伊朗革命卫队：全力抗疫 不忘作秀

（德国之声中文网）在新冠疫情严峻的伊朗，头戴防毒面具、身穿防护服的伊朗革命卫队队员正在对街道和医院进行喷雾消毒。他们的指挥官似乎在期望随之被喷灭的还有民众的怒火。今年1月，伊斯兰革命卫队击落了一家在德黑兰起飞的乌克兰客机，造成全机176人罹难，其中大多为伊朗人。虽然军方事后强调是"误击"，但是依旧引发民众的强烈不满。另外，去年11月动乱中丧生的示威者人数至今仍然不详，政府深陷信任危机。

新冠疫情在伊朗爆发后，伊朗多名高官政要接连确诊的同时，该国也成为全球新冠疫情死亡率最高的国家之一。然而，革命卫队的首要任务依旧是确保政府以及自身权力的稳固。民众对政府不断加深的不信任成为目前伊朗领导人的一大挑战。

革命卫队"首当其冲"

伊朗革命卫队旗下的志愿准军事部队巴斯基 （Basij） 的指挥官戈拉姆雷扎·苏莱曼尼（Gholamreza Soleimani）表示："我们已经准备了相关医疗场所和专业骨干投身这场圣战。" 军方参与应对重大灾难在伊朗并不罕见。目前外界估计，伊朗革命卫队拥兵至少12.5万人，另有约60万预备志愿兵，经常在该国遭遇的地震中发挥作用。去年伊朗爆发洪灾期间，军方也参与了救援行动。

在上世纪80年代持续八年的两伊战争中，拥有病毒学家的伊朗革命卫队曾应对了来自伊拉克的化学武器。战后，伊朗革命卫队涉足本国经济参与国家重建。

美国海军研究生院助理教授、伊朗革命卫队研究专家奥斯托瓦（Afshon Ostovar）分析说："当伊朗政权受到威胁时，伊朗革命卫队自视为抵抗这些威胁的领导机构。不论是面对民众抗议、敌对国家还是病毒疫情，伊朗革命卫队总会公开将自己标榜为伊朗前线卫士。"

"也是一场政治表演"

如今，伊朗革命卫队控制着该国的大量经济资源，包括伊朗实力雄厚的哈塔姆·安比亚（Khatam al-Anbiya）建设集团。关于伊朗革命卫队控制的经济总量尚存争议：低到10%，高达40%，各种猜测比比皆是。然而，在危机时期，尤其在面对美国的严厉制裁时，伊朗政府需要革命卫队的经济实力。

目前，革命卫队已进驻该国灾情严重的德黑兰、拉什特和库姆市。他们迅速搭建了临时医院、并成立抗疫总部，配备了专门应对生化武器和网络攻击的"现代战争部队"。

除了展开消毒工作，伊朗革命卫队还参与了打击囤积医疗用品行为的活动。奥斯托瓦认为，他们在抗疫行动中的努力同时也是一场政治表演。

军方发布的政治宣传照片上出现医护人员和士兵同时在散兵坑的画面。这种反差加大了民众对政府的嘲笑。美国总统特朗普单方面宣布退出伊朗核协议后，伊朗政府的威望在民众心中已遭到削弱。

在一个广为流传的视频中，一名伊朗医院的志愿者表示她的母亲对她说："现在，医院是伊朗的前线。如果你离开前线，你就是逃兵，我家不欢迎逃兵。"这样的精神对之前饱受批评的革命卫队成员而言无疑是一种慰藉。

伊朗革命卫队正在给德黑兰街头的一台自动取款机消毒

"病毒可能是美国生物入侵的产物"

美国智库兰德公司（ RAND Corp）伊朗问题专家阿丽亚娜·塔巴塔拜（Ariane Tabatabai）指出："新冠疫情爆发后，出现了许多处理不当的问题，革命卫队现在以救赎者的姿态世人。当然，想要改变袭击客机以来的局面并不为过，但是，这将是一个艰巨的任务，因为两件事都是毫不称职和处理不当的例证。"

伊朗如今面临的风险显而易见。如果伊朗无法控制新冠疫情，受到威胁的不仅是革命卫队的名声。高官政要接连确诊，德黑兰权力高层和医院前线受到影响，革命卫队成员也难逃感染厄运。

这种情况下，伊朗革命卫队依然发表了毫无根据的阴谋论。总司令萨拉米（Hossein Salami）在伊朗部克尔曼省（Kerman）的一场活动上公开表示："我们将在抗击这种病毒的战斗中取得胜利。这种病毒可能是美国生物入侵的产物。它首先传播到中国，然后传播到伊朗和世界其他地方。"他还强调："美国必须知道，如果它做了这些事，病毒也会让美国自食恶果。"

尽管如此，伊朗革命卫队的力量意味着它将继续处于应对病毒危机的前线和中心位置。政治风险调查公司欧亚集团（Eurasia Group）分析认为，如果疫情持续至7月，伊朗革命卫队只会更加强大。

安静/任琛（美联社）