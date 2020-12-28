伊莎贝尔·贝隆90岁了

（德国之声中文网）邻居们已经很久没有见到她了。伊莎贝尔从前还会去Santa María Soledad Torres教堂，但现在也不去了。她隐居在西班牙的别墅里，由医生和护理员精心照料。

这位胡安·贝隆的第三任妻子，曾担任过阿根廷总统的女性早已退出公众的舞台。2月4日，她低调地度过90岁生日，也许会对自己的往昔感慨万千。

从夜总会舞女到贝隆的秘书

伊莎贝尔1931年出生于拉里奥哈（La Rioja），是六个兄弟姐妹中最小的一个。她很早就发现了自己对舞蹈的热爱。20岁时加入了一个巡回舞蹈团，并以 伊莎贝丽塔（Isabelita Gómez ）的艺名在拉美的各个夜总会演出。据信， 1955年12月，在委内瑞拉首都加拉加斯，她在一间歌舞厅遇到了胡安·贝隆，当时对方是第二次被政变推翻的阿根廷前总统。也有消息说，两人是在巴拿马认识的。

不管怎样，24岁的她放弃了自己的舞蹈事业，陪伴在年长自己36岁的胡安·贝隆身边。流亡国外的贝隆对外介绍说这是自己的秘书，两人从一个国家搬到另一个国家，碾转巴拿马、委内瑞拉、多米尼加共和国，最后到了西班牙。1961年两人结婚，胡安·贝隆之前的两位妻子即奥莱利亚和有贝隆夫人之称的伊娃·贝隆都因患癌症而亡。

意外成为总统

伊莎贝尔与丈夫回到阿根廷时，已经在外流亡了十多年。许多阿根廷人都觉得，贝隆在1946年至1955年担任总统时期是一个黄金时代。上世纪70年代初，阿根廷经济低迷时，人们呼唤 “强者”的出现，胡安·贝隆的机会来了。他携妻子返回阿根廷。作为 “正义党 ”领导人，他在1973年10月第三次当选总统。伊莎贝尔自荐想要竞选副总统，据信，她对丈夫说：“我是唯一一个绝对不会背叛你的人。”

那年10月12日，她以62%的选票当选副总统。但据贝隆的秘书卡拉巴洛（ Gustavo Caraballo ）说，伊莎贝尔几乎没有在参议院出现过。但当选后仅9个月，胡安·贝隆就去世了，他的遗孀顺理成章当时国家第一号领导人。1974年7月2日，这位女总统一上任就向人民发表了这样的讲话："我要求所有民众帮助我，引导国家的命运向着贝隆为我们阿根廷人梦想的那个幸福目标前进。"

军事政变："夫人，您被捕了"

在没有任何执政经验的情况下，伊莎贝尔·贝隆很快就被那些强权势力而左右，尤其依赖社会福利部部长雷加（López Rega）。然而，就像其他贝隆主义者一样，雷加也害怕失去权力，继而打压反对派。他的准军事组织 “阿根廷反共联盟”(AAA，简称“三A”)，成为恐怖的代名词，成千上万的人遭到酷刑和杀害。与此同时，阿根廷遭受严重的经济危机，屡屡爆发的大罢工使国家陷入瘫痪。在这个混乱的时期，在伊莎贝尔成为总统的632天后，军方发动了政变。比利亚雷尔将军（General José Rogelio Villareal）对她说：“夫人，武装部队已经取得了国家的政治控制，您被逮捕了。”

1976年3月24日，她乘坐直升飞机，从国家元首官邸被送押到巴塔哥尼亚地区一个政府所属的豪华宫殿。她在那里被软禁了五年。 1981年，她被允许前往西班牙。

流亡四十载

她在位于马德里市中心一处贝隆的故宅里定居下来。其后只回过几次阿根廷，1983年，她得以当面向军事独裁结束后的民选总统劳尔·阿方辛（Raúl Alfonsín）表示祝贺。

2007和2008年，伊莎贝尔·贝隆再次称为新闻人物。阿根廷政府对西班牙提出引渡要求，理由是，她任职总统期间犯下危害人类罪，并将她的案子交给法庭。不过西班牙政府拒绝了这一请求。

如今伊莎贝尔已经90岁了。20多年前，她从普拉多博物馆对面的公寓搬到了马德里东北30公里处的一栋别墅。

早年两次严重摔伤给这位年迈的妇人带来伤痛。理疗师每天都会上门诊治。

马德里 "ABC "报报道，她的生活早像个修女。该报文章写道：“她回避与社会接触，有一种对政治的恐惧症。”步入晚年，这位曾是阿根廷最有权势的女人这样形容自己：“我是一个卑微的普通女性······唯一与众不同的贡献是，作为贝隆的学生，爱他和阿根廷人民。"

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