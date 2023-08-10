 众筹援助示威者 10名港人被拘捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.08.2023

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众筹援助示威者 10名港人被拘捕

与已停运的"612人道支援基金"有关的10名港人被捕，警方称其涉嫌违反《香港国安法》。去年，包括前荣休主教陈日君在内的该基金信托人以同样的罪名被捕，后按照未将该基金注册为社团的罪名被判罚。

China Hongkong | Protestsong Glory to Hong Kong

（德国之声中文网）香港警署8月10日发布公告称，当日拘捕4名男子和6名女子，年龄在26-43岁之间，涉嫌违反《香港国安法》第29条"串谋勾结外国或境外势力危害国家安全"罪及煽动暴动。

该公告称，被捕人涉嫌串谋"612人道支援基金"，接受不同海外组织的捐款，并向一些支援逃亡海外人士或推动制裁香港的组织提供资助。

据港媒报道，这10人中包括天主教正義和平委員會前幹事葉寶琳以及反對新界東北發展的社運人士卓佳佳等。

港警称，搜查了被捕人的住所以及辦公地方，並查获有關文件及電子通訊工具，不排除會有更多人被捕。

众筹提供法律和人道援助

"612人道支援基金"已于2021年9月停止运作。该基金成立于2019年反修例运动期间，透过众筹向受伤、被捕、受审和在囚的示威者提供法律及人道援助，是当时最大规模的援助组织。基金的工作报告显示，截至2021年5月底，累积总捐款达到2.3亿港元，逾九成用于受助人身上。同年9月，基金宣布停收捐款并逐步停止运作。

2022年5月，作为该基金信托人的90岁天主教香港教区荣休主教陈日君、资深大律师兼吴霭仪、歌手何韵诗、学者许宝强被捕，理由是涉嫌违反《香港国安法》"串谋勾结外国或境外势力危害国家安全"，后获保释。11月，他们被判没有为基金注册社团罪名成立，罚款4000元港币。

2021年9月，香港警方在调查"612基金"时发通告称，以金錢或其他財物資助他人實施《香港國安法》下的罪行同屬犯罪；違反《香港國安法》是極其嚴重的罪行，切勿以身試法。

「612基金案」提堂：陈日君枢机、何韵诗等均否认控罪

自2020年实施《香港国安法》以来，截至上月，已有超过260人被逮捕，其中79人被判有罪或等待宣判。

7月初，香港警方宣布每人悬赏100万港币通缉8名知名海外民主活动人士，其中包括前立法会议员罗冠聪、许智峰等。

（美联社、路透社、法新社）

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