伊朗伊斯兰共和国，古称波斯。

伊朗与伊拉克、土耳其、阿塞拜疆、阿富汗等国临界，在该地区及全世界具有重要的政治经济意义。伊朗现实行政教合一的政治体制，伊斯兰教在国家的政治生活中担任非常重要的角色，最高领袖是国家的最高领导人，由伊斯兰教神职人员组成的专家会议选举产生。伊朗的核计划是引起国际社会广泛关注和担忧的话题。西方国家怀疑德黑兰秘密研制核武，并因此多次实行制裁。德黑兰强调核计划是为民用。新总统鲁哈尼上台后，伊朗与国际社会在核计划问题上较内贾德任总统时期，增加了一些妥协和共识。