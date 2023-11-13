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伊朗伊斯兰共和国，古称波斯。
伊朗与伊拉克、土耳其、阿塞拜疆、阿富汗等国临界，在该地区及全世界具有重要的政治经济意义。伊朗现实行政教合一的政治体制，伊斯兰教在国家的政治生活中担任非常重要的角色，最高领袖是国家的最高领导人，由伊斯兰教神职人员组成的专家会议选举产生。伊朗的核计划是引起国际社会广泛关注和担忧的话题。西方国家怀疑德黑兰秘密研制核武，并因此多次实行制裁。德黑兰强调核计划是为民用。新总统鲁哈尼上台后，伊朗与国际社会在核计划问题上较内贾德任总统时期，增加了一些妥协和共识。
美国国防部称，再次对叙利亚境内亲伊朗组织相关的设施实施了空袭。数周来，亲伊朗的民兵组织一直在袭击驻伊拉克和叙利亚的美军，造成数十名美军士兵受伤。
以色列总理内坦尼雅胡强调，哈马斯若不释放人质就不会有停火。以色列军方称，在10小时激战后占领了哈马斯在加沙北部的一个基地。周三，约5万人从加沙北部逃到加沙南部。如何援助加沙平民正是50多个国家和国际组织代表目前在巴黎讨论的议题。
《世界报》发表文章称，在俄乌战争和以哈冲突吸引了举世的目光之时，中国在南中国海发生的碰船事件几乎没有引起注意。此外，中国宣布主席令，免去在任七个月的李尚福国防部长职务，受到德媒的广泛关注。
愈演愈烈的中东危机，是否会分散美国对俄乌战争的注意力？华盛顿能否兼顾乌克兰和以色列，为何又与遏制中国的战略息息相关？曾任驻欧美军总司令的霍奇斯(Ben Hodges)对德国之声阐述了其中错综复杂的关联。
时评人邓聿文认为，在以色列对哈马斯发动地面战后，真要让中国去约束伊朗不要攻击以色列，美中达成某种交易反而是有可能的。
欧洲议会将本年度的萨哈罗夫奖追授予伊朗女孩阿米尼以及她的死亡所掀起的“妇女、生命和自由”运动。2022年9月，阿米尼被道德警察逮捕后在拘押期间死亡，引发全伊朗大规模抗议活动。
哈马斯对以色列发动恐怖袭击，中东局势再度趋于紧张之后，美国、欧盟和中国均表示愿意提供帮助，以制止暴力的进一步升级。那么，中东地区的其他国家又能在这场危机中发挥什么作用呢？
美国国务卿布林肯在中东进行穿梭外交的同时，已将第二艘航母派向中东。北京则分别同该地重要国家伊朗和沙特就目前的冲突交换意见并明确表态。
极端伊斯兰组织哈马斯对以色列发动恐袭后，中东多国民众上街抗议，声援巴勒斯坦。与此同时，一些欧洲国家的安全当局表示，欧洲的反犹情绪升温趋势。
纳尔吉斯·穆罕默迪获得诺贝尔和平奖标志着长达数十年的伊朗女权运动的一个里程碑，再次引起人们对去年激励全球的“妇女、生命、自由”抗议活动的关注。
继中国人权捍卫者刘晓波之后，挪威诺贝尔委员会再一次将诺贝尔和平奖颁发给正在狱中服刑的人权活动家：纳尔吉斯·穆罕默迪。她的获奖理由是反抗伊朗妇女遭受的压迫，以及为促进所有人的人权和自由而斗争。
一年前，22岁的伊朗女孩阿米尼在被警察拘留期间丧生。她的死亡在伊朗引发了一场抗议浪潮，示威活动给伊朗带来了一些变化。
诺贝尔基金会宣布撤销对俄罗斯、白俄罗斯和伊朗大使参加今年诺贝尔奖颁奖典礼的邀请。俄罗斯和白俄罗斯两国运动员通过参加杭州亚运会获取参加2024年巴黎奥运会资格的打算落空，国际奥委会宣布“因技术原因不可行”。
10个月前，阿米尼之死在伊朗引发全国规模的抗议活动之后，伊朗许多妇女不再戴头巾。伊朗警方宣布，道德警察重返街头，严格执行着装规定。
伊朗司法部表示，两名参与去年10月发生的沙赫切拉陵墓袭击事件的男子周六（7月8日）被执行死刑。国际特赦组织等人权组织称，伊朗每年被执行死刑的人数仅次于中国，位居全球第二。
4日的峰會上，上海合作組織正式納入伊朗為成員國，並替白俄羅斯未來的加入鋪路。在會後的宣言內，該組織強調加強合作、反對集團對抗，但其組織內部仍存在分歧。
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