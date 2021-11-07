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伊朗伊斯兰共和国，古称波斯。
伊朗与伊拉克、土耳其、阿塞拜疆、阿富汗等国临界，在该地区及全世界具有重要的政治经济意义。伊朗现实行政教合一的政治体制，伊斯兰教在国家的政治生活中担任非常重要的角色，最高领袖是国家的最高领导人，由伊斯兰教神职人员组成的专家会议选举产生。伊朗的核计划是引起国际社会广泛关注和担忧的话题。西方国家怀疑德黑兰秘密研制核武，并因此多次实行制裁。德黑兰强调核计划是为民用。新总统鲁哈尼上台后，伊朗与国际社会在核计划问题上较内贾德任总统时期，增加了一些妥协和共识。
伊拉克总理卡迪米周日在官邸遭遇无人机袭击，军方认为这是一起未遂暗杀。卡迪米本人并未受伤。美国及伊朗纷纷谴责这起袭击事件。
联合国方面预计阿富汗将出现大规模难民潮。联合国难民署难民事务副高级专员凯利·克莱门茨周五在日内瓦表示，最严重的情况下将会有超过51.5万名阿富汗人逃离这个国家。
华为首席财务官孟晚舟的律师16日在加拿大的引渡听证会上争辩说，没有证据表明孟晚舟做过导致汇丰银行遭受损失的虚假陈述。
本届东京奥运会与残奥会上，有29名难民运动员参赛，他们并不代表自己的祖国。因为宗教原因流亡德国的伊朗运动员Saeid Fazloula就是其中之一。
虽深陷经济危机、普遍贫困、新冠大流行瘟疫爆发，伊朗百万富翁数量却有增无减。致富渠道？答案是：金融投机。
德黑兰埃温监狱最近发生的新冠感染病例，也从一个侧面展示了伊朗监狱中恶劣的卫生防疫条件以及政治犯的悲惨处境。
五角大楼说，空袭针对的是位于伊拉克和叙利亚边境的作战设施，伊朗支持的民兵组织一直在利用这些设施对美国在伊拉克的利益目标发动无人机攻击。
伊朗选出新总统；东京奥运将近，国内反对声高涨；英俄舰机黑海对峙；香港《苹果日报》停刊——本周有哪些国际大事？
参与伊朗核协议谈判的各国代表20日完成第六轮谈判，各方都表示距离达成协议更进一步，但仍有一些歧见必须透过与各国政府协商来解决。
正处严重经济危机中的伊朗选出一名新总统。迄今计票结果显示，保守派人士、司法总监莱西一如预期胜选。
七国集团外长本周一聚首伦敦，举行新冠疫情爆发以来首度面对面会谈，焦点包括疫情后的经济复苏、气候变化、朝鲜及伊朗问题，如何与中国和俄罗斯打交道等等。轮值主席国英国表示，这一周是西方重新确立影响力的机会。
德国软件巨头SAP将为向伊朗违规出口软件支付超过800万美元的罚款。美国司法部说，如果该公司没有主动交代，那么它将面临更加严重的后果。
美国国家情报总监办公室发布的《2021年度威胁评估》当中指出，中国和俄罗斯是美国国家安全的主要挑战，他们尤其在意中国在全球扩展自己的影响力。但报告认为，美国目前不会同中俄卷入军事冲突。
伊朗国内的政治斗争近期日趋激烈。伊朗伊斯兰议会日前指责温和派总统鲁哈尼“蔑视法律”。外界猜测，这与正在维也纳举行的新一轮伊朗核问题谈判有关。伊朗即将举行的总统大选也是重要因素。
围绕伊朗核问题的谈判正在慢慢重启，美国何时才能解除制裁还是一个未知数。与此同时，中国正利用美国制裁的时机，积极填补西方企业撤离后在伊朗市场留下的空白。
伊朗与德国丶中国丶法国丶英国和俄罗斯等国周二在维也纳举行「建设性」的会谈，讨论如何恢复伊朗核协议。作为中间人的欧盟预期，未来将经历一段「複杂的过程」。
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