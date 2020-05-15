 众专家看德国经济：第二季度衰退或史无前例 | 经济纵横 | DW | 15.05.2020

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经济纵横

众专家看德国经济：第二季度衰退或史无前例

据德国联邦统计局周五（5月15日）公布的初步统计数据，今年第一季度，德国国内生产总值比上一季度下降了2.2％。经济学家们预计，第二季度，德国经济滑坡会更猛。

Stau auf der A4 (Imago Images/M. Stein)

(德国之声中文网)"即使从现在开始逐渐恢复生产，但是因3月和4月份生产中断，第二季度的国内生产总值也会出现负增长"，德国商业银行的经济学家克莱默（Jörg Krämer）说。"我们预计，与第一季度相比，第二季度的国内生产总值将下降11.5％。这一降幅将比金融危机时期的2009年第一季度高两倍多。"

Jörg Krämer, Chefökonom der Commerzbank (DW/D. Kyranoudi)

德国商业银行的经济学家克莱默（Jörg Krämer）预测，第二季度的国内生产总值将下降11.5％

自4月初以来，德国新冠病毒的新增感染案例持续下降。从最初的连续7日每日平均感染人数5500减少到目前的平均每日800人。这位经济专家表示，政府应该继续放松疫情管制措施，充分利用这一经济发展空间，例如开放边界和放宽对零售商的限制就很重要。

德国经济研究所的米歇尔森（Claus Michelsen）认为:"德国正面临战后历史上最严重的经济衰退。因为第二季度的国内生产总值预计将出现比第一季度2.2％减幅更大的下跌。这样的经济衰退史无前例。疫情管制措施导致世界经济大规模陷于瘫痪。"

此外，不确定性持续困扰着家庭和企业，导致德国的出口强项--机械设备和汽车需求将大幅度下降。米歇尔森说："我们必须做好国外需求不会很快恢复的思想准备，因此拉动内需更为重要。为了避免出现更大的损失，有必要制定一个更强大的经济刺激计划。"

LAMPE银行的克鲁格（Alexander Krüger）表示："建设投资和政府的消费使得德国经济相比其它国家仅出现有限下滑。由于采取了财政援助措施，德国经济将逐渐复苏。目前对疫情防护措施的放松也将进一步促进经济的复苏。但是只有在下个季度经济增长才有可能取得突破。重要的前提条件是必须避免出现第二轮感染浪潮。美国最近的对华制裁威胁是遏制全球经济复苏的一个新的障碍。"

Dr. Jens-Oliver Niklasch (LBBW)

巴符州的银行分析师尼克拉什（Jens-Oliver Niklasch）表示，德国第二季度国内生产总值可能下滑至谷底

巴符州的银行分析师尼克拉什（Jens-Oliver Niklasch）说："现在我们通过官方数据已经知道限制措施导致的代价：国内生产总值每周下降大约1%至2%。当然这也包括受邻国和远东地区影响的因素。第二季度国内生产总值可能下滑至谷底，我们预计负增长率可能达到8%至10%，前提是6月份将能够弥补部分损失。然而无论如何评估，这都是一场经济灾难和人间悲剧。我们必须共同努力避免情况进一步恶化。"

信贷银行的许尔勒（Andreas Scheuerle）说："虽然损失不大，但是还会有更大的损失等待着我们。相比其它欧洲国家我们的损失还算是轻的。由于第一季度的良好开端以及直到3月中才开始实施限制措施，因此经济产值比上一季度仅下降了2.2%。"

VP银行的吉策尔（Thomas Gitzel）表示："令人难以置信的是，虽然第一季度国内生产总值下降，但相对来说德国的情况还算是好的。不过这并不能成为自我安慰的理由。德国经济还会出现更糟糕的状况第二季度国内生产总值就受到更严重的影响。经济数据如此大幅度下滑，确实有些世界末日来临的气氛。一方面是放宽限制，另一方面是需求下降。企业和家庭都有很强的不确定感。对局势的走向只能猜测。"

李京慧/乐然 （路透社）

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