 优中国人赴美产子 美开铡「生育旅游业」 | 文化经纬 | DW | 01.02.2019

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文化经纬

优中国人赴美产子 美开铡「生育旅游业」

有些业者有规模、有组织地引导怀孕妇女欺骗海关与移民署，以便让婴儿在美国出生并取得公民身份。这个行业叫做「生育旅游业」。他们的顾客中，以中国富人为大宗。

China Mutter mit Neugeborenem (Getty Images/AFP/E. Jones)

许多中国父母为了让儿女取得美国公民身份，想尽办法进入美国领土生产(资料照片)

(德国之声中文网) 美国有史以来第一次大举扫荡生育旅游业者，起诉20人。洛杉矶检查官办公室表示，这些人蓄意指导有身孕的中国女子入境美国生产，以便让婴儿一出生就获得美国公民身份。

美国当局认为，生育旅游业可能构成国安疑虑。毕竟，生育业者的顾客当中，不乏为中国政府工作的人。他们让孩子一出生就取得公民资格，随时可以入境美国，一满21岁还可以协助双亲取得绿卡。

「我认为这当中有非常重大的国安漏洞。」移民海关负责国土安全调查的特别助理吉托(Mark Zito)说，「他们有没有人是因为觉得美国比较安全所以来的呢? 肯定有。但是，他们的母国会不会藉此牟利呢? 肯定会。」

週四上午逮捕的业者，在收取上万美金的费用之后，指导怀孕妇女欺骗移民署与海关入境美国，并将他们安置在高级公寓以待生产，藉此赚取了上百万美金。其中一家从2010年起就开办的业者在广告中自称曾经协助八千名孕妇入境美国。

美国检查官哈纳（Nick Hanna）说:「我们的移民法欢迎所有诚实报告入境动机的人，却被这些人恶意利用，有犯罪之虞。 」他提到：「他们的一些顾客甚至明确的表示了蔑视美国法律的态度，不仅忽视美国法庭要求他们留在境内配合出庭的通知，还积欠医院帐款。 」

Mutter Krankenschwester mir Neugeborenem (Getty Images/China Photos)

业者提供的包套服务随着等级不同，要价也有差异，但是普遍都落在四万到八万美金之间(资料照片)

生育旅游业涉及诈欺

案件涉及的3间生育旅游公司在南加州多处利用公寓住宅当作月子中心或是旅馆，曾经在2015年被联邦人员搜查。他们服务的客户大多是富有的中国人，平均每人支出一万五千到八万美金不等的款项。交易达成后，客户会被教导要如何对办事处撒谎，比如说只会在美国境内待两个礼拜，并且刻意在通关时，穿著宽松的服装掩饰身孕。

美国宪法是属地主义，也就是任何儿童只要在美国境内出生，一出生就具有公民资格。虽然移民专家说，对于女子进入美国生产一事本身，并不构成违法，但是，执法单位认为，生育旅游业代表的是大规模的移民诈欺与洗钱，业者在为孕妇租赁房产时，也欺骗了房产持有者。

罗法/夏立民（路透社、美联社）

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China Mutter mit Neugeborenem (Getty Images/AFP/E. Jones)

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