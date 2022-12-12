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伊朗伊斯兰共和国，古称波斯。
伊朗与伊拉克、土耳其、阿塞拜疆、阿富汗等国临界，在该地区及全世界具有重要的政治经济意义。伊朗现实行政教合一的政治体制，伊斯兰教在国家的政治生活中担任非常重要的角色，最高领袖是国家的最高领导人，由伊斯兰教神职人员组成的专家会议选举产生。伊朗的核计划是引起国际社会广泛关注和担忧的话题。西方国家怀疑德黑兰秘密研制核武，并因此多次实行制裁。德黑兰强调核计划是为民用。新总统鲁哈尼上台后，伊朗与国际社会在核计划问题上较内贾德任总统时期，增加了一些妥协和共识。
习近平上周访问沙特阿拉伯期间发表的中国-海合会联合声明引起伊朗政府和民间不满，伊朗外交部因此召见了中国驻伊朗大使。中国外交部对此则称，海合会国家和伊朗都是中国的朋友，并证实了国务院副总理胡春华本周展开对伊朗的访问。
目前，发生在伊朗、乌克兰的侵犯人权行为占据了媒体头条。在12月10日国际人权日之际，联合国人权事务高专提醒人们，在其他一些关注度较低的危机中，人权同样被践踏，勿忘这些不在聚光灯下的人权危机。他也首次公开谈及联合国的《新疆人权报告》。
伊朗「頭巾革命」日趨動盪。英媒近日報導，伊朗軍方為鎮壓抗爭，「差別化攻擊」女性示威者，故意朝她們的臉、胸部及下體開槍。日前，《時代雜誌》剛剛將「年度英雄」頒給了伊朗女性，不斷上街抗命的她們正面臨更多風險。
这是今年九月伊朗爆发抗议浪潮以来，外界首次获悉示威者被处死的案例。活动人士担心，今后会有更多示威者面临同样命运。与此同时，伊朗最高领袖哈梅内伊的妹妹及伊朗前总统均呼吁当局停止镇压。
阿米尼因头巾佩戴不合规被道德警察逮捕后死于拘禁所引发的伊朗全国抗议至今未能平息。重压之下，德黑兰政府不得不做出解散道德警察的决定。
伊朗当局对高通货膨胀引起的民众不满做出了反应，然而采取的措施却是提高公务员工资和指示媒体多报道正面消息。政治学者表示，糟糕的经济状况可能会引发新一轮的抗议浪潮。
前德国队主教练克林斯曼关于伊朗足球文化的言论，引起了伊朗队的不满。克林斯曼随后放低姿态，伊朗队教练和伊朗足协则称：克林斯曼应该多多了解伊朗的波斯文化。
对于伊朗的抗议浪潮，中国一如既往以「不干涉他国内政」为原则作壁上观。流亡海外的伊朗人表示，北京加入批评伊朗领导层的行列，并不会损害其利益。
联合国人权理事会通过决议对伊朗人权状况进行调查。德黑兰则表示，西方「缺乏道德信誉」，没有资格批评伊朗。
伊朗年輕女子在被警察拘留期間意外死亡的事件已經過去兩個月了，該國反對伊斯蘭主義政權的抗議運動開始逐漸式微。這一場轟轟烈烈的運動是否給伊朗帶來了改變？聽聽德黑蘭當地居民和性別研究學者怎麼説。
对伊朗国家队而言，世界杯对战英格兰的比赛关乎的不仅仅是在运动场上的成就。他们在国歌响起时，以静默表达对伊朗政权的不满。
英國軍情五處（MI5）處長週四表示，在獨裁勢力擴張及恐怖組織的威脅上，來自俄羅斯、中國和伊朗的重大威脅不斷，三國還有可能幫助彼此擴張實力。對英國而言，這三國分別造成哪些國安問題？
卡塔尔世界杯开幕在即，伊朗前"足球英雄"、在中国和德国也都相当有名气的阿里·戴伊宣布拒绝应邀赴世界杯。此前他曾公开声援伊朗国内的抗议运动。
参与镇压抗议活动的伊朗革命卫队核心成员等官员及实体面临欧盟新一轮制裁。德国多次表示支持伊朗示威者，并呼吁德黑兰结束其暴力镇压。恢复2015年伊朗核协议的前景目前难以预测。
德国总理肖尔茨对德黑兰发出严厉谴责，他质问说“是一个什么样的政府，竟然向自己的公民开枪？”这是对伊朗外长此前对柏林发出警告的回应。肖尔茨还对欧盟发出呼吁，希望对伊朗实施进一步制裁。
伊朗周六首度承认曾经向莫斯科提供无人机，但强调时间点是在乌克兰战争爆发的数月前。伊朗外长强调，若乌克兰能提出俄罗斯使用伊朗无人机袭击该国的证据，伊朗不会坐视不理。
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