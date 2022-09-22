 伊朗“道德警察”：他们管些什么？他们为何存在？ | 文化经纬 | DW | 24.09.2022

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文化经纬

伊朗“道德警察”：他们管些什么？他们为何存在？

伊朗女孩阿米尼因为衣着“不合适”而被捕致死，引发全国抗议浪潮。伊朗的“道德警察”是什么人？他们管些什么？

伊朗政府一直在宣传其认为的“伊斯兰着装规范”

伊朗政府一直在宣传其认为的“伊斯兰着装规范”

（德国之声中文网）22岁的阿米尼（Mahsa Amini）因为穿着被认为不合适的衣服，被德黑兰所谓的“道德警察”逮捕并带到警察局，在那里她陷入了昏迷。三天后，她在一家医院去世。社交媒体上发布的视频显示，她的死亡引发了广泛的愤怒，在伊朗数十个城市爆发了反政府集会

伊朗总统莱西（Ebrahim Raisi）领导的政府已经部署了安全部队，准备镇压抗议者。

那么，“道德警察”到底是什么，它是如何运作的？

阿米尼的死亡引发了伊朗各地的抗议活动

阿米尼的死亡引发了伊朗各地的抗议活动

“道德警察”是什么人？

“Gasht-e-Ershad”，意思是“指导巡逻队”，通常被称为“道德警察”，是伊朗警察部队的一个分支，负责在公共场合执行伊斯兰教着装规范的法律。

根据该规定，所有年龄到了青春期之后的妇女在公共场合必须戴头巾和穿宽松的衣服，但是没有规定具体年龄。在学校里，女孩通常从7岁开始就要戴头巾，但这并不意味着她们在其他公共场所一定要戴头巾。

伊朗法规的一个主要部分是基于国家对伊斯兰教法的解释，该法要求男性和女性都要穿着得体。然而，在实践中，“道德警察”主要针对妇女执法。

到底哪些类型的服装属于不合适，没有明确的指导方针或细节规定，给每个人的解释留下了很大的空间。“道德警察”被指控经常任意拘留妇女。

那些被“道德警察”拘留的人将会收到一份通知，或者在某些情况下被带到所谓的“教育和咨询中心”或警察局，参加一个关于头巾和伊斯兰价值观的讲座。然后，他们必须打电话让人给送来“合适的衣服 ”才能获释。

受害者阿米尼的模糊照片。按照伊朗社会的标准，她的着装属于传统类型

受害者阿米尼的模糊照片。按照伊朗社会的标准，她的着装属于传统类型

管了头巾管衣服

除了头巾之外，政府还在学校、官媒和公共活动中宣传特定的伊斯兰着装规范。 

然而，许多伊朗妇女找到了违抗极端保守的着装规定的方法。许多人穿着紧身衣，将头巾作为一个彩色的配饰，露出许多头发来，以此来打破界限。对于可以暴露多少头发，并没有硬性规定。

伊朗议会2018年公布的一项调查显示，60%至70%的伊朗妇女在公共场合没有严格遵守“伊斯兰教着装规范”。

几十年来，人权活动家们一直在反对强制戴头巾，其中有几人被判刑入狱。

在莱西领导的极端保守政府之下，各大城市增加了“道德警察”。作为抗议，数以千计的妇女开始不戴头巾上街，一些人在网上分享自己的视频鼓励更多人勇敢地站出来。

7月，一名妇女恳求“道德警察”官员释放其患病的女儿的视频广为传播，要求取缔“道德警察”的呼声越来越高。

在一场规模空前的抗议行动中，数百名妇女教徒开始在网上发声，反对强制戴头巾。甚至一些保守派人士，包括议会成员，也开始批评这项法律和“道德警察”，称其行为导致公众对头巾和宗教态度的负面印象。

阿米尼之死掀起伊朗抗议浪潮

政府为什么不取缔“道德警察”？

莱西政府正面临严峻的考验，例如高得惊人的通货膨胀，国际社会的严厉经济制裁，水危机和地区紧张局势。

公众的不满情绪在急剧上升。近年来，伊朗发生了几次全国性的暴乱，并演变成暴力事件，各地还零星发生一些地方性集会。

尽管如此，一些观察家表示，为了取悦他需要的强硬派，莱西别无选择，只能保留“道德警察”。 

“在失去这些抗议者的支持之后，这个系统（政府）将永远失去很大一部分支持者。”独立记者萨迪吉（Fereshte Sadeghi）在推特上写道：“抗议者想要的远不止抛弃强制性头巾，他们还将继续抗议。”她暗示伊朗面临无数危机，最近因严厉的着装规范而发生的暴力事件和示威活动只是其中之一。

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