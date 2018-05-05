伊比利亚火腿供不应求 山寨品应运而生

(德国之声中文网）京东副总裁李曦谈到西班牙产品销售状况时，自豪之情溢于言表。京东网站销售欧洲产品现在还处于起步阶段，但西班牙产品已经非常抢手了。"尤其是伊比利亚黑蹄火腿最受欢迎。"李曦本人酷爱伊比利亚橡果火腿，这是主要以橡果喂养的伊比利亚本地猪，用它作出的火腿颜色极深。京东商城里，伊比利亚火腿过去两年来的销售量增加了七倍。

这让中国商家看到了商机。锦峰集团公司计划收购西班牙火腿供货商Incarlopsa，而后者则是西班牙最大连锁超市的火腿供货商，收购事宜目前正在洽谈中。而鉴于亚马逊上伊比利亚火腿也一直热卖，精明的美国商人已经引进了伊比利亚猪，开始在美国本土饲养。

这些上好的黑猪火腿必须要经过四五年的风干熏制

火腿热引发了泡沫经济

在相当长的时间内，西班牙火腿只面对本土市场。经济危机爆发后，伊比利亚火腿的销量锐减，但经销商当时并没有为出口生意做好准备。现在这一状况终于出现了改观，但问题也随之出现了：伊比利亚火腿的价格就像股票一样，时高时低。一只最高品质的伊比利亚黑蹄火腿，国际市场上的价格大约为五百至两千七百欧元。由于供不应求，今后价格还有可能继续上涨。

伊比利亚火腿的制作过程繁复而漫长。一只上好的伊比利亚火腿要经过大约四年的风干过程。伊比利亚火腿院外游说团体Asici的Andrés Paredes承认："我们的生产速度已经不能满足需求了。"正因为如此，市场上也出现了掺杂其他猪肉的火腿制品。伊比利亚火腿院外游说团体Asici为此设立了一个网络平台，已有大约九千多个养猪专业户注册登记。此外，还将采取其他的措施确保火腿的质量和纯度。

需求增加 成本上涨

火腿生意越来越难做的原因之一是，西班牙橡树林牧场的价格也在不断上涨。甚至有人惊呼这里已经出现了泡沫经济。骗子也大行其道，有人买了橡树林后才发现，这些橡树根本不产橡子。

这就是著名的伊比利亚黑猪

此外，养猪和制作火腿的漫长过程都会耗费大量的资金，必须为此投入大量的资金。按照规定乳猪必须从十月至一月，在山坡上吃足几个月的橡子，满足这一条件的十个月大的猪仔售价可以达到500欧元。来自Asici的兽医Manuel González："用于制造黑蹄火腿的猪，每公顷的饲养量不得超过15头。"

从小猪出生，到火腿出售，一般要经历五年时间，"有这份耐心的人实在非常有限。"因此，市场上也出现了大量所谓的"cebo"火腿，制作这种火腿的猪是食用普通饲料的。

不过，凭借橡果伊比利亚火腿的高品质还是可以赚很多钱。随着伊比利亚火腿走向世界，也有很多外国人萌生了自己制造这一美味的念头。

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凭质量取胜

Gómez von Joselito警告说，绝不应当轻易将伊比利亚黑猪拱手送人。"我们不应当让伊比利亚黑猪遍布全世界，我们的政府应当保护养猪工业。"这不仅涉及保护伊比利亚黑猪物种纯正的问题，因为伊比利亚黑猪做出的火腿味道要远远好过其他猪种。另外，也只有西班牙人才能做出伊比利亚火腿的特殊味道。

但是，对于伊比利亚火腿被"盗版"的现状，西班牙人也感到无能为力。在马德里从事餐饮业的Alberto Moya无奈地说，即便你为"伊比利亚火腿"申请了专利，那中国造的火腿还是可以改名为"西班牙火腿"。对于那些不想花高价买正品的顾客来说，他们当然会选择买替代品。