伊朗阅兵式遭枪击多人死亡

（德国之声中文网）据伊通社报道，一个武装团伙在阿瓦斯市举行阅兵式期间向革命卫队开枪，至少导致24人死亡，超过50人受伤。据称武装团伙是在附近的公园内对士兵进行的伏击。

或许与"伊斯兰国"有关

阿瓦斯市位于伊朗西南部，是这一石油资源丰富地区的省会。为数不多的报道称，袭击者是一个英文名字叫"Takfiri Gunmen"的武装团伙，可能与"伊斯兰国"有联系。案发后袭击者逃亡，但是安全力量正在进行追捕。观察员认为这是一次恐怖袭击。

袭击现场妇女和儿童的生命安全受到威胁

本周六，伊朗全国各地都在举行阅兵式等各种活动纪念两伊战争爆发这一历史事件。伊朗与其邻国伊拉克的这场战争于1980年爆发，直到1988年才结束。

伊朗外长萨里夫（Mohamed Dschawad Sarif）谴责了阿瓦斯的袭击事件并威胁案犯将自食其果。萨里夫发表推文说："是由外国政府招募、培训、武装和资助的恐怖分子袭击了阿瓦斯。"萨里夫没有指明某一国家的名字。此外，他还指责该地区的"恐怖赞助商及其美国主子"对袭击负责并宣布伊朗将迅速和持久的做出反应。

与美国对峙



与此同时，伊朗总统哈桑·罗哈尼（Hassan Rohani）宣布扩大伊朗的导弹计划。 罗哈尼在首都德黑兰的阅兵式上说，伊朗永远不会削弱其防御能力。 其他国家的恼火表明，导弹是"我们最有效的武器"。 鉴于伊朗与美国的对抗，罗哈尼补充说，美国总统特朗普将在与伊朗的冲突中失败，就像前伊拉克统治者萨达姆侯赛因一样。



李京慧 / 任琛（德新社、路透社、法新社）