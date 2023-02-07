 伊辛格：中美应保持畅通的对话渠道 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.02.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

新闻广角

伊辛格：中美应保持畅通的对话渠道

曾长年担任慕尼黑安全会议主席的沃尔夫冈·伊辛格（Wolfgang Ischinger）呼吁中美加强对话，对当前的气球危机更应低调处理。

Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) Wolfgang Ischinger

（德国之声中文网）鉴于当前中美之间不断加剧的紧张关系，慕尼黑安全会议基金理事会主席伊辛格（ Wolfgang Ischinger）呼吁中美两个超级大国应加强对话。伊辛格周二对 Phoenix电视台表示：中美两国应"少一点高音喇叭式的对吵外交，多一些沉默外交。"对于疑似中国间谍气球问题，他还建议双方应予以"低调处理"。

伊辛格指出，过去数十年来，无论是中美两国，还是其他一些国家都在借助卫星、电子监控以及其他手段获取信息。他表示，令人遗憾的是，气球事件令双方的对话受到了阻碍。而在俄乌战争的大背景下，中美对话显得尤为重要。

伊辛格指出，中美双方都有过激反应。美国的过激反应源于共和党阵营攻击拜登总统的内政需要，而中国的过激之处则在于声称美方击落气球是违反国际法的行为。

白宫证实，美国副总统哈里斯将出席本届慕尼黑安全会议。图为哈里斯在2022年的慕尼黑安全会议上。

白宫证实，美国副总统哈里斯将出席本届慕尼黑安全会议。图为哈里斯在2022年的慕尼黑安全会议上。

伊辛格表示，中美之间显然没有设立处置危机的通话渠道，这一点令人担忧。伊辛格希望，临时取消的布林肯访华计划能够在近期内成行。同时，即将召开的慕尼黑安全会议也能够为中美对话提供平台。

今年的慕尼黑安全会议将于2月17日至19日举行，这也是俄罗斯发动侵乌战争后的第一次慕尼黑安全会议。美国白宫周一晚间证实，副总统哈里斯将出席会议并发表演说。白宫表示，在俄罗斯发动侵略战争的大背景下，美国副总统出席慕尼黑安全会议展示了跨大西洋伙伴的团结和决心。会议组织者称，届时会有40个国家的领导人以及90多名部长级官员与会，其中包括法国总统马克龙、波兰总统杜达、欧盟委员会主席冯德莱恩以及北约秘书长斯托尔滕贝克。美国政治新闻网站Politico称，中国方面将派负责外交事务的中共中央政治局委员王毅出席会议，不过中国官方迄今尚未证实这一消息。慕尼黑安全会议主办方以"不为战争罪犯提供宣传舞台"为由，拒绝邀请俄罗斯官方人士出席会议。

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

FILE PHOTO: A printed balloon with Chinese flag is placed on a U.S. flag in the shape of U.S. map outline, in this illustration taken February 5, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

中美氣球事件發酵 北京早研擬軍用 07.02.2023

解放軍的公開研究報告顯示，中國對高空氣球的軍事用途深感興趣。不同於中國外交部說法，美國軍方說一開始就判定這是「偵察氣球」。因為一個氣球，美中關係再度降溫，雙方有可能恢復關係嗎？

04.02.2023 *** US President Joe Biden speaks to reporters after arriving at Hagerstown Regional Airport in Hagerstown, Maryland, on February 4, 2023. - Biden on Saturday congratulated fighter pilots for taking down a Chinese spy balloon off the east coast after it spent several days flying over the US. They successfully took it down. And I want to compliment our aviators who did it, Biden told reporters in Maryland. (Photo by Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP) (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)

德语媒体：面对中国 拜登是否过于软弱? 07.02.2023

中美之间的侦察气球纠纷依旧是德语报刊高度关心的话题。《新苏黎世报》批评拜登政府在面对中国气球时行动不够坚决果断，《商报》则注意到美国全社会的反华氛围逼迫拜登必须对华强硬。

04/02/2023 The suspected Chinese spy balloon drifts to the ocean after being shot down off the coast in Surfside Beach, South Carolina, U.S. February 4, 2023. REUTERS/Randall Hill TPX IMAGES OF THE DAY

拜登: “成功击落气球!” 北京: 美方“反应过度” 05.02.2023

经过数天的观察后，美国战斗机发射导弹击落了中方的气球。该气球在过去几日深入美国领空，被美方认为是中国在进行间谍活动。中方则在气球被击落后指责美方对「民用飞艇」「明显反应过度」。另外有美国官员透露，这并非中国侦察气球首次进入美国领空。