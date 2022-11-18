 伊朗首度承认曾向俄罗斯提供无人机 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.11.2022

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伊朗首度承认曾向俄罗斯提供无人机

伊朗周六首度承认曾经向莫斯科提供无人机，但强调时间点是在乌克兰战争爆发的数月前。伊朗外长强调，若乌克兰能提出俄罗斯使用伊朗无人机袭击该国的证据，伊朗不会坐视不理。

伊朗外交部长阿卜杜拉希扬表示，该国曾经向俄罗斯提供少量无人机

伊朗外交部长阿卜杜拉希扬表示，该国曾经向俄罗斯提供"少量"无人机

（德国之声中文网）伊朗外交部长阿卜杜拉希扬（Hossein Amirabdollahian）周六表示，该国曾经向俄罗斯提供"少量"无人机，但时间是在2月24日俄罗斯入侵乌克兰的几个月前。

他还指责部分西方国家夸大其词称伊朗向俄罗斯提供导弹和无人机。

“导弹的部分完全是错误的。”伊通社（IRNA）引述阿卜杜拉希扬称：“无人机的部分是真的。我们是在乌克兰战争发生的数月前向俄罗斯提供了少量的无人机。”

今年10月，两名伊朗高层官员及两名伊朗外交官曾对路透社表示，伊朗还承诺提供俄罗斯地对地导弹，此外还将供应更多无人机。

《华盛顿邮报》10月16日曾报道称，伊朗正准备向俄罗斯输送导弹。

乌克兰指控俄罗斯使用伊朗制无人机发动袭击

乌克兰指控俄罗斯使用伊朗制无人机发动袭击

这是伊朗首次承认向俄罗斯提供无人机。乌克兰及其西方盟友指控俄罗斯最近几周使用伊朗制造的无人机袭击乌克兰，但遭到德黑兰驳斥。

本周稍早前，伊朗驻联合国大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）批评相关指控“毫无根据”，并重申伊朗对战争保持中立立场。美国及其在安理会中的西方盟友呼吁联合国秘书长古特雷斯调查俄罗斯是否用伊朗无人机攻击乌克兰平民。

乌克兰在近几周通报称，针对民用基础设施的无人机袭击事件激增，特别是针对发电站和水坝的攻击，而且使用的是伊朗制造的"见证者-136"无人机（Shahed-136）。俄罗斯则否认用伊朗无人机袭击乌克兰。

10月17日，基辅一栋民宅遭到俄罗斯无人机袭击，救援人员正进行搜救

10月17日，基辅一栋民宅遭到俄罗斯无人机袭击，救援人员正进行搜救

阿卜杜拉希扬周六承认向俄罗斯提供无人机的同时还强调，伊朗对俄罗斯在乌克兰使用无人机一事毫不知情，而且该国仍然致力于制止冲突。

他表示上周已与乌克兰外长通过电话，双方同意若乌克兰若找到俄罗斯在乌使用伊朗无人机的证据将会提供给伊朗。“如果证明俄罗斯将伊朗无人机用于乌克兰战争，我们不会无动于衷。”

基辅指称，迄今已有约400架伊朗制无人机被用于袭击乌克兰平民及基础设施，而莫斯科已经订购约2000架无人机。

鉴于伊朗涉嫌向俄罗斯输送武器，基辅九月决定降低与德黑兰的外交关系级别。欧盟及英国十月下旬则宣布制裁涉嫌向俄罗斯提供无人机的三名伊朗高级将领及一家伊朗无人机制造商。

（路透社、美联社、法新社）

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