽车，武器等等，摆脱经济对石油的单一依赖。该国正在大力投资新的基础设施和旅游大型项目，比如斥资5000亿美元打造NEOM未来智慧型城市。中国建筑公司已中标参建。

尽管美国对沙特及其其他海湾国家盟友与俄中关系持保留态度，不过后者已表示愿意促进伙伴关系多样化。华盛顿智库大西洋理事会（Atlantic Council）负责中东项目的非常驻高级研究员富尔顿（Jonathan Fulton）表示，穆罕默德王储希望向民众表明，该国对许多全球大国的重要性：“也许他也是在向美国发出信号……但他更在乎民众怎么想。”

华盛顿对海湾国家使用中国5G技术及在敏感领域投资表示关切。由于美国的担忧，阿联酋叫停了一个港口项目。联合早报报道，美国情报机构怀疑该项目是一处军事设施。

尽管沙特与中国增加了互动，不过专家认为，该国与中国和美国的关系没有可比性。国际战略研究中心负责人奥尔特曼（Jon Alterman）指出：“与美国的关系相比，（沙特）与中国的关系，无论是复杂性和亲密性，都相差甚远。”

（路透社等）

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