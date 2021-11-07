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伊朗

伊朗伊斯兰共和国，古称波斯。

伊朗与伊拉克、土耳其、阿塞拜疆、阿富汗等国临界，在该地区及全世界具有重要的政治经济意义。伊朗现实行政教合一的政治体制，伊斯兰教在国家的政治生活中担任非常重要的角色，最高领袖是国家的最高领导人，由伊斯兰教神职人员组成的专家会议选举产生。伊朗的核计划是引起国际社会广泛关注和担忧的话题。西方国家怀疑德黑兰秘密研制核武，并因此多次实行制裁。德黑兰强调核计划是为民用。新总统鲁哈尼上台后，伊朗与国际社会在核计划问题上较内贾德任总统时期，增加了一些妥协和共识。

FILE PHOTO: Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi speaks during a joint news conference with German Chancellor Angela Merkel (not pictured) at the Chancellery in Berlin, Germany October 20, 2020. Stefanie Loos/Pool via REUTERS/File Photo

伊拉克总理官邸遭无人机攻击 07.11.2021

伊拉克总理卡迪米周日在官邸遭遇无人机袭击，军方认为这是一起未遂暗杀。卡迪米本人并未受伤。美国及伊朗纷纷谴责这起袭击事件。

Hundreds of people gather near an evacuation control checkpoint outside the Hamid Karzai International Airport, in Kabul, Afghanistan, Wednesday, Aug. 25, 2021. The Taliban wrested back control of Afghanistan nearly 20 years after they were ousted in a U.S.-led invasion following the 9/11 attacks. Their return to power has pushed many Afghans to flee, fearing reprisals from the fighters or a return to the brutal rule they imposed when they last ran the country. (AP Photo)

联合国预计将有超过50万难民逃离阿富汗 27.08.2021

联合国方面预计阿富汗将出现大规模难民潮。联合国难民署难民事务副高级专员凯利·克莱门茨周五在日内瓦表示，最严重的情况下将会有超过51.5万名阿富汗人逃离这个国家。
Meng Wanzhou, chief financial officer of Huawei, leaves home to attend her extradition hearing at B.C. Supreme Court, in Vancouver, on Monday, August 16, 2021. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

孟晚舟律师再出招 北京助一臂之力? 17.08.2021

华为首席财务官孟晚舟的律师16日在加拿大的引渡听证会上争辩说，没有证据表明孟晚舟做过导致汇丰银行遭受损失的虚假陈述。

来德国是为了逃命 去东京是为了梦想 23.07.2021

本届东京奥运会与残奥会上，有29名难民运动员参赛，他们并不代表自己的祖国。因为宗教原因流亡德国的伊朗运动员Saeid Fazloula就是其中之一。
Teherans Friedhof kauft drei neue Mercedes für reiche und VIP- Verstorbenen. Quelle: YJC Lizenz: Frei

深陷经济危机 伊朗富人数量不减反增   18.07.2021

虽深陷经济危机、普遍贫困、新冠大流行瘟疫爆发，伊朗百万富翁数量却有增无减。致富渠道？答案是：金融投机。 
Tehran, IRAN: TO GO WITH AFP STORY IRAN-JUSTICE-PRISON-SOCIT BY PIERRE CELERIER Iranian women inmates sit at their cell in the infamous Evin jail, north of Tehran, 13 June 2006. AFP PHOTO/ATTA KENARE (Photo credit should read ATTA KENARE/AFP via Getty Images)

爆发新冠疫情的伊朗女子监狱 18.07.2021

德黑兰埃温监狱最近发生的新冠感染病例，也从一个侧面展示了伊朗监狱中恶劣的卫生防疫条件以及政治犯的悲惨处境。
TOWNSVILLE, AUSTRALIA - OCTOBER 15: A United States Air Force (USAF) F-16 fighter jet performs during the T150 Defence Force Air Show on October 15, 2016 in Townsville, Australia. The Air Show forms part of Townsville's 150th celebrations. (Photo by Ian Hitchcock/Getty Images)

美军空袭伊叙境内伊朗支持的民兵组织 28.06.2021

五角大楼说，空袭针对的是位于伊拉克和叙利亚边境的作战设施，伊朗支持的民兵组织一直在利用这些设施对美国在伊拉克的利益目标发动无人机攻击。
Iran Ebrahim Raisi

七张图看一周大事 27.06.2021

伊朗选出新总统；东京奥运将近，国内反对声高涨；英俄舰机黑海对峙；香港《苹果日报》停刊——本周有哪些国际大事？
Deputy Secretary General and Political Director of the European External Action Service (EEAS), Enrique Mora, leaves the 'Grand Hotel Wien' where closed-door nuclear talks with Iran were taking place in Vienna, Austria, Wednesday, May 19, 2021. World powers have held a fourth round of high-level talks aimed at bringing the United States back into a landmark nuclear deal with Iran. Both sides suggested a resolution was possible but major stumbling blocks remain. (AP Photo/Lisa Leutner)

恢复核协议有进展 伊朗新政府添变数 21.06.2021

参与伊朗核协议谈判的各国代表20日完成第六轮谈判，各方都表示距离达成协议更进一步，但仍有一些歧见必须透过与各国政府协商来解决。
Ebrahim Raisi, a candidate in Iran's presidential elections, casts his vote at a polling station in Tehran, Iran Friday, June 18, 2021. Iran began voting Friday in a presidential election tipped in the favor of a hard-line protege of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, fueling public apathy and sparking calls for a boycott in the Islamic Republic. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

伊朗大选：强硬派莱西将成为新总统 19.06.2021

正处严重经济危机中的伊朗选出一名新总统。迄今计票结果显示，保守派人士、司法总监莱西一如预期胜选。

19/02/2021. London, United Kingdom. Prime Minister Boris Johnson host a meeting of the G7 leaders via video conference in 10 Downing Street., Credit:Simon Dawson / Avalon

重新确立西方影响力：G7外长举行面对面会晤 03.05.2021

七国集团外长本周一聚首伦敦，举行新冠疫情爆发以来首度面对面会谈，焦点包括疫情后的经济复苏、气候变化、朝鲜及伊朗问题，如何与中国和俄罗斯打交道等等。轮值主席国英国表示，这一周是西方重新确立影响力的机会。
ARCHIV - Das Logo des Software-Unternehmens SAP ist am 22.05.2012 in Walldorf (Baden-Württemberg) an einer Einfahrt zur Konzernzentrale zu sehen. Foto: Uwe Anspach/dpa (zu dpa SAP legt-Quartalsbericht mit Aufschlüssen zur Kostenlage vor vom 20.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/U. Anspach

违反美国对伊朗制裁令 德国软件巨头接受罚款 30.04.2021

德国软件巨头SAP将为向伊朗违规出口软件支付超过800万美元的罚款。美国司法部说，如果该公司没有主动交代，那么它将面临更加严重的后果。
National Flag of the Peoples Republic of China Wind

美发布情报报告 中国居美国安全威胁之首 14.04.2021

美国国家情报总监办公室发布的《2021年度威胁评估》当中指出，中国和俄罗斯是美国国家安全的主要挑战，他们尤其在意中国在全球扩展自己的影响力。但报告认为，美国目前不会同中俄卷入军事冲突。
Hassan Rohani Iran Iranischer Staatpräsident hassan Rohani Quelle: isna, irna

谈判紧要关头 伊朗议会指控总统鲁哈尼违法 11.04.2021

伊朗国内的政治斗争近期日趋激烈。伊朗伊斯兰议会日前指责温和派总统鲁哈尼“蔑视法律”。外界猜测，这与正在维也纳举行的新一轮伊朗核问题谈判有关。伊朗即将举行的总统大选也是重要因素。
A police officer stands guard near the entrance of the Grand Hotel in Vienna on April 6, 2021, where diplomats of the EU, China, Russia and Iran hold talks. - The US will participate in discussions in Vienna to try to save the international agreement on Iranian nuclear power. However, they will not be at the same table as Tehran and it is the Europeans who will serve as intermediaries between the two parties, in the hope of achieving concrete results after two months of impasse. (Photo by JOE KLAMAR / AFP) (Photo by JOE KLAMAR/AFP via Getty Images)

制裁重创伊朗经济 中国填补市场空白 10.04.2021

围绕伊朗核问题的谈判正在慢慢重启，美国何时才能解除制裁还是一个未知数。与此同时，中国正利用美国制裁的时机，积极填补西方企业撤离后在伊朗市场留下的空白。
VIENNA, AUSTRIA - APRIL 06: Enrique Mora (2nd L), Deputy Secretary-General of EEAS, Iranian Deputy Foreign Minister Seyyed Abbas Araghchi (4th L) and representatives of the European Union and Iran attend the Iran nuclear resume talks at the Grand Hotel in Vienna, Austria on April 06, 2021. Askin Kiyagan / Anadolu Agency

伊朗与世界大国就重启核协议进行「建设性」会谈 07.04.2021

伊朗与德国丶中国丶法国丶英国和俄罗斯等国周二在维也纳举行「建设性」的会谈，讨论如何恢复伊朗核协议。作为中间人的欧盟预期，未来将经历一段「複杂的过程」。
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