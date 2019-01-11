众议院司法委员调查特朗普的「国家紧急状态」

(德国之声中文网) 当地时间周五（2月15日），美国总统特朗普签署公告，宣布进入“国家紧急状态”。此举旨在借此绕过国会阻挠，取得修筑边境墙的预算。

同天，美国众议院司法委员会致函特朗普，称将对特朗普的紧急状态声明进行调查。信中说，“我们认为，宣布进入紧急状态是不顾后果地无视三权分立、无视你在我们宪法体制下应付的责任”。该委员会要求特朗普在一周内提供通过紧急状态声明的依据，并要去他出席听证会。

特朗普前往圣地牙哥考察不同样式的边境墙原型

美国总统特朗普周四就表示会宣布“国家紧急状态”，但同时称会签署预算案，以免联邦政府再度停摆。

这个由两党合力提出的预算案不包括建造美墨边境墙的57亿美元的预算，但是提拨13.75亿美元实体围墙。这笔预算的规模与去年提拨给边防的金额大致相同。只是，当时这笔钱不是拿来盖实体的围墙。而这个预算较少的围墙也只有长88.5公里，与特朗普版本长达322公里的「边境长城」相距甚远。

该案获得参议院通过之后，在15日也获得众议院通过，已经送交给总统特朗普。

美国国会多数党领袖麦康纳(Mitch McConnell)说他会支持特朗普宣布国家进入紧急状态的命令。但是其他共和党议员质疑用这种方法避开国会，不但违反宪法，也不符常理、不循往例。民主党议员则公开表示美国的边境不存在所谓紧急状态。

议长佩洛西(Nancy Pelosi)表示，宣布国家进入紧急状态是「罔顾法律、滥用总统职权」的行为: 「特朗普也违反他自己的核心承诺: 要让墨西哥支付筑墙预算。」

为了美墨边境墙的预算争议，联邦政府一度陷入停摆，从2018年12月22日开始，到2019年1月25日结束，刷新美国史上停摆最长的记录。当时，特朗普与议员达成协议，签署了过渡性的预算案，让政府恢复运作、公务员可以拿到拖欠薪资。但是该预算案的有效期限只到2月15日。此后美国朝野能否达成协议，避免政府再次陷入停摆，又再次成为关注焦点。

美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？ 特朗普：我对建筑最在行！ “我将在我们的南部边界建造一个很长的隔离墙——造墙这事，没人比我更在行，而且我要让墨西哥出这笔钱。”这是未来的美国总统唐纳德·特朗普在竞选时说的。迄今为止，他的公司建造的主要是高楼和酒店。“在边境筑墙”是他的移民政策“十点计划”中的第一要务。

美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？ 归于大漠的栅栏 美国和墨西哥之间的边境总长约3200公里——其中1100公里已经被栅栏防护起来。美墨边境线上共有十个州：四个在美国，六个在墨西哥，边境穿越沙漠和城市。由于人迹难至，边境在新墨西州边界的一小部分是开放的。在其它地方则有美国海关及边境保护部门的巡逻人员。

美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？ 无法逾越的铜墙铁壁 据估计，非法移民的数量每年约为35万人，其中很大一部分来自墨西哥。每一个在美国非法居留的人，都如同隐居。一些墨西哥人获得了“容忍居留”，但是他们在边境另一边的家人却无法得到签证。蛇头费用高昂，很少人能负担得起。移民盼望一个更好的生活，有工作，可以给家里更多的钱。

美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？ 只能握个手 栅栏使这些移民家庭无法团聚——拥抱？没戏！最多，只能在铁栅栏的缝隙中握一下手。“能够很快在美国相会”的期待，随着特朗普在美国总统大选中的胜出而消逝。

美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？ 从隔离到偏见 “如果墨西哥方面送人过来，送的肯定不是最好的”，特朗普在竞选期间如此说。“他们让那些有很多问题的人来。他们带来毒品、犯罪、强奸。有一些，我想是好人。”特朗普想驱逐非法移民，至少是那些有犯罪行为的非法移民。尽管

美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？ 沙漠，边境，遣返 对于一些墨西哥人来说，梦想在边境就结束了——他们被抓进了监狱。还有一些人，为了非法越境，付出了生命。媒体批评说，安全部队甚至越过边境对偷渡者射击。六名无辜的墨西哥公民被射杀，肇事者却逍遥法外。直到2015年，一名美国边境巡逻队的成员才被一位联邦检察官起诉。

美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？ 用滑膛枪对付不速之客 吉姆·奇尔顿（Jim Chilton），一个美国农民，在看守着他的土地。他有一个20万平方米的农场，位于亚利桑那州（Arizonas）东南部，毗邻墨西哥。和墨西哥之间只有一道铁丝网。奇尔顿觉得自己要为这里的安全负责，为此，他甚至用到了他的滑膛枪。

美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？ 诡异的终点 “玉米饼墙”（Tortilla Wall），这是对加利福尼亚州圣地亚哥市（San Diego）的奥塔伊梅萨（Otay Mesa）边境和太平洋之间一段长达22.5公里的边界带有贬义的称呼。 作者: Sabrina Pabst



罗法/王凡/杨威廉(德新社/路透社/法新社)