（德国之声中文网）伊朗总统宣布，7月中旬在霍尔木兹海峡被扣押的英国油轮"史丹纳帝国号"将"获释"。政府发言人阿里∙拉比埃（Ali Rabiei）表示，司法调查已经结束，该油轮的违规行为得到"原谅"。7月19日，伊朗革命卫队以"史丹纳帝国号"无视海湾海事法规为由将其扣押。伊朗政府称，对该油轮在阿巴斯港的司法调查为时65天。

伊朗总统鲁哈尼希望在纽约联大辩论期间为伊朗寻求支持。飞往纽约前，鲁哈尼在德黑兰梅赫拉巴德国际机场表示，他将告诉世界各国人民，针对伊朗采取了多么残酷的措施。这一表态针对美国的制裁。

由于美国方面给伊朗代表团发放签证的时间拖延，鲁哈尼和外长赛义夫是否将与会一直打上问号。鲁哈尼强调，参加联大辩论，进行对话对该国至关重要。他还宣布将拿出一个海湾和平计划并呼吁海湾国家支持这项地区安全倡议。他同时表示反对西方国家干涉该地区。

自美国单方面退出与伊朗的国际协议并且对该国采取新的贸易和金融制裁后，海湾局势不断升级。英国首相约翰逊认为伊朗是沙特石油设施遭到空袭的幕后黑手。他说，在英国看来，伊朗很可能应该对袭击负责。这和美国的观点一致。也门什叶派胡塞武装宣称对袭击负责。作为对此次空袭的反应，美国宣布将加强在该地区驻军。

乐然/洪沙（德新社、路透社、法新社）