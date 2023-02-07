伊辛格：中美应保持畅通的对话渠道

（德国之声中文网）鉴于当前中美之间不断加剧的紧张关系，慕尼黑安全会议基金理事会主席伊辛格（ Wolfgang Ischinger）呼吁中美两个超级大国应加强对话。伊辛格周二对 Phoenix电视台表示：中美两国应"少一点高音喇叭式的对吵外交，多一些沉默外交。"对于疑似中国间谍气球问题，他还建议双方应予以"低调处理"。

伊辛格指出，过去数十年来，无论是中美两国，还是其他一些国家都在借助卫星、电子监控以及其他手段获取信息。他表示，令人遗憾的是，气球事件令双方的对话受到了阻碍。而在俄乌战争的大背景下，中美对话显得尤为重要。

伊辛格指出，中美双方都有过激反应。美国的过激反应源于共和党阵营攻击拜登总统的内政需要，而中国的过激之处则在于声称美方击落气球是违反国际法的行为。

伊辛格表示，中美之间显然没有设立处置危机的通话渠道，这一点令人担忧。伊辛格希望，临时取消的布林肯访华计划能够在近期内成行。同时，即将召开的慕尼黑安全会议也能够为中美对话提供平台。

今年的慕尼黑安全会议将于2月17日至19日举行，这也是俄罗斯发动侵乌战争后的第一次慕尼黑安全会议。美国白宫周一晚间证实，副总统哈里斯将出席会议并发表演说。白宫表示，在俄罗斯发动侵略战争的大背景下，美国副总统出席慕尼黑安全会议展示了跨大西洋伙伴的团结和决心。会议组织者称，届时会有40个国家的领导人以及90多名部长级官员与会，其中包括法国总统马克龙、波兰总统杜达、欧盟委员会主席冯德莱恩以及北约秘书长斯托尔滕贝克。美国政治新闻网站Politico称，中国方面将派负责外交事务的中共中央政治局委员王毅出席会议，不过中国官方迄今尚未证实这一消息。慕尼黑安全会议主办方以"不为战争罪犯提供宣传舞台"为由，拒绝邀请俄罗斯官方人士出席会议。

（综合报道）

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