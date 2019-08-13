 优步美国：两年内464起强奸案 | 经济纵横 | DW | 08.12.2019

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经济纵横

优步美国：两年内464起强奸案

据美国网约车平台公司优步（Uber）首次公布的一份报告，两年内乘客举报遭优步司机性侵的案件将近6000起，其中包括464起强奸案。

US-Unternehmen UBER Logo (picture-alliance/AP Photo/M. Lennihan)

优步在美国网约车市场的领军优势，大致相当于“滴滴出行”在中国的地位

（德国之声中文网）优步（Uber）公司长达84页的安全报告还公布了2017年至2018年期间有19人因遭受人身攻击死亡的统计数字。其中八名乘客，七名司机，另外四人是无辜的第三方。

优步公司明确表示，最近两年来通过优步平台成行的乘车共23亿次，无问题出行占99.9％。特别是公司为司机和乘客进一步加强了安全措施。例如上百万报名想提供驾车服务的司机未能通过审核。另有44000人经重新审核后被从优步网约车数据库中淘汰。

受害者主要是女性

报告说，报案遭到性侵犯的大多数受害者是女乘客。百分之七的受害者是司机。报告将性侵行为从"咸猪手"到强奸分为五个类别。去年，五个类别中的三个类别的性侵报案数量增加。由于乘客总数增加，因而报案频繁率下降了16％。在过去的两年中，仅在美国，每天乘客乘坐优步网约车的出行次数就高达300万次。根据这家5月份上市的网约车公司公布的消息，2019年，优步司机每日出车增加到近400万次。

USA LaGuardia Flughafen Abholpunkt von Uber (picture-alliance/AP/S. Wenig)

纽约拉瓜迪亚机场的优步接机点

美国有线电视新闻网（CNN）报道说，在一年多前该媒体开始对乘坐优步出行期间发生的性侵案进行调查和报道后，优步公司因在安全问题上缺乏透明度受到指责，承受着越来越多的压力，因而现在公布了自己的调查报告。

多年来优步给运输行业带来彻底的改变。优步网约车遍布全球70个国家的700多个城市。不过优步车也引起争议。例如，优步最近在伦敦失去了营业许可，原因是运输当局指控该公司存在安全隐患。

优步在德国业务扩大

现在，优步公司正在通过一项新的优质服务扩大其在德国的服务。该公司周四（12月6日）宣布，从现在起，首先是柏林的用户可以通过优步的"over Premium"新服务系统约订中、高档轿车，例如E系奔驰、I-Pace美洲豹或奥迪A6。该公司表示，这些高档车的乘坐价格通常要比普通车高出约60％。

在柏林，乘坐优步车除了用卡付款以外，甚至还可以现金付款。在德国，长期以来优步一直受到出租车行业的排挤。7月份，科隆地方法院对优步车颁发禁令，理由是违反德国的《乘客运输法》。该公司的" Uber X"约车软件因此在德国被禁。

李京慧/叶宣 (德新社、法新社、路透社)

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