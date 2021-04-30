休斯顿音乐节发生踩踏事故 至少8人死亡

（德国之声中文网）据当地媒体援引警方信息，美国德克萨斯州休斯顿的一个音乐节周五（11月5日）发生踩踏事故，至少8人死亡。

在该市NRG公园举行的Astroworld音乐节上，一些观众涌向舞台，发生严重的踩踏事故。

事故发生的经过

此次踩踏事故发生在当地时间周五晚上9点左右。

据官方信息，拥挤和踩踏导致一些人昏迷，造成更加严重的混乱。晚上9点38分，发生了大规模伤亡事件。

休斯顿消防局长佩纳（Samuel Pena）说："我们今晚确认至少有8人死亡，还有几十人受伤。"

佩纳描述了说唱歌手斯科特（Travis Scott）在表演时，人群涌向舞台压缩的状况。

佩纳说，死亡原因尚有待法医调查。

总共有17人被送往医院，其中11人心脏骤停。

很多伤者也在现场接受了治疗。现场设立了一个临时救治点。

活动组织方事先已经安排现场医疗点。然而，混乱发生之后，这些医疗点 "很快就被淹没了"，佩纳说。

紧急服务机构在公园附近设立了一个临时聚点，供亲属前往探访。

现场视频显示，救护车在人群穿行。另有视频显示，医护人员对伤者进行心肺复苏，同时演出还在继续。

目前尚不清楚导致这场事故的确切原因。

《休斯敦纪事报》报道说，斯科特在75分钟的演出中多次暂停，因为他发现舞台前面的歌迷遇到了麻烦。他要求保安确保歌迷平安并帮助他们离开现场。

Astroworld音乐节

Astroworld音乐节由美国说唱歌手斯科特创建，始于2018年。

这位29岁的说唱歌手与电视明星詹娜(Kylie Jenner)有一个孩子，曾在2013年取得事业的突破性进展，已多次获得格莱美奖项及提名。

据《休斯顿纪事报》称，共有5万名观众参加了这两天的活动。

踩踏事件发生的次日，音乐节活动宣布取消。

（法新社、美联社、路透社）