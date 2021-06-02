伊莎贝尔·于佩尔获柏林影展终身成就金熊奖

“她”(Elle，2016)

在保罗·范霍文（Paul Verhoeven）的这部惊悚片中，于佩尔扮演一个虽被强奸、但未报警的成功女商人。这是她职业生涯中最佳表演之一。她完美诠释出一位参与神秘权力游戏且越来越不信任周围男人的女强人。该角色使她荣膺金球奖并获奥斯卡提名。