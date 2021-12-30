《众新闻》宣布4日起停运 总编辑：无法拿捏是否触法

(德国之声中文网) 在香港网络媒体《众新闻》周日 (1月2日) 晚间宣布将于1月4日起停止营运后，总编辑李月华在周一 (1月3日) 与媒体见面时表示，决定停运主要是因为无法拿捏一个报导或一句话是否会触犯法律，并强调该决定并不代表《众新闻》改变了，而是客观环境改变了。

一同与媒体见面的《众新闻》主笔杨健兴也表示，停运是无可奈何的选择，也是被《立场新闻》停运所触发的决定。他说，虽然没有被香港执法部门接触，但可以预料到，香港网媒会受当局处置。

《众新闻》周日晚间透过社交媒体帐号发布声明，表示因香港传媒环境恶化，将於1月4日起停止营运，网站也将不再更新，网站也将在一段时间後关闭。此前，香港《立场新闻》才因多名高管遭逮捕後而被迫关闭。

《众新闻》在声明中写道：「我们从来没有忘记初心，但可惜，过去两年社会的遽变，传媒生存环境恶化，令我们无法再毫无担忧地，达成我们的理念。身在风眼，我们这只小艇，在风高浪急的当下，情况严峻。在危机中，我们必须先确保船上的所有人，可以平平安安。」

《众新闻》在声明中忆起2017年1月1日创立时的情景，表示当时几名香港传媒界的资深人员齐聚一堂，表示因对港新闻自由状况深感忧虑，希望《众新闻》「可以传承专业新闻精神，回归新闻初心」，为公众服务。但在「龙卷风吹袭，巨浪滔天」下只能选择停运。

在《众新闻》宣布将停止营运的前几天，香港《立场新闻》才经历7名前任高管遭港警国安处人员逮捕，其中两名前总编辑被正式以「煽动罪」起诉，并被拒绝保释。

学者：对香港新闻自由的另一重击

《众新闻》成为过去半年来，继《苹果日报》和立场新闻，香港第三家宣布关闭的媒体。目前任职於伦敦城市大学新闻系的前中大新闻系学者陈婉雯告诉德国之声，《众新闻》的关闭对香港持续恶化的新闻自由来说，是另一个沈重的打击。

她说：「当我在《苹果日报》于2021年6月被迫关闭后与一名前记者交谈时，他告诉我，《立场新闻》和《众新闻》是他们唯一可以现实地工作的机构，但他们担心这些机构会成为港府的下一个目标。」

陈婉雯坦言，对许多香港记者来说，在《苹果日报》被迫关闭後，《立场新闻》丶《众新闻》与驻港国际媒体成了「救生艇」，因为对他们来说，这两个媒体是香港中文媒体中，唯二的独立新闻机构。

她说：「正如《众新闻》在给读者的告别信中所说，他们只是在难以置信的大海上的一艘 『小船』。在许多方面，今天的消息并不令人惊讶，因为这些媒体宣布关闭是时间的问题。不过这些事件发生的速度，是残酷的。」

香港记者协会也在周一 (1月3日) 上午发布声明，表示对过去一周内接连有香港媒体机构宣布停止营运的消息感到痛心。该组织在声明中写道：「香港被喻为『亚洲国际都会』，资讯流通与新闻自由乃不可或缺，如今一再有传媒机构停运，对本港声誉所受的影响难以估计。本会促请港府履行《基本法》对新闻及资讯流通自由应有的保障。」

前香港中文大学新闻系教授徐洛文也在推特上发文指出，香港仅剩的几个独立媒体接连宣布停运，也代表不少过往他的学生将失业。他写道：「我的许多学生失去了工作，许多人一直从一个新闻机构至另一个新闻机构寻求庇护。我的一个学生从有线电视，到苹果日报，再到众新闻。她接下来该怎麽办？」

他也质疑在这样的氛围下，他在香港中文大学的前同事们该如何继续教授与新闻相关的理论与课程。他写道：「会有任何人仍有勇气或意愿继续教授像社会与言论自由这样的课程吗？」

徐洛文重申，香港仍有好的记者与新闻教育者，他希望外界不要忘记这点。他在推特中写道：「他们有些人在国际新闻机构丶有些人在香港以外的地方丶有些则是在非营利机构。」

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