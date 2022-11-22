为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
伊朗伊斯兰共和国，古称波斯。
伊朗与伊拉克、土耳其、阿塞拜疆、阿富汗等国临界，在该地区及全世界具有重要的政治经济意义。伊朗现实行政教合一的政治体制，伊斯兰教在国家的政治生活中担任非常重要的角色，最高领袖是国家的最高领导人，由伊斯兰教神职人员组成的专家会议选举产生。伊朗的核计划是引起国际社会广泛关注和担忧的话题。西方国家怀疑德黑兰秘密研制核武，并因此多次实行制裁。德黑兰强调核计划是为民用。新总统鲁哈尼上台后，伊朗与国际社会在核计划问题上较内贾德任总统时期，增加了一些妥协和共识。
对伊朗国家队而言，世界杯对战英格兰的比赛关乎的不仅仅是在运动场上的成就。他们在国歌响起时，以静默表达对伊朗政权的不满。
英國軍情五處（MI5）處長週四表示，在獨裁勢力擴張及恐怖組織的威脅上，來自俄羅斯、中國和伊朗的重大威脅不斷，三國還有可能幫助彼此擴張實力。對英國而言，這三國分別造成哪些國安問題？
卡塔尔世界杯开幕在即，伊朗前"足球英雄"、在中国和德国也都相当有名气的阿里·戴伊宣布拒绝应邀赴世界杯。此前他曾公开声援伊朗国内的抗议运动。
参与镇压抗议活动的伊朗革命卫队核心成员等官员及实体面临欧盟新一轮制裁。德国多次表示支持伊朗示威者，并呼吁德黑兰结束其暴力镇压。恢复2015年伊朗核协议的前景目前难以预测。
德国总理肖尔茨对德黑兰发出严厉谴责，他质问说“是一个什么样的政府，竟然向自己的公民开枪？”这是对伊朗外长此前对柏林发出警告的回应。肖尔茨还对欧盟发出呼吁，希望对伊朗实施进一步制裁。
伊朗周六首度承认曾经向莫斯科提供无人机，但强调时间点是在乌克兰战争爆发的数月前。伊朗外长强调，若乌克兰能提出俄罗斯使用伊朗无人机袭击该国的证据，伊朗不会坐视不理。
七国集团的外长们在德国西部小城明斯特结束了为期两天的峰会。在会后的一份联合声明中，G7外长们重申台湾海峡和平与稳定的重要性，并呼吁和平解决两岸问题。
七国集团外长本周在德国举行会议，讨论如何在俄罗斯对乌克兰攻击加剧、中国日益强硬和伊朗镇压抗议者的背景下，更好地调整政策、保持团结一致。德国外长周四表示，G7“准备承认中国是‘竞争者’和‘对手’”。
伊朗女孩阿米尼之死掀起抗议浪潮后，德黑兰政府多次切断该国网络。断网和言论审查在伊朗已是屡见不鲜的情况。如今伊朗有意汲取中国经验打造国家内网，筑起伊朗版的“防火长城”。
伊朗的民众抗议运动仍在持续。有约一千人因参加示威活动在德黑兰受到起诉。德国总理肖尔茨和外长贝尔博克均表示，考虑对伊朗进一步制裁。
德国两家权威经济研究所的最新研究报告显示，虽然中国、印度等大经济体并未参与国际社会对俄罗斯和伊朗的制裁，但制裁已明显让俄罗斯和伊朗的社会富裕程度下降。
伊朗外交部宣布对一些欧洲政治家、记者、机构和公司进行制裁，其中包括了德国之声的波斯语编辑部员工。
俄罗斯在侵乌战争中大量投入伊朗无人机袭击该国供电供水设施以及民用住宅，目的是在冬季前将乌克兰变成一片废墟，让大量难民涌入西方国家。
《华盛顿邮报》援引知情人士表示，FBI今年夏天在特朗普海湖庄园突击查获的文件中，包含有关中国和伊朗的高度机密文件。消息人士还透露，若文件泄露，或会暴露美国希望对外保密的情报收集方式。
瑞士非二元性别作家洛里松（Kim de l'Horizon）以首部小说《血书》获得2022年德国图书奖。他将该奖项献给正在为自己的权利而抗争的伊朗妇女。
在10月16日于韩国举行的亚洲攀岩锦标赛中，伊朗竞技攀岩运动员雷卡比露发参赛，被认为是声援国内抗议运动的“英雄壮举”。她为此发表了“道歉”声明，女权活动人士认为这是因为她受到了伊朗政府的胁迫。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式