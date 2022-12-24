优化之后, 中国游客将纷至沓来?

（德国之声中文网）中国国家卫健委周一（12月26日）宣布，2023年1月8日起，入境旅客将不再需要接受隔离。虽然官方未对中国公民出境设限，但新规定将让民众更容易返回家园。

中国国家移民局周二发布公告，1月8日起将优化移民管理政策措施，包括有序恢复受理审批中国公民因出国旅游、访友申请普通护照，恢复办理内地居民旅游、商务赴港签注；恢复受理审批外国人申请普通签证延期、换发、补发，停留证件签发、换发、补发，居留证件签发、延期、换发、补发。

在因新冠疫情封闭国门前，中国是全球最大的出境旅游市场，2019年中国游客在海外的旅游支出高达1275亿美元。

目前，航空公司正规划扩大服务，但普通民众以及旅游业者认为，一切重回正轨还需要一点时间。

43岁的北京出口商Tom Guo对路透社说：「很高兴他们作出这样的宣布，我可以认真开始规划。」但他同时表示，应该会等到春末或夏季才会再出国，届时可能到美国看望姐姐。他也肯定地说，一月底的农历春节前不会去任何地方。

许多人则对中国当局本周宣布松绑入境规定感到振奋，开始制定旅游计划。旅游平台「携程旅行网」（Ctrip）的数据显示，在官方发布公告的半小时内，热门海外旅游目的地的搜索量暴增10倍。另一个旅游服务网站「去哪儿旅行」（qunar）则表示，公告发出后15分钟内，国际航班的搜索量增加7倍。

日本、泰国和韩国是上述两个平台上搜索次数最高的目的地。但普遍认为，国际旅游并不会立即激增。

多数人倾向先观望

为防止新冠疫情传播，中国政府自2020年以来一直不鼓励民众国际旅行。本周一，中国国务院应对新型冠状病毒感染疫情联防联控机制综合组在最新通知中将新冠病毒的传媒染病管制层级由「乙类甲管」下调为「乙类乙管」，并表示将优化中外人员往来管理，「有序恢复」中国公民出境旅游，但并未具体说明实施办法。

航班信息追踪服务提供商「非常准」预计，往返中国的航班要等到5月1日劳动节后才会强劲反弹。根据「非常准」数据，目前往返中国的国际航班为疫情前水平的8%。

中国未来研究会旅游分会副会长刘思敏表示，2024年前国际旅游不会恢复至疫情前的水平。他指出，目前正席卷中国的新冠感染浪潮影响许多人的旅游计划。包括日本和印度在内的部分国家已经宣布，从中国出发的旅客必须在抵达时出示新冠检测阴性证明。

另一个困扰许多人的问题则是金钱。刘思敏说：「在新冠疫情期间，许多人失业或收入减少，需要时间才能重拾信心。」

奥纬咨询公司（Oliver Wyman）本月发布的一项消费者研究指出，在宣布放宽旅行限制前，接受问卷调查的过半数中国民众表示，国门开放后将会等待数月到一年的时间才会再次出国旅游。

商务旅行预计将最先反弹

在周一宣布取消旅行限制前，部分航空公司已经开始制定扩大服务的计划。大韩航空表示，1月将增加韩国和中国间的航班。

但目前外国旅客入境将仅限于居民、工作、商务、学生和家庭团聚签证，尚未宣布恢复旅游签证的计划。

路透社分析指出，国际商务旅行预计将最快反弹。中国美国商会主席华刚林（Colm Rafferty）表示：「近期的公告...为恢复正常商业旅行扫平了道路，这是美国商界过去两年内在中国主要提倡的目标。」

中国欧盟商会主席武特克（Jörg Wuttke）对德国之声表示：「开放意味着我们的员工可以再次去欧洲培训，或是我们的首席执行官们终于可以从德国飞过来。」

武特克及欧盟商会过去曾敦促中国政府放弃「清零」，改善疫苗接种，特别是在外国公司重新考虑在华投资之际。展望未来，武特克仍充满希望。「中国有强大的复原基因。或许第二季度我们就可以看到更多的业务恢复如常。」

（综合报道）

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