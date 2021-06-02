伊莎贝尔·于佩尔获柏林影展终身成就金熊奖

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这位法国著名女星在其迄今职业生涯中游刃有余，成功创造出各种角色。本届柏林电影节授予她荣誉金熊奖，向她的终身成就致意。
25 岁时，于佩尔凭借在克劳德·戈雷塔 (Claude Goretta) 的《织花女》（Die Spitzenklöpplerin）中的主角取得国际突破。她饰演一个爱上一大学生的腼腆少女，荣获英国电影学院最有前途新人奖。因她对那位大学生的知识圈内人来说过于保守，终被那位年轻人所抛弃，并最终被送进精神病房。
历经 12 年实验，新浪潮电影制片人戈达尔（Jean-Luc Godard ）重新同法国明星合作，创作了《各自逃生》（Rette sich, wer kann (das Leben)）。作为三个主角之一，于佩尔饰演一名教姐姐卖淫的性工作者。和自己的拉皮条商一样，她收取姐姐收入的一半。
凭着在经常合作的导演夏布罗尔（Claude Chabrol）的“比斯特”（Biester）中所扮演的角色，1995年于佩尔获得她第一个“凯撒奖”，这是法国最高电影艺术奖。2016 年，因在“艾拉”（Elle）中的角色而获得第二个“凯撒奖”。她还是为数不多的两获戛纳电影节最佳女演员奖的巨星之一。
因在哈内克 (Michael Haneke) 的《钢琴女教师》(The Piano Player) 中所扮演的角色，于佩尔荣获戛纳电影节最佳女主角奖。该片改编自奥地利作家埃尔弗里德·耶利内克 (Elfriede Jelinek) 的同名小说。在这部性心理剧中，她诠释一位钢琴教师，与一学生有施虐受虐关系，其中不乏心神错乱的自残和强奸场面。
白雪皑皑，８妇人聚在一小屋里过圣诞节，男主人突被发现背上挨刀死亡，大家都成了谋杀嫌犯。在弗朗索瓦·奥松（François Ozon）的这个阴郁的音乐喜剧片里，于佩尔和凯瑟琳·德纳芙（Catherine Deneuve），范妮·阿尔丹特（Fanny Ardant）等明星联袂出演，成功演绎了精神紧张的奥古斯丁姨妈，并因此获得多个奖项。
在保罗·范霍文（Paul Verhoeven）的这部惊悚片中，于佩尔扮演一个虽被强奸、但未报警的成功女商人。这是她职业生涯中最佳表演之一。她完美诠释出一位参与神秘权力游戏且越来越不信任周围男人的女强人。该角色使她荣膺金球奖并获奥斯卡提名。
于佩尔迄今共有7部片子参加了柏林电影节中竞赛，其中包括米娅·汉森—洛夫（ Mia Hansen-Løve ）的《爱情未来》（Everything that come）。该片获银熊奖。于佩尔扮演一哲学教师。在母亲去世，丈夫离开后，她突然体验到一种自由感。因这一角色，于佩尔也获得多项提名和奖项。
柏林电影节放映这些电影，以向于佩尔致敬。 2022年2月15日，因终身成就，她获颁荣誉金熊奖。当晚，一部由她担任主角的新电影首映：洛朗·拉里维埃（ Laurent Larivière ）执导的法-德-爱尔兰联合制作的“关于琼”（About Joan）。德国演员拉尔斯·艾丁格（Lars Eidinger ）与这位著名法国演员女人搭档。
出生成长于中国甘肃大西北农村的导演李睿珺的影片《隐入尘烟》，是入围此次第72届柏林电影节竞赛单元的唯一华语影片。丰县“铁链女子”事件得到极高关注度的同时，他的这部影片讲述了另一种可能的“丰县故事”。
第72届柏林电影节将于2月10日晚开幕，共有18部影片参加金熊奖和银熊奖的角逐，其中包括一部中国电影、由李睿珺编剧并执导的《隐入尘烟》。
从独立电影人到人大代表，贾樟柯作为艺术创作者的经历非常独特。再次来到柏林，来到他梦开始的地方，和中国体制走的越来越近的他，表示自己的初心未变。
上周末闭幕的莱比锡电影节上，中国导演邓伟的《爷爷和父亲》获得最佳纪录长片奖。此外，旅德中国电影人唐菡的作品获得短片奖项。
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