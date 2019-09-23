 伊朗释放英国油轮 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.09.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

伊朗释放英国油轮

值联合国大会周之际，伊朗继续发出和解信号。不过，鲁哈尼总统是否能以此争取人心，却值得怀疑。美国方面未做出任何反应。

Iran - Öltanker Stena Impero in der Straße von Hormus (picture alliance/dpa/ISNA/M. Akhoundi)

英国油轮"史丹纳帝国号"

DW.COM

没收在直布罗陀海峡的伊朗油轮未遂之后，现在美国正在增加压力。根据美国政府的意愿，这艘船不能在地中海的任何地方靠岸，否则会产生严重后果。 (21.08.2019)

继七月中旬伊朗扣押一艘英国油轮后，伊朗官方媒体宣布，7月末又在波斯湾扣押了一艘外国油轮。 (04.08.2019)

（德国之声中文网）伊朗总统宣布，7月中旬在霍尔木兹海峡被扣押的英国油轮"史丹纳帝国号"将"获释"。政府发言人阿里∙拉比埃（Ali Rabiei）表示，司法调查已经结束，该油轮的违规行为得到"原谅"。7月19日，伊朗革命卫队以"史丹纳帝国号"无视海湾海事法规为由将其扣押。伊朗政府称，对该油轮在阿巴斯港的司法调查为时65天。

伊朗总统鲁哈尼希望在纽约联大辩论期间为伊朗寻求支持。飞往纽约前，鲁哈尼在德黑兰梅赫拉巴德国际机场表示，他将告诉世界各国人民，针对伊朗采取了多么残酷的措施。这一表态针对美国的制裁。

由于美国方面给伊朗代表团发放签证的时间拖延，鲁哈尼和外长赛义夫是否将与会一直打上问号。鲁哈尼强调，参加联大辩论，进行对话对该国至关重要。他还宣布将拿出一个海湾和平计划并呼吁海湾国家支持这项地区安全倡议。他同时表示反对西方国家干涉该地区。

自美国单方面退出与伊朗的国际协议并且对该国采取新的贸易和金融制裁后，海湾局势不断升级。英国首相约翰逊认为伊朗是沙特石油设施遭到空袭的幕后黑手。他说，在英国看来，伊朗很可能应该对袭击负责。这和美国的观点一致。也门什叶派胡塞武装宣称对袭击负责。作为对此次空袭的反应，美国宣布将加强在该地区驻军。

 

乐然/洪沙（德新社、路透社、法新社）

广告

媒体看中国

China Peking Wing Loong (picture-alliance/dpa/A. Wong)

德语媒体：实现中国梦 全靠数学好?

《法兰克福汇报》注意到，即将迎来70周年国庆日的中国，近期却草木皆兵。《世界报》则认为，中国在高科技领域之所以能迅速赶超，是因为拥有更多的数学人才。  