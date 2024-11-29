优衣库总裁称不使用新疆棉 中国社媒呼吁抵制

优衣库总裁柳井正接受BBC采访时表示该品牌没有使用新疆棉后，在中国社交媒体引发抵制呼声。中国外交部发言人呼吁企业独立作出“符合自身利益”的决策。

（德国之声中文网）优衣库所属的迅销（Fast Retailing）公司总裁柳井正在东京接受BBC采访的视频周四（11月28日）发布。

在视频中，柳井正谈及希望将在华的优衣库分店从900-1000家扩张至3000家。主持人接下来提问有关优衣库是否使用新疆棉的争议，并表示2021年柳井正对此不置可否。柳井正回答说，优衣库没有使用新疆棉。他说，“谈及我们使用什么棉花…”接着，他转而说道，“实际上，这太政治化了，如果我再多说的话。我们就说到这里吧。”

周五，“新疆棉”成为微博热搜。

中国外交部发言人毛宁周五下午答记者问时，就柳井正的表态回应称：“新疆地区的棉花是世界上最好的棉花之一。我们希望有关企业能够排除政治压力和不良干扰，独立自主做出符合自身利益的商业决策。”

在微博上毛宁回答的这一视频下，有评论要求“抵制优衣库”。 “这已经不是此品牌第一次出此言论了，反正从它们第一次这么说起，就没买过什么优衣库了”。“上一个抵制新疆棉的HM已经凉了”。也有评论写道：“中美角力，企业也难”。

中国在新疆打造另类现实 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

外国企业的“雷区”

中国是优衣库所属的迅销公司最大的海外市场。包括台湾和香港在内的大中华区销售额占到该公司营收的20%以上。

对在中国有大规模存在的外国企业来说，从新疆采购成为一个敏感的地缘政治雷区。

这在2021年优衣库的竞争对手H&M的经历可见一斑。当时，H&M在网站上发表了一则声明，对于新疆强制劳工的指控深表关切，并表示不会再从那里采购棉花。

此后，H&M在主要电商平台的店铺被屏蔽，在中国的地图应用上也被屏蔽。一些其它西方品牌包括耐克、彪马、博柏利、阿迪达斯等也卷入争议中。

今年9月，中国商务部对Calvin Klein和Tommy Hilfiger的母公司PVH展开调查。商务部公告称，美国PVH集团涉嫌“在缺乏事实依据的情况下”，针对新疆棉等产品采取“无端抵制”。

据媒体报道，PVH表示，将按照相关规定作出回应。

（综合报道）

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