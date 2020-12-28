 伊莎贝尔·贝隆90岁了 | 文化经纬 | DW | 04.02.2021

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文化经纬

伊莎贝尔·贝隆90岁了

她曾是一名舞者，阿根廷第一夫人，丈夫死后担任了总统一职，之后发生军事政变而下台。这位传奇的女性离开阿根廷后，一直生活在西班牙。

Argentinien Buenos Aires | Argentinische Präsidentin | Isabel Peron

伊莎贝尔曾是阿根廷总统

（德国之声中文网）邻居们已经很久没有见到她了。伊莎贝尔从前还会去Santa María Soledad Torres教堂，但现在也不去了。她隐居在西班牙的别墅里，由医生和护理员精心照料。 

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为了如期访华，数周前不慎扭断脚踝关节的阿根廷女总统基什内尔正在努力脱离轮椅恢复行走，并将带领企业家代表团前往中国，以期寻求中方的更多投资。

这位胡安·贝隆的第三任妻子，曾担任过阿根廷总统的女性早已退出公众的舞台。2月4日，她低调地度过90岁生日，也许会对自己的往昔感慨万千。

从夜总会舞女到贝隆的秘书

伊莎贝尔1931年出生于拉里奥哈（La Rioja），是六个兄弟姐妹中最小的一个。她很早就发现了自己对舞蹈的热爱。20岁时加入了一个巡回舞蹈团，并以 伊莎贝丽塔（Isabelita Gómez ）的艺名在拉美的各个夜总会演出。据信， 1955年12月，在委内瑞拉首都加拉加斯，她在一间歌舞厅遇到了胡安·贝隆，当时对方是第二次被政变推翻的阿根廷前总统。也有消息说，两人是在巴拿马认识的。

不管怎样，24岁的她放弃了自己的舞蹈事业，陪伴在年长自己36岁的胡安·贝隆身边。流亡国外的贝隆对外介绍说这是自己的秘书，两人从一个国家搬到另一个国家，碾转巴拿马、委内瑞拉、多米尼加共和国，最后到了西班牙。1961年两人结婚，胡安·贝隆之前的两位妻子即奥莱利亚和有贝隆夫人之称的伊娃·贝隆都因患癌症而亡。

Juan Perón

胡安·贝隆资料图片

意外成为总统

伊莎贝尔与丈夫回到阿根廷时，已经在外流亡了十多年。许多阿根廷人都觉得，贝隆在1946年至1955年担任总统时期是一个黄金时代。上世纪70年代初，阿根廷经济低迷时，人们呼唤 “强者”的出现，胡安·贝隆的机会来了。他携妻子返回阿根廷。作为 “正义党 ”领导人，他在1973年10月第三次当选总统。伊莎贝尔自荐想要竞选副总统，据信，她对丈夫说：“我是唯一一个绝对不会背叛你的人。”

那年10月12日，她以62%的选票当选副总统。但据贝隆的秘书卡拉巴洛（ Gustavo Caraballo ）说，伊莎贝尔几乎没有在参议院出现过。但当选后仅9个月，胡安·贝隆就去世了，他的遗孀顺理成章当时国家第一号领导人。1974年7月2日，这位女总统一上任就向人民发表了这样的讲话："我要求所有民众帮助我，引导国家的命运向着贝隆为我们阿根廷人梦想的那个幸福目标前进。"

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伊莎贝尔·贝隆呼吁阿根廷民众的支持 

军事政变："夫人，您被捕了"

在没有任何执政经验的情况下，伊莎贝尔·贝隆很快就被那些强权势力而左右，尤其依赖社会福利部部长雷加（López Rega）。然而，就像其他贝隆主义者一样，雷加也害怕失去权力，继而打压反对派。他的准军事组织 “阿根廷反共联盟”(AAA，简称“三A”)，成为恐怖的代名词，成千上万的人遭到酷刑和杀害。与此同时，阿根廷遭受严重的经济危机，屡屡爆发的大罢工使国家陷入瘫痪。在这个混乱的时期，在伊莎贝尔成为总统的632天后，军方发动了政变。比利亚雷尔将军（General José Rogelio Villareal）对她说：“夫人，武装部队已经取得了国家的政治控制，您被逮捕了。”

1976年3月24日，她乘坐直升飞机，从国家元首官邸被送押到巴塔哥尼亚地区一个政府所属的豪华宫殿。她在那里被软禁了五年。 1981年，她被允许前往西班牙。

流亡四十载

她在位于马德里市中心一处贝隆的故宅里定居下来。其后只回过几次阿根廷，1983年，她得以当面向军事独裁结束后的民选总统劳尔·阿方辛（Raúl Alfonsín）表示祝贺。

2007和2008年，伊莎贝尔·贝隆再次称为新闻人物。阿根廷政府对西班牙提出引渡要求，理由是，她任职总统期间犯下危害人类罪，并将她的案子交给法庭。不过西班牙政府拒绝了这一请求。

如今伊莎贝尔已经90岁了。20多年前，她从普拉多博物馆对面的公寓搬到了马德里东北30公里处的一栋别墅。

早年两次严重摔伤给这位年迈的妇人带来伤痛。理疗师每天都会上门诊治。

马德里 "ABC "报报道，她的生活早像个修女。该报文章写道：“她回避与社会接触，有一种对政治的恐惧症。”步入晚年，这位曾是阿根廷最有权势的女人这样形容自己：“我是一个卑微的普通女性······唯一与众不同的贡献是，作为贝隆的学生，爱他和阿根廷人民。"

 

 

 

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