伊朗驻叙利亚大使馆遭以色列空袭：你需要了解的4个问题

（德国之声中文网）本周一（4月1日），位于大马士革西部费耶兹·曼苏尔路（Fayez-Mansour-Road）上的伊朗驻叙利亚大使馆领馆大楼发生爆炸。据最新消息，该建筑被完全炸毁，并造成至少13人死亡，其中包括两名伊朗革命卫队（IRGC）的高级成员：圣城旅（Al-Kuds）高级指挥官扎赫迪（Mohammed-Resa Sahedi）及其副手拉希米（Mohammed Hadi Hadschi Rahimi）。扎赫迪据称与真主党领袖纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）关系尤为密切。

伊朗驻叙利亚大使阿克巴里（Hossein Akbari）的官邸也在遭袭建筑内。但阿克巴里本人在袭击发生时位于领馆旁的大使馆主楼内，因而得以幸免。阿克巴里表示，以军F-35战斗机以很短的时间间隔发射了6枚导弹，击中领馆大楼。叙利亚国防部称，导弹发射自被以色列占领的戈兰高地。

圣城旅（Al-Kuds）是什么组织？

此次空袭对伊朗是一次重大打击。圣城旅是伊朗革命卫队（IRGC）专门从事海外行动的精锐部队。根据官方说法，其拥有大约5000名成员，且直接听令于伊朗最高领袖哈梅内伊（Ajatollah Ali Khamenei）。圣城旅成立于1980年代伊朗-伊拉克战争时期，旨在将1979年的伊斯兰革命目标推广至整个穆斯林世界。

伊朗革命卫队成员在德黑兰举行的伊斯兰革命周年庆典上

“Al-Kuds”（al-Quds）是耶路撒冷的阿拉伯语名称，夺回这座对犹太人、基督徒和穆斯林来说都是圣地的城市是该组织的主要长期目标之一。圣城旅与其他激进伊斯兰、反以色列组织合作，比如哈马斯或黎巴嫩真主党。与哈马斯和真主党一样，圣城旅也被美国列为恐怖组织，但尚未被欧盟列入恐怖组织名单。圣城旅高级成员经常作为“军事顾问”活跃在伊拉克、叙利亚和黎巴嫩地区，协调那里的军事和准军事行动，从而扩大德黑兰对这些国家的影响力。

叙利亚和伊朗如何回应？

伊朗最高精神领袖哈梅内伊和伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）指认以色列为空袭发动者，并威胁进行报复。莱希在总统办公室发布的一份声明中称，这种“卑鄙的罪行”将“不会不了了之”，并谴责发生在大马士革的袭击是“非人道的、侵略性的、可耻的入侵行为”，以及“公然违反国际规则”。叙利亚真主党也表示，大马士革空袭“不会没有后果”。

多个阿拉伯国家以及俄罗斯和中国都对该袭击事件进行了谴责，称外交机构的安全不容侵犯。应俄罗斯要求，联合国安理会于周二就此次袭击召开紧急会议。

为什么以色列越来越频繁地将叙利亚作为袭击目标？

以色列军队通常不对发生在叙利亚的袭击事件发表评论，此次事件也同样未做置评。但以军经常对叙利亚和黎巴嫩境内目标进行轰炸，目的在于遏制德黑兰在该地区日益增长的军事影响力。自加沙战争爆发以来，袭击数量有所增加。上周日，以色列向大马士革附近的一个军事研究机构发射了四枚火箭弹。两天前，以色列向叙利亚西北省阿勒颇多个目标发动空袭，造成50多人丧生，据信其中大部分是叙利亚军事人员和真主党民兵。





以色列或其盟国已多次对圣城旅高级成员进行定点暗杀。四年前，伊朗圣城旅最具影响力的将领之一苏莱曼尼（Ghassem Soleimani）在巴格达遭美国无人机袭击身亡。此次大马士革袭击事件尤其引人关注的原因是遭袭对象为伊朗大使馆——法律上属于国家领土的延申，因而此次袭击等同于在伊朗领土上进行。

冲突进一步升级的风险有多大？

德黑兰方面做出的回应中出现越来越多的声音表示将不排除采取军事行动进行报复。伊朗驻联合国大使埃尔沙迪（Zahra Ershadi）在袭击发生数小时后致联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）的信中写道：“根据国际法和《联合国宪章》，伊朗保留对这种可耻行为做出坚决回应的合法和固有权利。”

柏林科学与政治基金会（SWP）访问学者哈米德雷达·阿齐兹（Hamidreda Azizi）在社交媒体平台X上的一篇帖子称此次以色列空袭伊朗大使馆事件呈现出了一种“新的特质”，并导致伊朗和以色列之间的紧张局势显著加剧。

阿齐兹认为，此次驻大马士革使馆遭袭事件将被伊朗强硬派视为“直接宣战”。事实上，据阿齐兹观察，以色列军队的打击目标发生了转变。以色列过去避免与伊朗军事目标发生直接对抗。加沙战争爆发后，以色列才开始更多地将其邻国内的伊朗高级指挥官列做打击目标。

此外，阿齐兹表示，德黑兰现在处于两难境地。若缺乏回应，伊朗在其盟友中的地位将会受到严重削弱，并使其军队和指挥官受到进一步袭击的威胁。因此，德黑兰可能被迫作出军事回应。但这种可能性有多大目前尚未可知。

伊朗将军苏莱曼尼追悼会万人空巷

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