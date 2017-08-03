优中国人赴美产子 美开铡「生育旅游业」

(德国之声中文网) 美国有史以来第一次大举扫荡生育旅游业者，起诉20人。洛杉矶检查官办公室表示，这些人蓄意指导有身孕的中国女子入境美国生产，以便让婴儿一出生就获得美国公民身份。

美国当局认为，生育旅游业可能构成国安疑虑。毕竟，生育业者的顾客当中，不乏为中国政府工作的人。他们让孩子一出生就取得公民资格，随时可以入境美国，一满21岁还可以协助双亲取得绿卡。

「我认为这当中有非常重大的国安漏洞。」移民海关负责国土安全调查的特别助理吉托(Mark Zito)说，「他们有没有人是因为觉得美国比较安全所以来的呢? 肯定有。但是，他们的母国会不会藉此牟利呢? 肯定会。」

週四上午逮捕的业者，在收取上万美金的费用之后，指导怀孕妇女欺骗移民署与海关入境美国，并将他们安置在高级公寓以待生产，藉此赚取了上百万美金。其中一家从2010年起就开办的业者在广告中自称曾经协助八千名孕妇入境美国。

美国检查官哈纳（Nick Hanna）说:「我们的移民法欢迎所有诚实报告入境动机的人，却被这些人恶意利用，有犯罪之虞。 」他提到：「他们的一些顾客甚至明确的表示了蔑视美国法律的态度，不仅忽视美国法庭要求他们留在境内配合出庭的通知，还积欠医院帐款。 」

生育旅游业涉及诈欺

案件涉及的3间生育旅游公司在南加州多处利用公寓住宅当作月子中心或是旅馆，曾经在2015年被联邦人员搜查。他们服务的客户大多是富有的中国人，平均每人支出一万五千到八万美金不等的款项。交易达成后，客户会被教导要如何对办事处撒谎，比如说只会在美国境内待两个礼拜，并且刻意在通关时，穿著宽松的服装掩饰身孕。

美国宪法是属地主义，也就是任何儿童只要在美国境内出生，一出生就具有公民资格。虽然移民专家说，对于女子进入美国生产一事本身，并不构成违法，但是，执法单位认为，生育旅游业代表的是大规模的移民诈欺与洗钱，业者在为孕妇租赁房产时，也欺骗了房产持有者。

罗法/夏立民（路透社、美联社）