伊朗道德警察重返街头 女性必须戴头巾

（德国之声中文网）伊朗警方宣布恢复巡逻，执行严格的着装规定，要求女性在公共场合遮盖头发。周日（7月16），在德黑兰，可以看到男女道德警察开着带有标记的警车在街道上巡逻。

据官方通讯社伊通社（IRNA）报道，警方发言人阿尔梅赫迪（Saeed Montazer Almehdi）表示："警方将派出警车和步行警察进行巡逻，对那些不服从警方命令、不顾穿着违规后果的人发出警告，采取法律措施，并将其移送司法部门。"

整整10个月前（2022年9月16日），22岁的伊朗库尔德人阿米尼（Jina Mahsa Amini）因违反伊斯兰着装规定被捕，随后在警方拘留期间死亡。

她的死亡引发了全国范围内的抗议活动，但遭到残酷镇压。暴力镇压导致500多名示威者死亡，近2万人被捕。

但即使在抗议运动被镇压之后，许多女性仍然无视头巾规定，以此作为无声的抗议。

大规模抗议发生之后，道德警察已基本从伊朗城市的街道上消失，甚至有报道称道德警察已被解散。然而，当局坚称着装要求没有改变。

当局采取了其他措施来执行这些规定，包括关闭员工不遵守着装规定的企业，以及在公共场所安装摄像头追踪违规者。

阿米尼之死掀起伊朗抗议浪潮

伊斯兰革命的遗产

伊朗的宗教统治者坚决维护着装规范，并将头巾视为使他们掌权的伊斯兰革命的支柱。

伊朗自1979年起开始实施着装规定，违规者将面临罚款或最长两个月的监禁。

然而，由于许多伊朗人要求改变，当局于5月提出了一项较为温和的"支持头巾和贞操文化"法案。该法案要求对"任何在公共场所或互联网上摘下头巾者"处以更高的罚款，但没有以监禁相威胁。

（美联社、法新社、德新社）

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